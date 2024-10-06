УКР
Новини
Нідерланди виділять €400 млн на розробку безпілотників з Україною, - Reuters

Нідерланди виділять €400 млн на розробку безпілотників з Україною

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про виділення 400 мільйонів євро на розробку безпілотників з Україною.

Про це пише виданням а NOS, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише, приблизно половину цих коштів буде витрачено в Нідерландах, а решту розподілять між Україною та іншими державами – учасницями проєкту.

"Нідерланди грали провідну роль у постачанні Україні F-16 і систем Patriot. І тепер ми продовжуємо це з передовими безпілотниками, інвестувавши 400 мільйонів євро в план дій. Це стосується всіх видів передових безпілотників, які можна використовувати для розвідки, захисту та нападу. Особливо в повітрі, а також на землі та на морі", - сказав Брекельманс.

Читайте: Умєров та міністр оборони Нідерландів Брекельманс обговорили навчання екіпажів та поставки озброєння і запчастин для F-16

Також він додав, що досвід, отриманий в Україні, має додаткову цінність для високоякісних технологій у Нідерландах: "Якщо нідерландські знання та технології об’єднати з українським досвідом на полі бою, це приведе до інноваційних та ефективних безпілотників. Вони дійсно можуть змінити ситуацію на полі бою".

Як зазначається, якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, для розширення їх виробництва буде доступно більше грошей.

Як писав Цензор.НЕТ, Рубен Брекельманс підтвердив поставки перших нідерландських винищувачів F-16 в Україну.

Читайте також: Нідерланди виділять Україні понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури

У Агрохімії свято
06.10.2024 22:56 Відповісти
Нідерланди прагматична країна, вони розуміють, що ми в цьому плані просунулись дуже далеко і в це є сенс вкладати кошти, щоб потім заробляти на продажах новітньої безпілотної зброї по всьому світу. І нехай зелене гівно навіть не думає на цьому нагрітись, Нідерланди дуже добре прослідкують за кожним центом.
06.10.2024 23:07 Відповісти
Амінь!
06.10.2024 23:33 Відповісти
В ОПі пєчалька.Виділять не всю суму,а тільки деяку частинку. По любому не вистачить для ЗЕлених щурів на хатинки в Іспанії...
07.10.2024 07:08 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Нідерландів !
07.10.2024 07:46 Відповісти
Дякуємо ! Друзі за підтримку!
07.10.2024 08:19 Відповісти
 
 