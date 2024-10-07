Воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, вручили подозрение (обновлено)

Вручено подозрение воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, видеофакт чего обнародовали журналисты, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязания). Следствие продолжается", - рассказал руководитель ОВА.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора уточнили, что воспитательнице инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетней.

Отмечается, что воспитательница, находясь в кабинете по своему месту работы, избила ученицу учебно-реабилитационного центра.

"Предварительно между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла около десяти ударов по телу потерпевшей предметом, похожим на указку. После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила избивать ребенка ладонью.

Следственные действия продолжаются. Сейчас женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

