РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9327 посетителей онлайн
Новости
2 516 36

В Минобороны создадут "горячую линию" для обращений по поводу коррупции в ТЦК и нарушений правил мобилизации, - Порошенко

Створять гарячу лінію для звернень щодо корупції в ТЦК

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко инициировал "горячую линию" в Минобороны для обращений по фактам коррупции в ТЦК и нарушений закона во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Вопрос обсуждали во время согласительного совета с участием министра обороны и представителей Генштаба.

Читайте также: Порошенко предложил изменения в бюджет-2025: Знаем, где взять 170 млрд грн без повышения налогов

"Вопрос, который мы подняли на заседании согласительного совета - это вопрос нарушения законов со стороны работников ТЦК. Они намеренно пытаются замучить повестками тех, кто имеет обоснованную бронь, чтобы потом требовать взятки с этих людей. Это распространено по всей стране. По моему предложению, которое было поддержано руководством Вооруженных Сил, мы создаем "горячую линию", на которую каждый украинец сможет обратиться к руководству Вооруженных Сил о нарушении его конституционных прав и свобод и коррупционных действий со стороны представителей ТЦК", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, из разных областей поступают жалобы, когда забронированных лиц, которые обеспечивают функционирование критических предприятий для Украины, в том числе и предприятий оборонного комплекса, мобилизуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на ассамблее ЕНП в Брюсселе: Европе нужно отбросить страх перед Путиным

"Теоретически мы договорились, что в течение двух недель сможем отчитаться, что эта линия открыта. Это линия государственная, она позволяет тем, кто принимает решение по управлению ТЦК, а именно командованию Вооруженных Сил Украины, оперативно, срочно реагировать на факты нарушения законов и коррупцию, когда требуют с призывников и мобилизованных денег, а вы видите, что речь идет о миллионах, которые сегодня стекаются к нечистым на руку коррупционерам", - объяснил лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что "горячую линию" создают специально относительно нарушения закона о мобилизации.

"Не только ТЦК, но и действия полиции, "бусиков", всех, кто нарушает права. Как правило, в 70% это имеет коррупционные основания. Как правило, они умышленно создают проблемы, чтобы потом требовать деньги. Из своего опыта я хочу сказать: когда и руководство Вооруженных Сил, и командующий Сухопутных сил, которым подчинены ТЦК, получат проверенную и подтвержденную информацию - реакция мгновенная. Отдельно хочу за это поблагодарить", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План победы должен содержать членство Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

Автор: 

коррупция (8624) Порошенко Петр (19649) мобилизация (2893) ТЦК (731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Дякуємо за звернення. Очікуйте на лінії. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Бажаємо приємної поїздки у бусі."
показать весь комментарий
09.10.2024 14:42 Ответить
+7
начебто ще 3 роки не минуло..., якось дуже швидко реагують на проблеми... я навіть здогадуюсь, як будуть розвиватися події далі - при пакуванні в бусик тепер точно будуть забирати телефон, або розбивати його й все...., не дякуйте, сама в шоці...
показать весь комментарий
09.10.2024 14:32 Ответить
+7
Ви що здуріли, доведеця 70% в тюрьму садити.
А взагалі хоть одного посадили, да?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А д'Лубінець за що свою зарплатню отримує? Він же заявляє, що всі такі справи "під його особистим контролем, порушень майже немає".
показать весь комментарий
09.10.2024 14:32 Ответить
начебто ще 3 роки не минуло..., якось дуже швидко реагують на проблеми... я навіть здогадуюсь, як будуть розвиватися події далі - при пакуванні в бусик тепер точно будуть забирати телефон, або розбивати його й все...., не дякуйте, сама в шоці...
показать весь комментарий
09.10.2024 14:32 Ответить
Три роки долали корупцію на самій "Гарячій лінії" - виловили всіх корупціонерів. Тепер "лінія" чиста і може ловити корупціонерів у ТЦК
показать весь комментарий
09.10.2024 14:35 Ответить
Або зроблять як у операторів. Будуть гоняти по кнопках.
Вас покують на вулиці, наситіть один, в магазині, натисніть два. Витягують з машини, натисніть три. І так далі.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:31 Ответить
Ви що здуріли, доведеця 70% в тюрьму садити.
А взагалі хоть одного посадили, да?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:34 Ответить
Той телефон перегріється та згорить від перенавантаження. А ''лінію'' зелені вкрадуть і здадуть на металобрухт, щоб не підривала хрінпіду рейтинг
показать весь комментарий
09.10.2024 14:39 Ответить
Краще хай створить "гарячу лінію" щодо униканню мобілізації!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:40 Ответить
Як завжди ...Порох пропонує захист % , від того, кого вони вибрали , а вони се* уть прямо на своєму порозі ...і думають шо це під хатою Порошенко
показать весь комментарий
09.10.2024 14:40 Ответить
Ну да - "гаряча лінія", ото так захист))))))))
показать весь комментарий
09.10.2024 16:15 Ответить
Хоч щось, чим взагалі ні чого.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:32 Ответить
Дивна логіка....
Нащо потрібно "щось", що не працює?
показать весь комментарий
09.10.2024 16:51 Ответить
Дивна логіка...
Гаряча лінія ще навіть не запрацювала. А люди з логікою її вже ховають.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:12 Ответить
Є приклади дієвих гарячих ліній?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:14 Ответить
"Дякуємо за звернення. Очікуйте на лінії. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Бажаємо приємної поїздки у бусі."
показать весь комментарий
09.10.2024 14:42 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 14:45 Ответить
А потім як привезуть до тцк. Робот перелзванює і просить оцінити поїздку від одного до десяти
показать весь комментарий
09.10.2024 16:33 Ответить
Візміть мене позаштатним працівником ТЦК, ми будемо жлобів-ухилянтів усією родиною п…здити!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:46 Ответить
У Румунії?)))
показать весь комментарий
09.10.2024 14:55 Ответить
В Киеве.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:00 Ответить
смєтун, как там жлоб-ухилянт зеленський, ви його родиною смєтать будете?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:30 Ответить
Нема сенсу змінювати влади, якщо бидло-лелекторат її знову поставить.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:02 Ответить
Колег з тцк будете п..здити? А як вони вас з усією родиною?
показать весь комментарий
09.10.2024 16:12 Ответить
а можна для початку хоча би одне ТЦК з усієї країни назвати, де нема корупції?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:47 Ответить

