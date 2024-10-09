В Минобороны создадут "горячую линию" для обращений по поводу коррупции в ТЦК и нарушений правил мобилизации, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко инициировал "горячую линию" в Минобороны для обращений по фактам коррупции в ТЦК и нарушений закона во время мобилизации.

Вопрос обсуждали во время согласительного совета с участием министра обороны и представителей Генштаба.

"Вопрос, который мы подняли на заседании согласительного совета - это вопрос нарушения законов со стороны работников ТЦК. Они намеренно пытаются замучить повестками тех, кто имеет обоснованную бронь, чтобы потом требовать взятки с этих людей. Это распространено по всей стране. По моему предложению, которое было поддержано руководством Вооруженных Сил, мы создаем "горячую линию", на которую каждый украинец сможет обратиться к руководству Вооруженных Сил о нарушении его конституционных прав и свобод и коррупционных действий со стороны представителей ТЦК", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, из разных областей поступают жалобы, когда забронированных лиц, которые обеспечивают функционирование критических предприятий для Украины, в том числе и предприятий оборонного комплекса, мобилизуют.

"Теоретически мы договорились, что в течение двух недель сможем отчитаться, что эта линия открыта. Это линия государственная, она позволяет тем, кто принимает решение по управлению ТЦК, а именно командованию Вооруженных Сил Украины, оперативно, срочно реагировать на факты нарушения законов и коррупцию, когда требуют с призывников и мобилизованных денег, а вы видите, что речь идет о миллионах, которые сегодня стекаются к нечистым на руку коррупционерам", - объяснил лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что "горячую линию" создают специально относительно нарушения закона о мобилизации.

"Не только ТЦК, но и действия полиции, "бусиков", всех, кто нарушает права. Как правило, в 70% это имеет коррупционные основания. Как правило, они умышленно создают проблемы, чтобы потом требовать деньги. Из своего опыта я хочу сказать: когда и руководство Вооруженных Сил, и командующий Сухопутных сил, которым подчинены ТЦК, получат проверенную и подтвержденную информацию - реакция мгновенная. Отдельно хочу за это поблагодарить", - подытожил он.

