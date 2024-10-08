РУС
За все время войны удалось освободить 57 человек, осужденных и находившихся под следствием в России, - Лубинец

Лубінець про звільнення українців, засуджених у Росії

Украина знает, где Россия удерживает незаконно осужденных военнопленных и гражданских заложников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке омбудсмена.

Лубинец сообщил, что 8 октября состоялась встреча с членами семей военнослужащих, которые осуждены или находятся под следствием в государстве-агрессоре.

На вопросы присутствующих отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, Объединенного центра СБУ, Минюста, НГУ, МОУ, ГСУ Нацпола и Офиса Генпрокурора.

"За все время войны удалось освободить из плена 57 человек, которые были осуждены и находились под следствием на России. В 2024 году - 35 украинцев. В последнем обмене - 18 военнослужащих, которые получили большие сроки.

Читайте: Россия не оказывает надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным Эюпову и Нагаеву, - Лубинец

Также омбудсман отметил, что совместная работа украинских ответственных госорганов по освобождению всех воинов не прекращается.

Напомним, в сентябре Лубинец сообщал, что в настоящее время в российских тюрьмах остаются 219 крымских политзаключенных.

военнопленные (1180) Лубинец Дмитрий (497)
Щоб було зрозуміло масштаби.......За оцінками Міжнародного товариства з прав людини, зараз у російських в'язницях перебувають понад 14 тисяч цивільних громадян України, близько 19,5 тисяч депортованих українських дітей і 6,5 тисячі військовополонених українців...... За весь час війни вдалося звільнити 57 осіб......
показать весь комментарий
08.10.2024 20:06 Ответить
Ого,вы точно работаете?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:01 Ответить
Может метод менять нужно?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:02 Ответить
 
 