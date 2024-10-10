У Костянтинівці на Донеччині залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Попри постійні російські обстріли у Костянтинівці у Донецькій області залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз у Костянтинівці залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Тільки за місяць понад дві тисячі людей виїхало", - сказав очільник області.

Він нагадав, що з понеділка, 7 жовтня, у місті Костянтинівка оголошена посилена комендантська година, яка триває з 15.00 дня до 11.00 ранку наступного дня.

Філашкін підкреслив, що введення такої комендантської години було з однією метою – "зберегти життя людей".

Тому що ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, кожного дня страждають від цього – гинуть та зазнають поранень, констатував керівник ОВА.

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