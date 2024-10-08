УКР
Новини
На "Рамштайні" можуть зняти обмеження на удари вглиб РФ, "анонси" відбудуться вже на території ворога, - Чернєв

Єгор Чернєв

На засіданні групи "Рамштайн" союзники можуть ухвалити рішення про дозвіл Україні бити переданою зброєю по Росії.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Чернєва, під час майбутнього засідання групи "Рамшайн" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії.

Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайні". - Ред.) прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

Інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у Сполучених Штатів Америки (США).

Також читайте: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті (рішення. - Ред.). Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім", - додав він.

Раніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявляв, що першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни. Лише потім буде зроблене офіційне оголошення. Також ЗМІ писали, що США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ.

дозвіл (295) Чернєв Єгор (122) Рамштайн (178)
Топ коментарі
+12
*********************!?!?!? 😈👿
08.10.2024 16:30
+11
А ротом пи#діти менше зелена шалупень не хоче ?

Вже контрнаступнули ротом і язиком в минулому році , може харе ?
08.10.2024 16:34
+10
Якийсь чувак, за прізвищем Чєрняєв вже знає яке рішення приймуть лідери союзників на засіданні!
Може настане час, коли за Зелений Тупий Піар будуть в очі плювати ?
08.10.2024 16:34
Можуть! - ракети є?
08.10.2024 16:28
Чернєв - це БАТАНГА (бАданов + Ванга)
08.10.2024 16:30
*********************!?!?!? 😈👿
08.10.2024 16:30
Хто такий цей Чєрнєв,щоб вірити його балачкам?
08.10.2024 16:31
нхтозісмітника
08.10.2024 18:55
"Уж ты бы лучше помолчала бы
Накрылась премия в каартал..."
08.10.2024 16:33
А ротом пи#діти менше зелена шалупень не хоче ?

Вже контрнаступнули ротом і язиком в минулому році , може харе ?
08.10.2024 16:34
Якийсь чувак, за прізвищем Чєрняєв вже знає яке рішення приймуть лідери союзників на засіданні!
Може настане час, коли за Зелений Тупий Піар будуть в очі плювати ?
08.10.2024 16:34
08.10.2024 16:35
На ахмєтова схожий.
08.10.2024 19:42
08.10.2024 16:40
Український політик без політичної освіти,як кажуть кожен суслік-агроном... .
08.10.2024 16:40
Про дозвіл бити вглиб РФ москалі дізнаються навіть швидше чим наші військові, бо хто з кротів перший їм про це повідомить, той і першим отримає "бонус" і відмітку як "цінний агент". Операція вагнергейду цьому підтвердження.
08.10.2024 16:42
Рамштайн - це посиденьки, під час яких українцям нагадують про загальну кількість грошей, які їм надали західні партнери. Ну і ще повторюють всі попередні заяви щодо надання чергової мізерної партії зброї та ***********.

Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.
08.10.2024 16:44
Можуть, і неможуть. Тільки для чого ''бігти поперед поїзда"? Щоб потім знову було на кого вину звалити.
08.10.2024 16:46
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
08.10.2024 16:50
З чого? З кулеметів Браунінг? До чого ця уся пустопоржня свистопляска? Треба якось протистояти літакам, які КАБи безперешкодно запускають, а не займатися вже який місяць фантазіями безтолковими...
08.10.2024 17:01
Надо свое оружие,снаряды и не слушать суфлеров,которые указывают,куда стрелять...У них свой интерес,чтобы война не пришла в их страны.
08.10.2024 17:08
Може їм на рахунок капає від *****? Один одного випереджають розпатякати.
08.10.2024 17:24
Снимут только после 5 ноября,до выборов незахотят.
08.10.2024 17:29
А можуть і не зняти... Як вже осто... ці дискусії ситих імпотентів!
08.10.2024 17:35
Буде з тим дозволом як з ф-16 ми. Зараз пуляють по 2 ракети в місяць - ну буде дві ракети кудись туди. Ефект як і від ефок - близько нуля...
08.10.2024 17:37
засідання 12 жовтня - може щось дадуть з обіцянного PDA
останній PDA був №66 від 25.09.2024 на 375млн
08.10.2024 17:59
то може піде в окопи раз все знає. чи він тільки ротом може
08.10.2024 18:38
А про що стаття? Про те, що черговий зелений клоун щось гадає собі під ніс: ухвалять, не ухвалять... ейфорія з Ф-16 вже минула? Покровськ вже пішов, Вугледар... Торецьк наступний... А зелено-сині зрадники замість налагодити виробництво власної зброї, карти таро розкладають.
08.10.2024 18:40
Столько пафоса у слуг, а толку- пшик !
08.10.2024 22:59
 
 