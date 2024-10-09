У Міноборони створять "гарячу лінію" для звернень щодо корупції в ТЦК та порушень правил мобілізації, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко ініціював "гарячої лінії" у Міноборони для звернень щодо фактів корупції у ТЦК та порушень закону під час мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Питання обговорювали під час погоджувальної ради за участі міністра оборони і представників Генштабу.
"Питання, яке ми підняли на засіданні погоджувальної ради – це питання порушення законів з боку працівників ТЦК. Вони навмисно намагаються замордувати повістками тих, хто має обґрунтовану бронь, щоб потім вимагати хабарі з цих людей. Це розповсюджене по всій країні. За моєю пропозицією, яка була підтримана керівництвом Збройних Сил, ми створюємо "гарячу лінію", на яку кожен українець зможе звернутися до керівництва Збройних Сил щодо порушення його конституційних прав і свобод і корупційних дій з боку представників ТЦК", - зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, із різних областей надходять скарги, коли заброньованих осіб, які забезпечують функціонування критичних підприємств для України, в тому числі і підприємств оборонного комплексу, мобілізують.
"Теоретично ми домовилися, що протягом двох тижнів зможемо відзвітувати, що ця лінія відкрита. Це лінія державна, вона дозволяє тим, хто приймає рішення по управлінню ТЦК, а саме командуванню Збройних Сил України, оперативно, терміново реагувати на факти порушення законів і корупцію, коли вимагають з призовників і мобілізованих грошей, а ви бачите, що йдеться про мільйони, які сьогодні стікаються до нечистих на руку корупціонерів", - пояснив лідер "ЄС".
Порошенко зазначив, що "гарячу лінію" створюють спеціально щодо порушення закону щодо мобілізації.
"Не тільки ТЦК, а й дії поліції, "бусіків", всіх, хто порушує права. Як правило, у 70% це має корупційні підстави. Як правило, вони навмисне створюють проблеми, щоб потім вимагати гроші. Зі свого досвіду я хочу сказати: коли і керівництво Збройних Сил, і командувач Сухопутних сил, яким підпорядковані ТЦК, отримають перевірену і підтверджену інформацію – реакція миттєва. Окремо хочу за це подякувати", - підсумував він.
Вас покують на вулиці, наситіть один, в магазині, натисніть два. Витягують з машини, натисніть три. І так далі.
А взагалі хоть одного посадили, да?
Нащо потрібно "щось", що не працює?
Гаряча лінія ще навіть не запрацювала. А люди з логікою її вже ховають.
пригадався старий анекдот, приблизно як про ТЦК без корупції.
- Як вас звати?
- Оксана
- Чим займаєтесь?
- Я повія. І досі незАймана.
"В мережі пишуть, що чоловік, який провіз співробітника ТЦК на капоті свого авто, зараз під вартою та йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Кажуть, що співробітнику ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішні пошкодження правого колінного суглоба та забій правої нирки".
водитель надеюсь аппеляцию выиграет
Не хочуть визнавати, що в 2019-му їм хотілось не болючих реформ, не хотілось війни, не захотіли обрати владу, яка би продовжила зміцнення обороноздатності України, втілення цивілізованих програм реформ економіки та суспільства з одночасним торуванням шляху в Євросоюз і в НАТО (незалежно від прізвищ лідерів, депутатів і президентів). А захотілось жрать+ржать+срать... - зате весь український народ отримав повномасштабну війну...