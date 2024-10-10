РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Война
395 0

Рада приняла закон об изменениях в страховании журналистов в зоне боевых действий

Рада ухвалила закон про страхування журналістів у зоні бойових дій

Верховная Рада Украины 275 голосами поддержала законопроект об изменениях в страховании журналистов.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона касается защиты медийщиков, которые работают в зоне боевых действий.

Читайте также: Раненый в Краматорске журналист Любиш-Кирдей вышел из комы, - жена

"Такая норма уже существовала, но не была действенной. Невозможно было застраховать корреспондентов, которые освещают события в горячих точках, ведь страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе.

В новом законе решается законодательное регулирование этого вопроса. Теперь медиа может застраховать жизнь, здоровье и трудоспособность своего работника на время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории за счет собственных средств или других не запрещенных источников (международных/грантовых)", - пояснил нардеп.

Юрчишин добавил, что детальный порядок и условие страхования будет определено на подзаконном уровне Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по согласованию с Нацбанком в течение месяца со дня вступления в силу этого закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинская правда" заявила о системном давлении со стороны ОП

Автор: 

журналистика (3338) страхование (196) Юрчишин Ярослав (165) боевые действия (4776)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 