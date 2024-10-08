УКР
На Запоріжжі росіяни дроном атакували автівку: 1 людина загинула, ще 1 поранена

Обстріл села Приморське

Увечері 8 жовтня російські війська  FPV- дроном атакували автівку, що їхала в по селу Приморське в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"71-річний чоловік загинув, 67-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пенсіонери їхали автівкою по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV- дрон. Чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінка з пораненнями доставлена до лікарні.

Також читайте: На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500. ФОТО

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки, російська армія готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним і перекидає туди особовий склад.

авто (6327) Запорізька область (3986) дрони (5337)
показати весь коментар
08.10.2024 23:20 Відповісти
Депутати , Вам не соромно шо українці їздять на 50 річних авто , тому що ви ввели податки і мито на авто із ЕС.
Гнати Вас із Ради усіх
показати весь коментар
08.10.2024 23:21 Відповісти
А у депутатів теж чорні номери, бо вони вже і убд отримуютьі їх ряжені придворні псевдо військові. Тільки на ягуарах і мозераті замість старенького москвича
показати весь коментар
09.10.2024 14:51 Відповісти
 
 