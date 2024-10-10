Депутатку Хмельницької мерії Баранську, у якої вилучили понад $1,5 млн, арештували: застава 50 млн грн
Печерський райсуд обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради Світлані Баранській, у якої знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Про це повідомило Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Так, депутатку арештували на 60 діб із можливістю внесення застави майже 50 мільйонів гривень.
Якщо заставу не вноситимуть, Світлана Баранська буде під вартою до 6 грудня 2024 року.
Під час засідання сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід для Світлани Баранської у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень.
Проте сторона захисту заявила, що орган досудового розслідування не надав доказів, що знайдені гроші належали Світлані Баранській: "У нас вже є свідок, який підтвердить, що гроші які були в скриньках, дали Барановській потримати в орендованій банківській скриньці, поки той свідок виїжджав за кордон".
За словами адвоката Світлани Баранської, вона доглядає за хворою матір’ю, лежачою свекрухою, неповнолітньою донькою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Згодом їй було повідомлено про підозру.
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Документ:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
на 2024 - 2026 роки
СХВАЛЕНО
Конференцією трудового колективу комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради
« » 2024 року Протокол №
від « » 2024 року
м. Хмельницький 2024 рік
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Мета, основні терміни та нормативно-правове регулювання розробки, укладення та виконання колективного договору
1.1.1. Цей колективний договір (далі - Договір) укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, реалізації конституційних прав і гарантій працівників та власника, узгодження їх інтересів з питань, що є предметом цього Договору.
1.1.2. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: колективний договір ‒ письмовий нормативний документ, що
укладається між Комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради (далі - Підприємство);
працівник ‒ фізична особа, яка в межах трудових відносин безпосередньо власною працею виконує оплачувану роботу в інтересах (на користь) іншої особи (Роботодавця);
Роботодавець ‒ Підприємство, яке в межах трудових відносин використовує найману працю, на яку поширюється юрисдикція України;
Адміністрація ‒ директор або інша уповноважена ним особа чи орган; Профспілковий комітет первинної профспілкової організації
Підприємства (далі - Профком) ‒ постійно діючий виконавчий орган Первинної профспілкової організації, через який вона здійснює свої повноваження щодо представництва і захисту прав та законних інтересів членів Профспілки;
Первинна профспілкова організація ‒ добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють на Підприємстві;
член профспілки ‒ особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
1.1.3. Договір розроблено відповідно до діючих нормативно-правових актів станом на час його схвалення:
Конституції України, ухвалена 28 червня 1996 року (зі змінами), статті 43 - 46 якої визначають право кожного на працю, заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, відпочинок та соціальний захист;
Кодексу законів про працю України, затверджено законом № 322-VIII від 10.12.1971 (зі змінами), ‒ регулює трудові відносини всіх працівників (далі
- КЗпП);
Закону України «Про колективні договори і угоди» №3356 від 01.07.1993 року (зі змінами) ‒ визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців;
Закону України «Про соціальний діалог в Україні» № 2862-VI від 23.12.2010 року (зі змінами) ‒ визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу для регулювання трудових, соціальних, економічних відносин;
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
№1045-XIV від 15.09.1999 року (зі змінами) ‒ визначає особливості правового регулювання захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» №137/98-ВР від03.03.1998 року (зі змінами) ‒ спрямований на здійснення взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 14.10.1992 року (зі змінами), визначає основні положення щодо права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності;
Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995 року (зі змінами) ‒ визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з Підприємством;
Закону України «Про відпустки» №504/96-ВР від 15.11.1996 року (зі змінами) ‒ встановлює державні гарантії права на відпустки працівників, визначає умови, тривалість і порядок їх надання;
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
№2801-ХІІ від 19.11.1992 року (зі змінами) ‒ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулює суспільні відносини у цій сфері.
Інших чинних нормативно-правових актів, які сприяють врегулюванню виробничих, трудових та соціально-економічних відносин в закладах охорони здоров'я.
У разі прийняття нових актів соціального партнерства або внесення змін до чинного законодавства сторони Договору після проведення переговорів вносять зміни й доповнення до нього.
Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи комунального підприємства
«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально- економічних прав та інтересів його працівників.
1.2. Сторони колективного договору
1.2.1. З однієї сторони ‒ Підприємство в особі директора , якмй(яка) представляє інтереси власника.
1.2.2. З другої сторони ‒ Профспілковий комітет Підприємства в особі голови Профкому, який(яка) уповноважений на представництво трудовим колективом.
1.2.3. Адміністрація визнає Профком єдиним представником працівників Підприємства, що здійснює представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів цих працівників.
«Утримався 1»
1.2.4. Сторони визнають повноваження одна однієї й зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності,
конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
1.2.5. Сторони визнають цей Договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання всіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин на Підприємстві протягом усього періоду його дії.
1.2.6. При укладенні Договору сторони виходять із того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством України, а встановлені законами та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії й не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг, за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, прийнятих сторонами, під час укладення цього Договору.
1.2.7. Договір укладений державною мовою й підписаний у 3-х автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в адміністрації Підприємства, Профкомі та органі, що здійснює повідомну реєстрацію колективного договору (далі - реєструючи орган).
1.2.8. Сторони Договору, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.
1.3. Умови та сфера дії колективного договору
1.3.1. Норми й положення цього Договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання Сторонами.
1.3.2. Дія Договору поширюється на всіх працівників Підприємства, незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо. На осіб, які виконують роботи чи надають послуги Підприємству за цивільно-правовими угодами, дія Договору не поширюється.
1.3.3. Цей Договір схвалений конференцією трудового колективу (протокол № від « » 2024 року) і набуває чинності від
« » 2024 року.
1.3.4. Договір діє до « » 2026 року. Він діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний Договір.
1.3.5. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, організаційно-правової форми Підприємства, складу, структури та найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей Договір. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах сторін не впливають на чинність цього Договору.
1.3.6. Пропозиції сторін про внесення змін і доповнень до Договору розглядаються спільно, а рішення приймаються у 10-денний строк після завершення колективних переговорів.
1.3.7. Жодна зі сторін, що уклали цей Договір, не може протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми,
при всём при этом ещё друзбям поогала, милиооны их хранила, свютой человек