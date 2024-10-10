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У Костянтинівці на Донеччині залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Ворог щоденно обстрілює Костянтинівку

Попри постійні російські обстріли у Костянтинівці у Донецькій області залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз у Костянтинівці залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Тільки за місяць понад дві тисячі людей виїхало", - сказав очільник області.

Він нагадав, що з понеділка, 7 жовтня, у місті Костянтинівка оголошена посилена комендантська година, яка триває з 15.00 дня до 11.00 ранку наступного дня.

Філашкін підкреслив, що введення такої комендантської години було з однією метою – "зберегти життя людей".

Тому що ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, кожного дня страждають від цього – гинуть та зазнають поранень, констатував керівник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару РФ по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5127) Костянтинівка (321)


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їм всім просто нікуди та ні за що їхати.... хіба що шмига, верещучка, вава, жиробас стефанчук та інші небожителі візьмуть їх до себе в котеджні містечки пожити
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10.10.2024 07:51 Відповісти
Усіх бажаючих вивозять та розміщують волонтери. Залишаються ідейні "ждуни". Знаю з власного досвіду...
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10.10.2024 14:01 Відповісти
Це місто в якому було100 тис. мешканців
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10.10.2024 08:28 Відповісти
Це місто і навіть місто Покровськ - обличчя України на сході. Ще декілька місяців і подібна картинка чекає міста Шахтарск(колишній Першотравенськ), Петропавлівку, Тернівку і Павлоград. Думаєте, що горе обійде ці міста якось стороною? Не вийде, але як тільки ворог захопить Покровськ, то почнеться масові обстріли Павлограду. Що робить влада для зупинки ворога і спасіння цих міст? Нічого. Президент носиться по ситих, демократичним країнах зі своїм планом миру, якого не бачили українці, отримуючи оплески і авації мешкканців тих країн бабачи в ньому ту мужність, яку демонструють прості українці на фронті і не бачать чотирижди відкосника, ухилянта, джерело корупції і мародерства тієї ж армії та зариття ракетних та інших війсвькових програм в асфальт. На сьогодні владі вдалося частково деморалізувати армію, майже повністю обікрасти, робити гарні відосики і брехати.
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10.10.2024 08:59 Відповісти
Був я там в і 90-х і в 2000-х...нормальне промислове містечко... без шахтарів..і на цинко-свинцевому комбінаті і на скляному...були нормальні працьовиті люди... Коли зв'язки економічні рашка розірвала то свинчатники налагодили з іншими країнами...на склотарі гірше завод просто знищили скоріш за все вже свої...
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10.10.2024 09:27 Відповісти
 
 