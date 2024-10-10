Рада ухвалила закон про зміни в страхуванні журналістів у зоні бойових дій

Верховна Рада України 275 голосами підтримала законопроєкт про зміни в страхуванні журналістів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону стосується захисту медійників, які працюють у зоні бойових дій.

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"Така норма вже існувала, але не була дієвою. Неможливо було застрахувати кореспондентів, які висвітлюють події в гарячих точках, адже страхові компанії не отримували ліцензій на свою діяльність за видом страхування, вказаним у законі.



У новому законі вирішується законодавче регулювання цього питання. Тепер медіа може застрахувати життя, здоров’я та працездатність свого працівника на час відрядження в зону бойових дій або на тимчасово окуповані території за рахунок власних коштів або інших не заборонених джерел (міжнародних/грантових)", - пояснив нардеп.

Юрчишин додав, що детальний порядок та умова страхування буде визначено на підзаконному рівні Міністерством культури та стратегічних комунікацій України за погодженням з Нацбанком протягом місяця з дня набрання чинності цього закону.

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