Рада приняла закон об изменениях в страховании журналистов в зоне боевых действий
Верховная Рада Украины 275 голосами поддержала законопроект об изменениях в страховании журналистов.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона касается защиты медийщиков, которые работают в зоне боевых действий.
"Такая норма уже существовала, но не была действенной. Невозможно было застраховать корреспондентов, которые освещают события в горячих точках, ведь страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе.
В новом законе решается законодательное регулирование этого вопроса. Теперь медиа может застраховать жизнь, здоровье и трудоспособность своего работника на время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории за счет собственных средств или других не запрещенных источников (международных/грантовых)", - пояснил нардеп.
Юрчишин добавил, что детальный порядок и условие страхования будет определено на подзаконном уровне Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по согласованию с Нацбанком в течение месяца со дня вступления в силу этого закона.
