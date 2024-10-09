УКР
МКС може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей

Міжнародний кримінальний суд може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей Росією, навіть якщо країна не є його членом.

Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням нас"Бабель".

За його словами, депортація дітей для МКС — питання юрисдикції щодо певного злочину.

"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", - пояснив Абдалла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

У МКС нагадали, що взимку цього року білоруська влада відправила групу українських дітей з окупованого міста Антрацит до білоруського міста Могильов, де їх розмістили в санаторії, а білоруські військові провели для них тренування.

Після цього колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко надав МКС докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передала до Гааги матеріали щодо злочинів режиму Лукашенка: МКС відповів, що розгляне запит

МКС може притягнути Білорусь до відповідальності

показати весь коментар
09.10.2024 15:50 Відповісти
Та пора би вже давно вусатого таргана в ''клуб *****'' записати...
показати весь коментар
09.10.2024 15:58 Відповісти
МКС став не Міжнародним Кримінальним Судом, а Міжнародною Космічною Станцією.

Один космос... ніякого толку.
показати весь коментар
09.10.2024 15:58 Відповісти
МКС може виписати ордер. А притягнути він нікого не може. Бо нема чім і нема як.
показати весь коментар
09.10.2024 16:01 Відповісти
монголія у поміч!...
показати весь коментар
09.10.2024 16:01 Відповісти
Ага. В етом мире кто проиграет в конце того и будут судить и таскать по судам. Если Зе-власть приведет Украину к каптуляции то Украину как проигравшую сторону будут все носаками подбрасывать. О притягивании окупантов к ответу даже речи не будет идти
показати весь коментар
09.10.2024 16:04 Відповісти
МКС уже показал что ничего не может
показати весь коментар
09.10.2024 16:30 Відповісти
Міжнародний кримінальний суд може притягнути, а може і не притягнути! Бо як їх притягнеш, якщо вони болт поклали і на суд і на всю планету. Притягуйте, посміємося разом.
показати весь коментар
09.10.2024 16:32 Відповісти
Та вже ж одного притягали…
показати весь коментар
09.10.2024 18:44 Відповісти
 
 