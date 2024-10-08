За все время войны удалось освободить 57 человек, осужденных и находившихся под следствием в России, - Лубинец
Украина знает, где Россия удерживает незаконно осужденных военнопленных и гражданских заложников
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке омбудсмена.
Лубинец сообщил, что 8 октября состоялась встреча с членами семей военнослужащих, которые осуждены или находятся под следствием в государстве-агрессоре.
На вопросы присутствующих отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, Объединенного центра СБУ, Минюста, НГУ, МОУ, ГСУ Нацпола и Офиса Генпрокурора.
"За все время войны удалось освободить из плена 57 человек, которые были осуждены и находились под следствием на России. В 2024 году - 35 украинцев. В последнем обмене - 18 военнослужащих, которые получили большие сроки.
Также омбудсман отметил, что совместная работа украинских ответственных госорганов по освобождению всех воинов не прекращается.
Напомним, в сентябре Лубинец сообщал, что в настоящее время в российских тюрьмах остаются 219 крымских политзаключенных.
