На Запорожье россияне дроном атаковали автомобиль: 1 человек погиб, еще 1 ранен

Обстріл села Приморське

Вечером 8 октября российские войска FPV- дроном атаковали машину, которая ехала по селу Приморское в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"71-летний мужчина погиб, 67-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пенсионеры ехали на машине по с. Приморском, когда в их машину попал FPV- дрон. Мужчина от полученных травм погиб на месте, женщина с ранениями доставлена в больницу.

Также читайте: На Запорожье саперы ГСЧС уничтожили несдетонированную российскую ФАБ-500. ФОТО

Ранее сообщалось, что по данным разведки, российская армия готовит новые штурмовые действия под Орехово и Работино и перебрасывает туда личный состав.

08.10.2024 23:20 Ответить
Депутати , Вам не соромно шо українці їздять на 50 річних авто , тому що ви ввели податки і мито на авто із ЕС.
Гнати Вас із Ради усіх
08.10.2024 23:21 Ответить
А у депутатів теж чорні номери, бо вони вже і убд отримуютьі їх ряжені придворні псевдо військові. Тільки на ягуарах і мозераті замість старенького москвича
09.10.2024 14:51 Ответить
 
 