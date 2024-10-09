МКС може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей
Міжнародний кримінальний суд може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей Росією, навіть якщо країна не є його членом.
Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням нас"Бабель".
За його словами, депортація дітей для МКС — питання юрисдикції щодо певного злочину.
"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", - пояснив Абдалла.
У МКС нагадали, що взимку цього року білоруська влада відправила групу українських дітей з окупованого міста Антрацит до білоруського міста Могильов, де їх розмістили в санаторії, а білоруські військові провели для них тренування.
Після цього колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко надав МКС докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей.
