Нидерланды выделят €400 млн на разработку беспилотников с Украиной, - Reuters

Нідерланди виділять €400 млн на розробку безпілотників з Україною

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о выделении 400 миллионов евро на разработку беспилотников с Украиной.

Об этом пишет изданием а NOS, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, примерно половина этих средств будет потрачена в Нидерландах, а остальные распределят между Украиной и другими государствами - участниками проекта.

"Нидерланды играли ведущую роль в поставке Украине F-16 и систем Patriot. И теперь мы продолжаем это с передовыми беспилотниками, инвестировав 400 миллионов евро в план действий. Это касается всех видов передовых беспилотников, которые можно использовать для разведки, защиты и нападения. Особенно в воздухе, а также на земле и на море", - сказал Брекельманс.

Читайте: Умеров и министр обороны Нидерландов Брекельманс обсудили обучение экипажей и поставки вооружения и запчастей для F-16

Также он добавил, что опыт, полученный в Украине, имеет дополнительную ценность для высококачественных технологий в Нидерландах: "Если нидерландские знания и технологии объединить с украинским опытом на поле боя, это приведет к инновационным и эффективным беспилотникам. Они действительно могут изменить ситуацию на поле боя".

Как отмечается, если разработанные беспилотники окажутся успешными, для расширения их производства будет доступно больше денег.

Как писал Цензор.НЕТ, Рубен Брекельманс подтвердил поставки первых нидерландских истребителей F-16 в Украину.

Читайте также: Нидерланды выделят Украине более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры

У Агрохімії свято
06.10.2024 22:56 Ответить
Нідерланди прагматична країна, вони розуміють, що ми в цьому плані просунулись дуже далеко і в це є сенс вкладати кошти, щоб потім заробляти на продажах новітньої безпілотної зброї по всьому світу. І нехай зелене гівно навіть не думає на цьому нагрітись, Нідерланди дуже добре прослідкують за кожним центом.
06.10.2024 23:07 Ответить
Амінь!
06.10.2024 23:33 Ответить
В ОПі пєчалька.Виділять не всю суму,а тільки деяку частинку. По любому не вистачить для ЗЕлених щурів на хатинки в Іспанії...
07.10.2024 07:08 Ответить
Дякуємо уряду і народу Нідерландів !
07.10.2024 07:46 Ответить
Дякуємо ! Друзі за підтримку!
07.10.2024 08:19 Ответить
 
 