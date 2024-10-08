На Запорожье россияне дроном атаковали автомобиль: 1 человек погиб, еще 1 ранен

Вечером 8 октября российские войска FPV- дроном атаковали машину, которая ехала по селу Приморское в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"71-летний мужчина погиб, 67-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пенсионеры ехали на машине по с. Приморском, когда в их машину попал FPV- дрон. Мужчина от полученных травм погиб на месте, женщина с ранениями доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, российская армия готовит новые штурмовые действия под Орехово и Работино и перебрасывает туда личный состав.