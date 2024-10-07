Воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, вручили подозрение (обновлено)
Вручено подозрение воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, видеофакт чего обнародовали журналисты, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязания). Следствие продолжается", - рассказал руководитель ОВА.
Впоследствии в Офисе Генерального прокурора уточнили, что воспитательнице инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетней.
Отмечается, что воспитательница, находясь в кабинете по своему месту работы, избила ученицу учебно-реабилитационного центра.
"Предварительно между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла около десяти ударов по телу потерпевшей предметом, похожим на указку. После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила избивать ребенка ладонью.
Следственные действия продолжаются. Сейчас женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
ідемо якось з дружиною бучанським парком, з однієї з доріжок вибігає "дитина" років 10-12 і несеться як умалишення просто на дружину, я вже готовий був з ноги в хлєбальник заїхати тій "дитині" коли вона, раптово зупинился і гавкаючі побіжала в іншому напрямку!
Так там отакі були - розповідали про стиль життя..ладно б ще діти. То ще люди 20+++
Ведуть себе як тварини? Лякають, кусають..цікаво (пардон) гігієнічні процедури також проводять як котики-песики? сови..я тієї маячні хвилин 10 витримала))
моя дружина мені дорожча за якусь тупу потвору
У мережі зʼявилося відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.
Вихователька в спецзакладі жорстоко била дитину залізним прутом і кулаками, а також принижувала її, називаючи "скотинякою".
На кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом, а коли та опиняється на канапі - продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.
Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.
і про "удари кулаками по голові" - раніше було "била ДОЛОНЕЮ"!
тож не треба триндіти
Як впливає насильство на дитину? Воно може призводити до розвитку різних психічних проблем, таких як тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад. Дитина може відчувати страх, безпорадність та низьку самооцінку. Вплив насильства може мати довготривалі наслідки на психічне та емоційне здоров'я дитини. Будь-яке регулярне побиття, навіть те, що здається батькам суто символічним, призводить до стійких наслідків: змінює реакції мозку дітей і цим збільшує вразливість до стресу. Це підтверджує і статистика. У шкільному та дорослому віці такі люди частіше страждають від тривожних розладів та депресії. А ПОТІМ із таких надламаних дітей виростають дорослі, які складають частину нашого суспільства, які або ненавидять людей, або бояться, і в будь-якому випадку намагаються відігратися не лише на своїх кривдниках, а й на випадкових людях.
https://tsn.ua/video/video-novini/na-lvivschini-vihovatelka-pobila-ditinu-ditini-u-navchalno-reabilitaciynomu-centri.html
А скільки ще таких ідіоток серед вихователів - не перерахувати. Добре,хоч зараз вже булінг назвали булінгом,насилля насиллям і по одній роблять їм кримінальні справи. Це вже прогрес.