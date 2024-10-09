УКР
У Міноборони створять "гарячу лінію" для звернень щодо корупції в ТЦК та порушень правил мобілізації, - Порошенко

Створять гарячу лінію для звернень щодо корупції в ТЦК

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко ініціював "гарячої лінії" у Міноборони для звернень щодо фактів корупції у ТЦК та порушень закону під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Питання обговорювали під час погоджувальної ради за участі міністра оборони і представників Генштабу.

"Питання, яке ми підняли на засіданні погоджувальної ради – це питання порушення законів з боку працівників ТЦК. Вони навмисно намагаються замордувати повістками тих, хто має обґрунтовану бронь, щоб потім вимагати хабарі з цих людей. Це розповсюджене по всій країні. За моєю пропозицією, яка була підтримана керівництвом Збройних Сил, ми створюємо "гарячу лінію", на яку кожен українець зможе звернутися до керівництва Збройних Сил щодо порушення його конституційних прав і свобод і корупційних дій з боку представників ТЦК", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, із різних областей надходять скарги, коли заброньованих осіб, які забезпечують функціонування критичних підприємств для України, в тому числі і підприємств оборонного комплексу, мобілізують.

"Теоретично ми домовилися, що протягом двох тижнів зможемо відзвітувати, що ця лінія відкрита. Це лінія державна, вона дозволяє тим, хто приймає рішення по управлінню ТЦК, а саме командуванню Збройних Сил України, оперативно, терміново реагувати на факти порушення законів і корупцію, коли вимагають з призовників і мобілізованих грошей, а ви бачите, що йдеться про мільйони, які сьогодні стікаються до нечистих на руку корупціонерів", - пояснив лідер "ЄС".

Порошенко зазначив, що "гарячу лінію" створюють спеціально щодо порушення закону щодо мобілізації.

"Не тільки ТЦК, а й дії поліції, "бусіків", всіх, хто порушує права. Як правило, у 70% це має корупційні підстави. Як правило, вони навмисне створюють проблеми, щоб потім вимагати гроші. Зі свого досвіду я хочу сказати: коли і керівництво Збройних Сил, і командувач Сухопутних сил, яким підпорядковані ТЦК, отримають перевірену і підтверджену інформацію – реакція миттєва. Окремо хочу за це подякувати", - підсумував він.

