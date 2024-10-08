На Кураховском направлении ведутся ожесточенные бои около 9 населенных пунктов, - Генштаб

Сегодня, 8 октября 2024 года ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в целом, с начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Так, под ударами авиации оказались Ястребиное, Павловка, Турья, Хотень, Кондратьевка. Также противник нанес один авиационный удар по территории Курской области, применив один КАБ.

Обстановка на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты три раза осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска в районах Волчанска и Старицы. Также противник сбросил авиабомбу в районе Малых Проходов.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки, шесть из этих боестолкновений продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового и Дибровы. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три - продолжаются. Кроме того, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка защитники украинской земли отбили атаку оккупационной армии.

Также отмечается, что на Краматорском направлении захватчики осуществляют три штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Часова Яра и Ступочек. Две атаки врага отбиты, одна - продолжается.

"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, сосредоточил свои усилия в районах Торецка и Нелиповки, где состоялось восемь боестолкновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Генштаб информирует, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 12 атак противника, семь атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

"Продолжаются бои вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день уже отбито 14 из 24 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник четыре раза шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Богоявленки. Продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали наши подразделения вблизи Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Лобково.

На Приднепровском направлении захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за сегодня они совершили три атакующие действия, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.