Депутата Хмельницкой мэрии Баранскую, у которой изъяли более $1,5 млн, арестовали: залог 50 млн грн

Печерский райсуд избрал меру пресечения депутату Хмельницкого горсовета Светлане Баранской, у которой нашли более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Об этом сообщило Громадське, информирует Цензор.НЕТ.

Так, депутата арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога почти 50 миллионов гривен.

Если залог не будут вносить, Светлана Баранская будет под стражей до 6 декабря 2024 года.

Во время заседания сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения для Светланы Баранской в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

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Однако сторона защиты заявила, что орган досудебного расследования не предоставил доказательств, что найденные деньги принадлежали Светлане Баранской: "У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Баранской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу".

По словам адвоката Светланы Баранской, она ухаживает за больной матерью, лежачей свекровью, несовершеннолетней дочерью.

Напомним, ранее сообщалось, что у депутата Хмельницкого городского совета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Впоследствии ей было сообщено о подозрении.

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