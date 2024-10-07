Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, оголошено про підозру (оновлено)
Вручено підозру виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
"Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, відеофакт чого оприлюднили журналісти, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування). Слідство триває", - розповів керівник ОВА.
Згодом в Офісі Генерального прокурора уточнили, що виховательці інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній.
Зазначається, що вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.
"Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю", - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії тривають. Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.
Що передувало?
Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ідемо якось з дружиною бучанським парком, з однієї з доріжок вибігає "дитина" років 10-12 і несеться як умалишення просто на дружину, я вже готовий був з ноги в хлєбальник заїхати тій "дитині" коли вона, раптово зупинился і гавкаючі побіжала в іншому напрямку!
Так там отакі були - розповідали про стиль життя..ладно б ще діти. То ще люди 20+++
Ведуть себе як тварини? Лякають, кусають..цікаво (пардон) гігієнічні процедури також проводять як котики-песики? сови..я тієї маячні хвилин 10 витримала))
моя дружина мені дорожча за якусь тупу потвору
У мережі зʼявилося відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.
Вихователька в спецзакладі жорстоко била дитину залізним прутом і кулаками, а також принижувала її, називаючи "скотинякою".
На кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом, а коли та опиняється на канапі - продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.
Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.
і про "удари кулаками по голові" - раніше було "била ДОЛОНЕЮ"!
тож не треба триндіти
Як впливає насильство на дитину? Воно може призводити до розвитку різних психічних проблем, таких як тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад. Дитина може відчувати страх, безпорадність та низьку самооцінку. Вплив насильства може мати довготривалі наслідки на психічне та емоційне здоров'я дитини. Будь-яке регулярне побиття, навіть те, що здається батькам суто символічним, призводить до стійких наслідків: змінює реакції мозку дітей і цим збільшує вразливість до стресу. Це підтверджує і статистика. У шкільному та дорослому віці такі люди частіше страждають від тривожних розладів та депресії. А ПОТІМ із таких надламаних дітей виростають дорослі, які складають частину нашого суспільства, які або ненавидять людей, або бояться, і в будь-якому випадку намагаються відігратися не лише на своїх кривдниках, а й на випадкових людях.
https://tsn.ua/video/video-novini/na-lvivschini-vihovatelka-pobila-ditinu-ditini-u-navchalno-reabilitaciynomu-centri.html
Як впливає насильство на дитину? Воно може призводити до розвитку різних психічних проблем, таких як тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад. Дитина може відчувати страх, безпорадність та низьку самооцінку. Вплив насильства може мати довготривалі наслідки на психічне та емоційне здоров'я дитини. Будь-яке регулярне побиття, навіть те, що здається батькам суто символічним, призводить до стійких наслідків: змінює реакції мозку дітей і цим збільшує вразливість до стресу. Це підтверджує і статистика. У шкільному та дорослому віці такі люди частіше страждають від тривожних розладів та депресії. А ПОТІМ із таких надламаних дітей виростають дорослі, які складають частину нашого суспільства, які або ненавидять людей, або бояться, і в будь-якому випадку намагаються відігратися не лише на своїх кривдниках, а й на випадкових людях.
А скільки ще таких ідіоток серед вихователів - не перерахувати. Добре,хоч зараз вже булінг назвали булінгом,насилля насиллям і по одній роблять їм кримінальні справи. Це вже прогрес.