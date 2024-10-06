Нидерланды выделят €400 млн на разработку беспилотников с Украиной, - Reuters

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о выделении 400 миллионов евро на разработку беспилотников с Украиной.

Об этом пишет изданием а NOS, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, примерно половина этих средств будет потрачена в Нидерландах, а остальные распределят между Украиной и другими государствами - участниками проекта.

"Нидерланды играли ведущую роль в поставке Украине F-16 и систем Patriot. И теперь мы продолжаем это с передовыми беспилотниками, инвестировав 400 миллионов евро в план действий. Это касается всех видов передовых беспилотников, которые можно использовать для разведки, защиты и нападения. Особенно в воздухе, а также на земле и на море", - сказал Брекельманс.

Также он добавил, что опыт, полученный в Украине, имеет дополнительную ценность для высококачественных технологий в Нидерландах: "Если нидерландские знания и технологии объединить с украинским опытом на поле боя, это приведет к инновационным и эффективным беспилотникам. Они действительно могут изменить ситуацию на поле боя".

Как отмечается, если разработанные беспилотники окажутся успешными, для расширения их производства будет доступно больше денег.