пригадався старий анекдот, приблизно як про ТЦК без корупції.
- Як вас звати?
- Оксана
- Чим займаєтесь?
- Я повія. І досі незАймана.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:58 Ответить
І як завжди ніхто не буде відповідати на дзвінки?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:56 Ответить
Є продовження історіі з водієм, котрого шестеро тцкунів незаконно зупинили, оточили та намагалися витягнути з автівки, розбили скло, а один з них по природній дурості ще й застрибнув на капот:
"В мережі пишуть, що чоловік, який провіз співробітника ТЦК на капоті свого авто, зараз під вартою та йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Кажуть, що співробітнику ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішні пошкодження правого колінного суглоба та забій правої нирки".
показать весь комментарий
09.10.2024 15:03 Ответить
Тепер точно буде непридатним для ДШВ
показать весь комментарий
09.10.2024 15:16 Ответить
Діагноз - банальна та ганебна "липа", але кого це цікавить. Як і те, що цей дебіл сам застрибнув на капот автівки. А водія ще й поліцай двічі вдарив через розбите вікно, при затриманні. Країна мрій...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:33 Ответить
надеюсь тэцэкуны не будут больше прыгать на автомобили.
водитель надеюсь аппеляцию выиграет
показать весь комментарий
09.10.2024 15:33 Ответить
Теж на це сподіваюся. ТЦК "працювали" як звичайна банда, навіть не на блок-посту і без супроводу поліції. Також їх дії знято на відео, а саме відео поширено в соцмережах.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:53 Ответить
У всіх тцкашників, крім воїнів які прийшли працювати туди з пораненнями, з окопів, відкриті черепно-мозкові травні і волохаті лодоні! 😁
показать весь комментарий
09.10.2024 15:11 Ответить
В жопу можна засунути ті всі гарячі і потужні зелені лінії, подзвонити туди - це все одно що у воду перднути
показать весь комментарий
09.10.2024 15:47 Ответить
єдиний захист від співробітників ЦК озброєна охорона, кількістю не менше самих нападників
показать весь комментарий
09.10.2024 16:32 Ответить
чому ніхто тут з числа ухилянтів і 73/43%зебілів (хоча, акакаяразніца) не визнає, що репресії ТЦК - це саме їхня заслуга?
Не хочуть визнавати, що в 2019-му їм хотілось не болючих реформ, не хотілось війни, не захотіли обрати владу, яка би продовжила зміцнення обороноздатності України, втілення цивілізованих програм реформ економіки та суспільства з одночасним торуванням шляху в Євросоюз і в НАТО (незалежно від прізвищ лідерів, депутатів і президентів). А захотілось жрать+ржать+срать... - зате весь український народ отримав повномасштабну війну...
показать весь комментарий
09.10.2024 17:01 Ответить
 
 