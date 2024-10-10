Силы ПВО уничтожили 41 из 62 "Шахедов", 14 - локационно потеряны благодаря противодействию РЭБ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:
2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной Донетчины);
- 62 ударные БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск).
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить силам ПВО?
В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.
"14 вражеских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется", - отметили в пресс-центре ВС.
По состоянию на 11.00 боевая работа продолжается;
Отмечается, что несколько БпЛА (предположительно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.
"В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях", - добавило командование.
