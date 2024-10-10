В Константиновке на Донетчине остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей

Несмотря на постоянные российские обстрелы в Константиновке в Донецкой области остаются 17 800 человек, в том числе - 340 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сейчас в Константиновке остаются 17 800 человек, в том числе - 340 детей. Только за месяц более двух тысяч человек выехало", - сказал глава области.

Он напомнил, что с понедельника, 7 октября, в городе Константиновка объявлен усиленный комендантский час, который длится с 15.00 дня до 11.00 утра следующего дня.

Филашкин подчеркнул, что введение такого комендантского часа было с одной целью - "сохранить жизни людей".

Потому что враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей, к сожалению, каждый день страдают от этого - погибают и получают ранения, констатировал руководитель ОВА.

