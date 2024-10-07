РУС
3 180 27

Воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, вручили подозрение (обновлено)

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, оголошено про підозру

Вручено подозрение воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, видеофакт чего обнародовали журналисты, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязания). Следствие продолжается", - рассказал руководитель ОВА.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора уточнили, что воспитательнице инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетней.

Оголошення підозри виховательці з Львівщині

Читайте также: Лубинец об издевательствах над детьми в центре Львовской области: ситуация находится на моем контроле, детей необходимо переместить

Отмечается, что воспитательница, находясь в кабинете по своему месту работы, избила ученицу учебно-реабилитационного центра.

"Предварительно между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла около десяти ударов по телу потерпевшей предметом, похожим на указку. После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила избивать ребенка ладонью.

Следственные действия продолжаются. Сейчас женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Читайте: На Львовщине разоблачен чиновник, который помог 27 мужчинам выехать за границу по фальшивым удостоверениям об инвалидности, - ГБР

дети (6688) издевательство (168) Львовская область (2990)
Топ комментарии
+9
07.10.2024 19:25 Ответить
+5
07.10.2024 19:23 Ответить
+4
07.10.2024 19:13 Ответить
Дійсно, підозріла поведінка!
07.10.2024 19:06 Ответить
07.10.2024 19:13 Ответить
07.10.2024 19:23 Ответить
07.10.2024 19:25 Ответить
На тому тижні якась передача була - не пам'ятаю вже. З наших шоу, де купа народу в залі і психологи у кріслах.

Так там отакі були - розповідали про стиль життя..ладно б ще діти. То ще люди 20+++

Ведуть себе як тварини? Лякають, кусають..цікаво (пардон) гігієнічні процедури також проводять як котики-песики? сови..я тієї маячні хвилин 10 витримала))
07.10.2024 20:03 Ответить
Так, звичайно...Просто нІяким .... зайнятися - тому вони собі лижуть(в т.ч.) . Я з місяць тому про це дізнався від куми - малий 4 роки витворяє кумедії. А взагалі - світ зійшов з ума
07.10.2024 20:20 Ответить
А я назву того токшоу згадала. "Говорить вся країна". Ведучий там такий..мерзенний..ото там чудосію мілкого віку та 20+++ показували.
07.10.2024 20:28 Ответить
то в тебе в Італії бучанський парк?
07.10.2024 21:04 Ответить
шо то за педагог що б'є підлеглих? ви в якому віці живете?
07.10.2024 21:05 Ответить
підростки дуже багато триндять, особливо на тих, хто їм не подобається з багатьох причин! особливо з тих, коли їх примушують до дисципліни, порядку, соціальних відносин, навчання тощо
08.10.2024 08:20 Ответить
Вам потрібно терміново до психотерапевта. Якщо дитина,яка біжить,викликає бажання "з ноги в хлєбальник". Пів нації психічних калік 🤦
07.10.2024 22:59 Ответить
я ж не знаю, что в макітрі тієї дитина, яка явно хоче збити з ніг мою дружину!
моя дружина мені дорожча за якусь тупу потвору
07.10.2024 23:30 Ответить
"Освітянка" завдавала ударів дівчинці залізним прутом і кулаками по голові

У мережі зʼявилося відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Вихователька в спецзакладі жорстоко била дитину залізним прутом і кулаками, а також принижувала її, називаючи "скотинякою".

На кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом, а коли та опиняється на канапі - продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.

Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.
08.10.2024 07:53 Ответить
в оригіналі це була УКАЗКА, яка раптом "виявилася" металевим прутом?
і про "удари кулаками по голові" - раніше було "била ДОЛОНЕЮ"!

тож не треба триндіти
08.10.2024 07:57 Ответить
НЕ треба виправдовувати насилля над дітьми-сиротами, за яких і так немає кому заступитися. Моральні потвори, любіть своїх жінок мовчки
08.10.2024 09:26 Ответить
їбанько, моральна потвора тут саме ти, бо свідомо викривляєш докази, випрадовуєш тих, чиє насилля є ПЕРШОПРИЧИНОЮ! тож завали свою хліборізку і не відсвічуй
08.10.2024 11:08 Ответить
08.10.2024 11:25 Ответить
ЯК такі курви попадають на таку роботу?
07.10.2024 19:45 Ответить
що педвуз склепав, те і працює. полупродукти: сухий енциклопедичний фактаж викласти можуть, а про психологію, соціологію, право - забудь - як з ними у дитинстві поводились таке і далі передають - що вчились, що ні. зато соплі на критику розпускаю - вчителя цькують. а що воно сеюе як бидло веде - не доганяє.
07.10.2024 20:30 Ответить
Ще треба прибиральниці підозру вручити, усі підтвердять що вона бігала з ганчіркою за беззахисними вихованцями.
07.10.2024 20:21 Ответить
аби ото ляпать. українські педкороновані ще ті хабалки.
07.10.2024 20:27 Ответить
мала молодець, похвальна борзость.
07.10.2024 20:26 Ответить
Це не пєдагоги, це мразота
07.10.2024 20:36 Ответить
діти - сироти. там як у племені неандертальців.
https://tsn.ua/video/video-novini/na-lvivschini-vihovatelka-pobila-ditinu-ditini-u-navchalno-reabilitaciynomu-centri.html
07.10.2024 20:39 Ответить
Там вихованиця відірви та викинь.
07.10.2024 21:01 Ответить
07.10.2024 21:06 Ответить
У цих істот Стокгольмський синдром. Винна жертва,а не насильник. Хворі.
А скільки ще таких ідіоток серед вихователів - не перерахувати. Добре,хоч зараз вже булінг назвали булінгом,насилля насиллям і по одній роблять їм кримінальні справи. Це вже прогрес.
07.10.2024 23:02 Ответить
 
 