В Константиновке на Донетчине остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей

Ворог щоденно обстрілює Костянтинівку

Несмотря на постоянные российские обстрелы в Константиновке в Донецкой области остаются 17 800 человек, в том числе - 340 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сейчас в Константиновке остаются 17 800 человек, в том числе - 340 детей. Только за месяц более двух тысяч человек выехало", - сказал глава области.

Он напомнил, что с понедельника, 7 октября, в городе Константиновка объявлен усиленный комендантский час, который длится с 15.00 дня до 11.00 утра следующего дня.

Филашкин подчеркнул, что введение такого комендантского часа было с одной целью - "сохранить жизни людей".

Потому что враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей, к сожалению, каждый день страдают от этого - погибают и получают ранения, констатировал руководитель ОВА.

Также смотрите: По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара РФ по Константиновке. ФОТОрепортаж

дети (6693) Константиновка (1900)
їм всім просто нікуди та ні за що їхати.... хіба що шмига, верещучка, вава, жиробас стефанчук та інші небожителі візьмуть їх до себе в котеджні містечки пожити
10.10.2024 07:51 Ответить
Усіх бажаючих вивозять та розміщують волонтери. Залишаються ідейні "ждуни". Знаю з власного досвіду...
10.10.2024 14:01 Ответить
Це місто в якому було100 тис. мешканців
10.10.2024 08:28 Ответить
Це місто і навіть місто Покровськ - обличчя України на сході. Ще декілька місяців і подібна картинка чекає міста Шахтарск(колишній Першотравенськ), Петропавлівку, Тернівку і Павлоград. Думаєте, що горе обійде ці міста якось стороною? Не вийде, але як тільки ворог захопить Покровськ, то почнеться масові обстріли Павлограду. Що робить влада для зупинки ворога і спасіння цих міст? Нічого. Президент носиться по ситих, демократичним країнах зі своїм планом миру, якого не бачили українці, отримуючи оплески і авації мешкканців тих країн бабачи в ньому ту мужність, яку демонструють прості українці на фронті і не бачать чотирижди відкосника, ухилянта, джерело корупції і мародерства тієї ж армії та зариття ракетних та інших війсвькових програм в асфальт. На сьогодні владі вдалося частково деморалізувати армію, майже повністю обікрасти, робити гарні відосики і брехати.
10.10.2024 08:59 Ответить
Був я там в і 90-х і в 2000-х...нормальне промислове містечко... без шахтарів..і на цинко-свинцевому комбінаті і на скляному...були нормальні працьовиті люди... Коли зв'язки економічні рашка розірвала то свинчатники налагодили з іншими країнами...на склотарі гірше завод просто знищили скоріш за все вже свої...
10.10.2024 09:27 Ответить
 
 