На "Рамштайне" могут снять ограничения на удары вглубь РФ, "анонсы" состоятся уже на территории врага, - Чернев

На заседании группы "Рамштайн" союзники могут принять решение о разрешении Украине бить переданным оружием по России.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Чернева, во время предстоящего заседания группы "Рамшайн" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений. В то же время возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России.

Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн". - Ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.

Другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в Соединенных Штатов Америки (США).

Также читайте: Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения. - Ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Лишь потом будет сделано официальное объявление. Также СМИ писали, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.