На "Рамштайне" могут снять ограничения на удары вглубь РФ, "анонсы" состоятся уже на территории врага, - Чернев

Єгор Чернєв

На заседании группы "Рамштайн" союзники могут принять решение о разрешении Украине бить переданным оружием по России.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Чернева, во время предстоящего заседания группы "Рамшайн" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений. В то же время возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России.

Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн". - Ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.

Другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в Соединенных Штатов Америки (США).

Также читайте: Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения. - Ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Лишь потом будет сделано официальное объявление. Также СМИ писали, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.

+12
*********************!?!?!? 😈👿
08.10.2024 16:30 Ответить
+11
А ротом пи#діти менше зелена шалупень не хоче ?

Вже контрнаступнули ротом і язиком в минулому році , може харе ?
08.10.2024 16:34 Ответить
+10
Якийсь чувак, за прізвищем Чєрняєв вже знає яке рішення приймуть лідери союзників на засіданні!
Може настане час, коли за Зелений Тупий Піар будуть в очі плювати ?
08.10.2024 16:34 Ответить
Можуть! - ракети є?
08.10.2024 16:28 Ответить
Чернєв - це БАТАНГА (бАданов + Ванга)
08.10.2024 16:30 Ответить
*********************!?!?!? 😈👿
08.10.2024 16:30 Ответить
Хто такий цей Чєрнєв,щоб вірити його балачкам?
08.10.2024 16:31 Ответить
нхтозісмітника
08.10.2024 18:55 Ответить
"Уж ты бы лучше помолчала бы
Накрылась премия в каартал..."
08.10.2024 16:33 Ответить
А ротом пи#діти менше зелена шалупень не хоче ?

Вже контрнаступнули ротом і язиком в минулому році , може харе ?
08.10.2024 16:34 Ответить
Якийсь чувак, за прізвищем Чєрняєв вже знає яке рішення приймуть лідери союзників на засіданні!
Може настане час, коли за Зелений Тупий Піар будуть в очі плювати ?
08.10.2024 16:34 Ответить
08.10.2024 16:35 Ответить
На ахмєтова схожий.
08.10.2024 19:42 Ответить
08.10.2024 16:40 Ответить
Український політик без політичної освіти,як кажуть кожен суслік-агроном... .
08.10.2024 16:40 Ответить
Про дозвіл бити вглиб РФ москалі дізнаються навіть швидше чим наші військові, бо хто з кротів перший їм про це повідомить, той і першим отримає "бонус" і відмітку як "цінний агент". Операція вагнергейду цьому підтвердження.
08.10.2024 16:42 Ответить
Рамштайн - це посиденьки, під час яких українцям нагадують про загальну кількість грошей, які їм надали західні партнери. Ну і ще повторюють всі попередні заяви щодо надання чергової мізерної партії зброї та ***********.

Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.
08.10.2024 16:44 Ответить
Можуть, і неможуть. Тільки для чого ''бігти поперед поїзда"? Щоб потім знову було на кого вину звалити.
08.10.2024 16:46 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
08.10.2024 16:50 Ответить
З чого? З кулеметів Браунінг? До чого ця уся пустопоржня свистопляска? Треба якось протистояти літакам, які КАБи безперешкодно запускають, а не займатися вже який місяць фантазіями безтолковими...
08.10.2024 17:01 Ответить
Надо свое оружие,снаряды и не слушать суфлеров,которые указывают,куда стрелять...У них свой интерес,чтобы война не пришла в их страны.
08.10.2024 17:08 Ответить
Може їм на рахунок капає від *****? Один одного випереджають розпатякати.
08.10.2024 17:24 Ответить
Снимут только после 5 ноября,до выборов незахотят.
08.10.2024 17:29 Ответить
А можуть і не зняти... Як вже осто... ці дискусії ситих імпотентів!
08.10.2024 17:35 Ответить
Буде з тим дозволом як з ф-16 ми. Зараз пуляють по 2 ракети в місяць - ну буде дві ракети кудись туди. Ефект як і від ефок - близько нуля...
08.10.2024 17:37 Ответить
засідання 12 жовтня - може щось дадуть з обіцянного PDA
останній PDA був №66 від 25.09.2024 на 375млн
08.10.2024 17:59 Ответить
то може піде в окопи раз все знає. чи він тільки ротом може
08.10.2024 18:38 Ответить
А про що стаття? Про те, що черговий зелений клоун щось гадає собі під ніс: ухвалять, не ухвалять... ейфорія з Ф-16 вже минула? Покровськ вже пішов, Вугледар... Торецьк наступний... А зелено-сині зрадники замість налагодити виробництво власної зброї, карти таро розкладають.
08.10.2024 18:40 Ответить
Столько пафоса у слуг, а толку- пшик !
08.10.2024 22:59 Ответить
 
 