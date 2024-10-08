УКР
За весь час війни вдалося звільнити 57 осіб, які були засуджені та перебували під слідством у Росії, - Лубінець

Лубінець про звільнення українців, засуджених у Росії

Україна знає, де Росія утримує незаконно засуджених військовополонених та цивільних заручників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмена.

Лубінець повідомив, що 8 жовтня  відбулася зустріч із членами родин військовослужбовців, які засуджені чи перебувають під слідством у державі-агресорі.

На запитання присутніх відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, Об’єднаного центру СБУ, Мін’юсту, НГУ, МОУ, ГСУ Нацполу та Офісу Генпрокурора.

"За весь час війни вдалося звільнити з полону 57 осіб, які були засуджені та перебували під слідством на Росії. У 2024 році – 35 українців. У крайньому обміні – 18 військовослужбовців, які отримали великі терміни.

Читайте: Росія не надає належної медичної допомоги українським політв’язням Еюпову та Нагаєву, - Лубінець

Також омбудсман зазначив, що спільна робота українських відповідальних держорганів із визволення усіх воїнів не припиняється.

Нагадаємо, у вересні Лубінець повідомляв, що на цей час у російських в'язницях залишаються 219 кримських політв’язнів.

військовополонені (1047) Лубінець Дмитро (633)
Щоб було зрозуміло масштаби.......За оцінками Міжнародного товариства з прав людини, зараз у російських в'язницях перебувають понад 14 тисяч цивільних громадян України, близько 19,5 тисяч депортованих українських дітей і 6,5 тисячі військовополонених українців...... За весь час війни вдалося звільнити 57 осіб......
08.10.2024 20:06 Відповісти
Ого,вы точно работаете?
08.10.2024 21:01 Відповісти
Может метод менять нужно?
08.10.2024 21:02 Відповісти
 
 