Депутатку Хмельницької мерії Баранську, у якої вилучили понад $1,5 млн, арештували: застава 50 млн грн

Печерський райсуд обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради Світлані Баранській, у якої знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це повідомило Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Так, депутатку арештували на 60 діб із можливістю внесення застави майже 50 мільйонів гривень.

Якщо заставу не вноситимуть, Світлана Баранська буде під вартою до 6 грудня 2024 року.

Під час засідання сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід для Світлани Баранської у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень.

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Проте сторона захисту заявила, що орган досудового розслідування не надав доказів, що знайдені гроші належали Світлані Баранській: "У нас вже є свідок, який підтвердить, що гроші які були в скриньках, дали Барановській потримати в орендованій банківській скриньці, поки той свідок виїжджав за кордон".

За словами адвоката Світлани Баранської, вона доглядає за хворою матір’ю, лежачою свекрухою, неповнолітньою донькою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Згодом їй було повідомлено про підозру.

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