В Минобороны создадут "горячую линию" для обращений по поводу коррупции в ТЦК и нарушений правил мобилизации, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко инициировал "горячую линию" в Минобороны для обращений по фактам коррупции в ТЦК и нарушений закона во время мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Вопрос обсуждали во время согласительного совета с участием министра обороны и представителей Генштаба.
"Вопрос, который мы подняли на заседании согласительного совета - это вопрос нарушения законов со стороны работников ТЦК. Они намеренно пытаются замучить повестками тех, кто имеет обоснованную бронь, чтобы потом требовать взятки с этих людей. Это распространено по всей стране. По моему предложению, которое было поддержано руководством Вооруженных Сил, мы создаем "горячую линию", на которую каждый украинец сможет обратиться к руководству Вооруженных Сил о нарушении его конституционных прав и свобод и коррупционных действий со стороны представителей ТЦК", - отметил Порошенко.
По словам пятого президента, из разных областей поступают жалобы, когда забронированных лиц, которые обеспечивают функционирование критических предприятий для Украины, в том числе и предприятий оборонного комплекса, мобилизуют.
"Теоретически мы договорились, что в течение двух недель сможем отчитаться, что эта линия открыта. Это линия государственная, она позволяет тем, кто принимает решение по управлению ТЦК, а именно командованию Вооруженных Сил Украины, оперативно, срочно реагировать на факты нарушения законов и коррупцию, когда требуют с призывников и мобилизованных денег, а вы видите, что речь идет о миллионах, которые сегодня стекаются к нечистым на руку коррупционерам", - объяснил лидер "ЕС".
Порошенко отметил, что "горячую линию" создают специально относительно нарушения закона о мобилизации.
"Не только ТЦК, но и действия полиции, "бусиков", всех, кто нарушает права. Как правило, в 70% это имеет коррупционные основания. Как правило, они умышленно создают проблемы, чтобы потом требовать деньги. Из своего опыта я хочу сказать: когда и руководство Вооруженных Сил, и командующий Сухопутных сил, которым подчинены ТЦК, получат проверенную и подтвержденную информацию - реакция мгновенная. Отдельно хочу за это поблагодарить", - подытожил он.
Вас покують на вулиці, наситіть один, в магазині, натисніть два. Витягують з машини, натисніть три. І так далі.
А взагалі хоть одного посадили, да?
Нащо потрібно "щось", що не працює?
Гаряча лінія ще навіть не запрацювала. А люди з логікою її вже ховають.
пригадався старий анекдот, приблизно як про ТЦК без корупції.
- Як вас звати?
- Оксана
- Чим займаєтесь?
- Я повія. І досі незАймана.
"В мережі пишуть, що чоловік, який провіз співробітника ТЦК на капоті свого авто, зараз під вартою та йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Кажуть, що співробітнику ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішні пошкодження правого колінного суглоба та забій правої нирки".
водитель надеюсь аппеляцию выиграет
Не хочуть визнавати, що в 2019-му їм хотілось не болючих реформ, не хотілось війни, не захотіли обрати владу, яка би продовжила зміцнення обороноздатності України, втілення цивілізованих програм реформ економіки та суспільства з одночасним торуванням шляху в Євросоюз і в НАТО (незалежно від прізвищ лідерів, депутатів і президентів). А захотілось жрать+ржать+срать... - зате весь український народ отримав повномасштабну війну...