Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, оголошено про підозру (оновлено)

Вручено підозру виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, відеофакт чого оприлюднили журналісти, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування). Слідство триває", - розповів керівник ОВА.

Згодом в Офісі Генерального прокурора уточнили, що виховательці інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній.

Зазначається, що вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.

"Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають. Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

