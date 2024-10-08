На "Рамштайне" могут снять ограничения на удары вглубь РФ, "анонсы" состоятся уже на территории врага, - Чернев
На заседании группы "Рамштайн" союзники могут принять решение о разрешении Украине бить переданным оружием по России.
Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Чернева, во время предстоящего заседания группы "Рамшайн" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений. В то же время возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России.
Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн". - Ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.
Другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в Соединенных Штатов Америки (США).
"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения. - Ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Лишь потом будет сделано официальное объявление. Также СМИ писали, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.
Накрылась премия в каартал..."
Вже контрнаступнули ротом і язиком в минулому році , може харе ?
Може настане час, коли за Зелений Тупий Піар будуть в очі плювати ?
Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.
останній PDA був №66 від 25.09.2024 на 375млн