Топ коментарі
+8
"Дякуємо за звернення. Очікуйте на лінії. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Бажаємо приємної поїздки у бусі."
09.10.2024 14:42 Відповісти
+7
начебто ще 3 роки не минуло..., якось дуже швидко реагують на проблеми... я навіть здогадуюсь, як будуть розвиватися події далі - при пакуванні в бусик тепер точно будуть забирати телефон, або розбивати його й все...., не дякуйте, сама в шоці...
09.10.2024 14:32 Відповісти
+7
Ви що здуріли, доведеця 70% в тюрьму садити.
А взагалі хоть одного посадили, да?
09.10.2024 14:34 Відповісти
А д'Лубінець за що свою зарплатню отримує? Він же заявляє, що всі такі справи "під його особистим контролем, порушень майже немає".
09.10.2024 14:32 Відповісти
Три роки долали корупцію на самій "Гарячій лінії" - виловили всіх корупціонерів. Тепер "лінія" чиста і може ловити корупціонерів у ТЦК
09.10.2024 14:35 Відповісти
Або зроблять як у операторів. Будуть гоняти по кнопках.
Вас покують на вулиці, наситіть один, в магазині, натисніть два. Витягують з машини, натисніть три. І так далі.
09.10.2024 16:31 Відповісти
Той телефон перегріється та згорить від перенавантаження. А ''лінію'' зелені вкрадуть і здадуть на металобрухт, щоб не підривала хрінпіду рейтинг
09.10.2024 14:39 Відповісти
Краще хай створить "гарячу лінію" щодо униканню мобілізації!
09.10.2024 14:40 Відповісти
Як завжди ...Порох пропонує захист % , від того, кого вони вибрали , а вони се* уть прямо на своєму порозі ...і думають шо це під хатою Порошенко
09.10.2024 14:40 Відповісти
Ну да - "гаряча лінія", ото так захист))))))))
09.10.2024 16:15 Відповісти
Хоч щось, чим взагалі ні чого.
09.10.2024 16:32 Відповісти
Дивна логіка....
Нащо потрібно "щось", що не працює?
09.10.2024 16:51 Відповісти
Дивна логіка...
Гаряча лінія ще навіть не запрацювала. А люди з логікою її вже ховають.
09.10.2024 18:12 Відповісти
Є приклади дієвих гарячих ліній?
10.10.2024 10:14 Відповісти
А потім як привезуть до тцк. Робот перелзванює і просить оцінити поїздку від одного до десяти
09.10.2024 16:33 Відповісти
Візміть мене позаштатним працівником ТЦК, ми будемо жлобів-ухилянтів усією родиною п…здити!
09.10.2024 14:46 Відповісти
У Румунії?)))
09.10.2024 14:55 Відповісти
В Киеве.
09.10.2024 15:00 Відповісти
смєтун, как там жлоб-ухилянт зеленський, ви його родиною смєтать будете?
09.10.2024 15:30 Відповісти
Нема сенсу змінювати влади, якщо бидло-лелекторат її знову поставить.
09.10.2024 16:02 Відповісти
Колег з тцк будете п..здити? А як вони вас з усією родиною?
09.10.2024 16:12 Відповісти
а можна для початку хоча би одне ТЦК з усієї країни назвати, де нема корупції?
пригадався старий анекдот, приблизно як про ТЦК без корупції.
- Як вас звати?
- Оксана
- Чим займаєтесь?
- Я повія. І досі незАймана.
09.10.2024 14:58 Відповісти
І як завжди ніхто не буде відповідати на дзвінки?
09.10.2024 14:56 Відповісти
Є продовження історіі з водієм, котрого шестеро тцкунів незаконно зупинили, оточили та намагалися витягнути з автівки, розбили скло, а один з них по природній дурості ще й застрибнув на капот:
"В мережі пишуть, що чоловік, який провіз співробітника ТЦК на капоті свого авто, зараз під вартою та йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Кажуть, що співробітнику ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішні пошкодження правого колінного суглоба та забій правої нирки".
09.10.2024 15:03 Відповісти
Тепер точно буде непридатним для ДШВ
09.10.2024 15:16 Відповісти
Діагноз - банальна та ганебна "липа", але кого це цікавить. Як і те, що цей дебіл сам застрибнув на капот автівки. А водія ще й поліцай двічі вдарив через розбите вікно, при затриманні. Країна мрій...
09.10.2024 15:33 Відповісти
надеюсь тэцэкуны не будут больше прыгать на автомобили.
водитель надеюсь аппеляцию выиграет
09.10.2024 15:33 Відповісти
Теж на це сподіваюся. ТЦК "працювали" як звичайна банда, навіть не на блок-посту і без супроводу поліції. Також їх дії знято на відео, а саме відео поширено в соцмережах.
09.10.2024 15:53 Відповісти
У всіх тцкашників, крім воїнів які прийшли працювати туди з пораненнями, з окопів, відкриті черепно-мозкові травні і волохаті лодоні! 😁
09.10.2024 15:11 Відповісти
В жопу можна засунути ті всі гарячі і потужні зелені лінії, подзвонити туди - це все одно що у воду перднути
09.10.2024 15:47 Відповісти
єдиний захист від співробітників ЦК озброєна охорона, кількістю не менше самих нападників
09.10.2024 16:32 Відповісти
чому ніхто тут з числа ухилянтів і 73/43%зебілів (хоча, акакаяразніца) не визнає, що репресії ТЦК - це саме їхня заслуга?
Не хочуть визнавати, що в 2019-му їм хотілось не болючих реформ, не хотілось війни, не захотіли обрати владу, яка би продовжила зміцнення обороноздатності України, втілення цивілізованих програм реформ економіки та суспільства з одночасним торуванням шляху в Євросоюз і в НАТО (незалежно від прізвищ лідерів, депутатів і президентів). А захотілось жрать+ржать+срать... - зате весь український народ отримав повномасштабну війну...
09.10.2024 17:01 Відповісти
 
 