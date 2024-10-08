На "Рамштайні" можуть зняти обмеження на удари вглиб РФ, "анонси" відбудуться вже на території ворога, - Чернєв

На засіданні групи "Рамштайн" союзники можуть ухвалити рішення про дозвіл Україні бити переданою зброєю по Росії.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Чернєва, під час майбутнього засідання групи "Рамшайн" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії.

Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайні". - Ред.) прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

Інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у Сполучених Штатів Америки (США).

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті (рішення. - Ред.). Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім", - додав він.

Раніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявляв, що першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни. Лише потім буде зроблене офіційне оголошення. Також ЗМІ писали, що США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ.