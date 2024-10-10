Сили ППО знищили 41 із 62 "Шахедів", 14 - локаційно втрачені завдяки протидії РЕБ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити силам ППО?

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

"14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", - зазначили у пресцентрі ПС.

Станом на 11.00 бойова робота триває;

Зазначається, що декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

"У результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині", - додало командування.

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