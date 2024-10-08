На Курахівському напрямку точаться запеклі бої біля 9 населених пунктів, - Генштаб

Сьогодні, 8 жовтня 2024 року ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загалом, від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Удари по території України

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Так, під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка. Також противник завдав одного авіаційного удару по території Курської області, застосувавши один КАБ.

Обстановка на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти три рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська та Стариці. Також противник скинув авіабомбу в районі Малих Проходів.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки, шість з цих боєзіткнень триває. Українські воїни стійко тримають оборону.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового та Діброви. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - триває. Крім того, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка оборонці української землі відбили атаку окупаційної армії.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку загарбники здійснюють три штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога відбито, одна - триває.

"На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, зосередив свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, де відбулось вісім боєзіткнень, сім з цих атак досі тривають. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Генштаб інформує, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 12 атак противника, сім атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

"Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день вже відбито 14 з 24 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове.

На Придніпровському напрямку загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, за сьогодні вони здійснили три атакувальні дії, на даний час два боєзіткнення продовжуються.