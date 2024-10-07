УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5288 відвідувачів онлайн
Новини
3 180 27

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, оголошено про підозру (оновлено)

Вручено підозру виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, відеофакт чого оприлюднили журналісти, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування). Слідство триває", - розповів керівник ОВА.

Згодом в Офісі Генерального прокурора уточнили, що виховательці інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній.

Оголошення підозри виховательці з Львівщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": У селищі на Львівщині розстріляли подружжя підприємців: поліція оголосила план "Перехоплення". ФОТОрепортаж

Зазначається, що вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.

"Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають. Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Читайте: На Львівщині викрито посадовця, який допоміг 27 чоловікам виїхати за кордон за фальшивими посвідченнями про інвалідність, - ДБР

Автор: 

діти (5272) знущання (115) Львівська область (2526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
...то квадробобер, нова шняга...вікових обмежень немає- просто *******
показати весь коментар
07.10.2024 19:25 Відповісти
+5
угумс! наче ви не знаєте які придурковаті можуть бути підростки!
ідемо якось з дружиною бучанським парком, з однієї з доріжок вибігає "дитина" років 10-12 і несеться як умалишення просто на дружину, я вже готовий був з ноги в хлєбальник заїхати тій "дитині" коли вона, раптово зупинился і гавкаючі побіжала в іншому напрямку!
показати весь коментар
07.10.2024 19:23 Відповісти
+4
Ну бляха, залізним шпіцрутеном це садизм і московитство. Її саму треба тим шпіцрутеном поправити.
показати весь коментар
07.10.2024 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дійсно, підозріла поведінка!
показати весь коментар
07.10.2024 19:06 Відповісти
Ну бляха, залізним шпіцрутеном це садизм і московитство. Її саму треба тим шпіцрутеном поправити.
показати весь коментар
07.10.2024 19:13 Відповісти
угумс! наче ви не знаєте які придурковаті можуть бути підростки!
ідемо якось з дружиною бучанським парком, з однієї з доріжок вибігає "дитина" років 10-12 і несеться як умалишення просто на дружину, я вже готовий був з ноги в хлєбальник заїхати тій "дитині" коли вона, раптово зупинился і гавкаючі побіжала в іншому напрямку!
показати весь коментар
07.10.2024 19:23 Відповісти
...то квадробобер, нова шняга...вікових обмежень немає- просто *******
показати весь коментар
07.10.2024 19:25 Відповісти
На тому тижні якась передача була - не пам'ятаю вже. З наших шоу, де купа народу в залі і психологи у кріслах.

Так там отакі були - розповідали про стиль життя..ладно б ще діти. То ще люди 20+++

Ведуть себе як тварини? Лякають, кусають..цікаво (пардон) гігієнічні процедури також проводять як котики-песики? сови..я тієї маячні хвилин 10 витримала))
показати весь коментар
07.10.2024 20:03 Відповісти
Так, звичайно...Просто нІяким .... зайнятися - тому вони собі лижуть(в т.ч.) . Я з місяць тому про це дізнався від куми - малий 4 роки витворяє кумедії. А взагалі - світ зійшов з ума
показати весь коментар
07.10.2024 20:20 Відповісти
А я назву того токшоу згадала. "Говорить вся країна". Ведучий там такий..мерзенний..ото там чудосію мілкого віку та 20+++ показували.
показати весь коментар
07.10.2024 20:28 Відповісти
то в тебе в Італії бучанський парк?
показати весь коментар
07.10.2024 21:04 Відповісти
шо то за педагог що б'є підлеглих? ви в якому віці живете?
показати весь коментар
07.10.2024 21:05 Відповісти
підростки дуже багато триндять, особливо на тих, хто їм не подобається з багатьох причин! особливо з тих, коли їх примушують до дисципліни, порядку, соціальних відносин, навчання тощо
показати весь коментар
08.10.2024 08:20 Відповісти
Вам потрібно терміново до психотерапевта. Якщо дитина,яка біжить,викликає бажання "з ноги в хлєбальник". Пів нації психічних калік 🤦
показати весь коментар
07.10.2024 22:59 Відповісти
я ж не знаю, что в макітрі тієї дитина, яка явно хоче збити з ніг мою дружину!
моя дружина мені дорожча за якусь тупу потвору
показати весь коментар
07.10.2024 23:30 Відповісти
"Освітянка" завдавала ударів дівчинці залізним прутом і кулаками по голові

У мережі зʼявилося відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Вихователька в спецзакладі жорстоко била дитину залізним прутом і кулаками, а також принижувала її, називаючи "скотинякою".

На кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом, а коли та опиняється на канапі - продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.

Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.
показати весь коментар
08.10.2024 07:53 Відповісти
в оригіналі це була УКАЗКА, яка раптом "виявилася" металевим прутом?
і про "удари кулаками по голові" - раніше було "била ДОЛОНЕЮ"!

тож не треба триндіти
показати весь коментар
08.10.2024 07:57 Відповісти
НЕ треба виправдовувати насилля над дітьми-сиротами, за яких і так немає кому заступитися. Моральні потвори, любіть своїх жінок мовчки
показати весь коментар
08.10.2024 09:26 Відповісти
їбанько, моральна потвора тут саме ти, бо свідомо викривляєш докази, випрадовуєш тих, чиє насилля є ПЕРШОПРИЧИНОЮ! тож завали свою хліборізку і не відсвічуй
показати весь коментар
08.10.2024 11:08 Відповісти
Істоти, які тут виправдовують виховательку, викликають відчуття ОГИДИ. Не можна виправдовувати цілеспрямоване насильство, фізичне чи психологічне.

Як впливає насильство на дитину? Воно може призводити до розвитку різних психічних проблем, таких як тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад. Дитина може відчувати страх, безпорадність та низьку самооцінку. Вплив насильства може мати довготривалі наслідки на психічне та емоційне здоров'я дитини. Будь-яке регулярне побиття, навіть те, що здається батькам суто символічним, призводить до стійких наслідків: змінює реакції мозку дітей і цим збільшує вразливість до стресу. Це підтверджує і статистика. У шкільному та дорослому віці такі люди частіше страждають від тривожних розладів та депресії. А ПОТІМ із таких надламаних дітей виростають дорослі, які складають частину нашого суспільства, які або ненавидять людей, або бояться, і в будь-якому випадку намагаються відігратися не лише на своїх кривдниках, а й на випадкових людях.
показати весь коментар
08.10.2024 11:25 Відповісти
ЯК такі курви попадають на таку роботу?
показати весь коментар
07.10.2024 19:45 Відповісти
що педвуз склепав, те і працює. полупродукти: сухий енциклопедичний фактаж викласти можуть, а про психологію, соціологію, право - забудь - як з ними у дитинстві поводились таке і далі передають - що вчились, що ні. зато соплі на критику розпускаю - вчителя цькують. а що воно сеюе як бидло веде - не доганяє.
показати весь коментар
07.10.2024 20:30 Відповісти
Ще треба прибиральниці підозру вручити, усі підтвердять що вона бігала з ганчіркою за беззахисними вихованцями.
показати весь коментар
07.10.2024 20:21 Відповісти
аби ото ляпать. українські педкороновані ще ті хабалки.
показати весь коментар
07.10.2024 20:27 Відповісти
мала молодець, похвальна борзость.
показати весь коментар
07.10.2024 20:26 Відповісти
Це не пєдагоги, це мразота
показати весь коментар
07.10.2024 20:36 Відповісти
діти - сироти. там як у племені неандертальців.
https://tsn.ua/video/video-novini/na-lvivschini-vihovatelka-pobila-ditinu-ditini-u-navchalno-reabilitaciynomu-centri.html
показати весь коментар
07.10.2024 20:39 Відповісти
Там вихованиця відірви та викинь.
показати весь коментар
07.10.2024 21:01 Відповісти
Істоти, які тут виправдовують виховательку, викликають відчуття ОГИДИ. Не можна виправдовувати цілеспрямоване насильство, фізичне чи психологічне.
Як впливає насильство на дитину? Воно може призводити до розвитку різних психічних проблем, таких як тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад. Дитина може відчувати страх, безпорадність та низьку самооцінку. Вплив насильства може мати довготривалі наслідки на психічне та емоційне здоров'я дитини. Будь-яке регулярне побиття, навіть те, що здається батькам суто символічним, призводить до стійких наслідків: змінює реакції мозку дітей і цим збільшує вразливість до стресу. Це підтверджує і статистика. У шкільному та дорослому віці такі люди частіше страждають від тривожних розладів та депресії. А ПОТІМ із таких надламаних дітей виростають дорослі, які складають частину нашого суспільства, які або ненавидять людей, або бояться, і в будь-якому випадку намагаються відігратися не лише на своїх кривдниках, а й на випадкових людях.
показати весь коментар
07.10.2024 21:06 Відповісти
У цих істот Стокгольмський синдром. Винна жертва,а не насильник. Хворі.
А скільки ще таких ідіоток серед вихователів - не перерахувати. Добре,хоч зараз вже булінг назвали булінгом,насилля насиллям і по одній роблять їм кримінальні справи. Це вже прогрес.
показати весь коментар
07.10.2024 23:02 Відповісти
 
 