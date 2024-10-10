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Зеленський у Парижі: Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії

Президент України Володимир Зеленський

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", - сказав Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Франції, де зустрівся із Макроном. ВIДЕО

За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання "певних боєприпасів на великі відстані".

"На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів", - пояснив Зеленський.

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Це вже пʼятий візит українського лідера до Парижа від початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) перемовини (2991) гарантія (268)


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Топ коментарі
+26
По світу з простягнутою рукою і водночас роздаючи партнерам завдання, ніби він цар світу. Така позиція?
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10.10.2024 20:02
+20
Ну виходячи з сьогоднішніх тенденцій продовження війни буде коштувати Україні кордону в кращому разі по Дніпру. Це буде обумовлено перерозподілом західної військової допомоги в напрямку Ізраіля, відсутністю в України заакумульованих ресурсів для продовження оборонної війни і низькою ефективністю управління державними ресурсами в Україні. Лаг запізнення реагування управління державою складав при нормальному головнокомандувачі десь півроку-рік, зараз цей показник ще більше погіршився. Я не знаю жодного прикладу з історії, коли держава з нижчим рівнем управління державними ресурсами перемагала, а розвалу московії на улуси не буде, там немає "буйних". Якось так.
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10.10.2024 20:13
+17
Пропоную я і пропонують партнери, надати їм і громадянам України реалістичну мету та стратегію. Бо воювати поки путін здохне - це авжеж дуже чудово, але якщо після нього прийде путін 2, далі теж воювати до смерті вже нового путіна? А хто крім вас урапереможців є ще інші люди, котрі хочуть мати якісь перспективи в цій державі, будувати плани, а не лише воювати до свого скону, і щоб їх діти(якщо вони є) теж воювали до своєї смерті.
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10.10.2024 20:09
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10.10.2024 19:54 Відповісти
По світу з простягнутою рукою і водночас роздаючи партнерам завдання, ніби він цар світу. Така позиція?
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10.10.2024 20:02 Відповісти
Ту, яка забезпечує постачання в Україну зброї, всього іншого, що дозволяє боронити країну.
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10.10.2024 20:05 Відповісти
Мариш !
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10.10.2024 22:35 Відповісти
пропонуєш не просити у світу допомоги? така твоя позиція?
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10.10.2024 20:05 Відповісти
Пропоную я і пропонують партнери, надати їм і громадянам України реалістичну мету та стратегію. Бо воювати поки путін здохне - це авжеж дуже чудово, але якщо після нього прийде путін 2, далі теж воювати до смерті вже нового путіна? А хто крім вас урапереможців є ще інші люди, котрі хочуть мати якісь перспективи в цій державі, будувати плани, а не лише воювати до свого скону, і щоб їх діти(якщо вони є) теж воювали до своєї смерті.
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10.10.2024 20:09 Відповісти
А можна простіше: що й скільки ми маємо віддати кацапам. Бо воду лити в тексті це таке...
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10.10.2024 20:11 Відповісти
Вже віддали, і повернути те військовим шляхом одній Україні без західних військ або допомоги Китаю, чи якогось фантасмагоричного варіанту з "ядерним пеплом" неможливо.
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10.10.2024 20:18 Відповісти
Кац прєдлагаєт сдацца?
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10.10.2024 20:19 Відповісти
Вимагаю ЗЕ з його кодлом піти нах, замість них Уряд Національного порятунку, повернути Залужного і його людей з заслання. Для початку
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11.10.2024 08:26 Відповісти
ага. будеш будувати плани на Воркуті чи в Магадані. ху йлу на твої плани буде абсолютно начхати. в нього стосовно тебе уже давно є план.
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10.10.2024 20:13 Відповісти
Ця позиція приведе нас до катастрофи.
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10.10.2024 20:08 Відповісти
Уже два роки зброя йде. І не зменшується. Тому вирішуйте самі
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10.10.2024 20:12 Відповісти
А якщо перестане йти зброя і гроші??? Ми ж майже на 100% залежимо від партнерів. Але з такою владою мародерів як у нас, не довго чекати, поки їх це все задовбає і вони перестануть фінансувати корумповану країну. І що тоді? Чекаю на відповідь, дуже цікаво почитати твою думку.
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10.10.2024 20:15 Відповісти
То чому таку корумповану вже 2,5 років фінансують й озброюють?
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10.10.2024 20:18 Відповісти
Пропонуєш і далі перевіряти терпіння партнерів?
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10.10.2024 20:20 Відповісти
З Афганістаном вже таке було, але ж у нас "ета другоє", "щит Європи". Якщо назвались щитом - то будьте готові ловити ракети на свої голови.
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10.10.2024 20:21 Відповісти
"Щит Європи" тільки в телемарафоні, і дурних головах. Нічого Європі не загрожує.
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10.10.2024 20:27 Відповісти
Все правильно. Щоб населення визнавало себе "щитом" для когось десь і охочіше йшло до армії. І щоб в усіх бідах був винуватий захід, який свій "щит" недостатньо забезпечує. А Вова буде і далі рукавадіть "щитом".
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10.10.2024 20:31 Відповісти
Крадуть більше ніж постачають! Щось треба робити !
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10.10.2024 22:38 Відповісти
Потужний наш Лідер, скажи?
Правда, потужно получилось тільки з підвищенням податків, а все решта Байден з Порошенко завадили
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10.10.2024 20:09 Відповісти
Він міняє "позиції" як шкарпетки
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10.10.2024 20:17 Відповісти
З чого би це? А ти у всіх спитав? Мені наприклад подобається варіант коли США дадуть нам гарантії повного захисту.
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10.10.2024 19:56 Відповісти
Скільки України хочете віддати кацапам?
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10.10.2024 19:56 Відповісти
Ну виходячи з сьогоднішніх тенденцій продовження війни буде коштувати Україні кордону в кращому разі по Дніпру. Це буде обумовлено перерозподілом західної військової допомоги в напрямку Ізраіля, відсутністю в України заакумульованих ресурсів для продовження оборонної війни і низькою ефективністю управління державними ресурсами в Україні. Лаг запізнення реагування управління державою складав при нормальному головнокомандувачі десь півроку-рік, зараз цей показник ще більше погіршився. Я не знаю жодного прикладу з історії, коли держава з нижчим рівнем управління державними ресурсами перемагала, а розвалу московії на улуси не буде, там немає "буйних". Якось так.
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10.10.2024 20:13 Відповісти
Ну, описали ви, а чому саме до Дніпра, чому не до Збруча? Карпат?
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10.10.2024 20:16 Відповісти
Бо це влаштує країни Європи. Місця за столом сильних країн в Європі вже зайняті і ніхто не планує поступатися своїм місцем. Десь половину України ослаблену тяжкою війною європейці готові терпіти, а ось ціла Україна, яка перемогла у війні з москалями для них буде загрозою.
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10.10.2024 20:47 Відповісти
І я ніяким чином не вважаю, що вони вчиняють неправильно. Якби Україна була на їх місці то діяла так само.
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10.10.2024 20:48 Відповісти
Бо ніхто з європейських країн, дотичних до нас, а їх досить багато (Польща, Румунія, Словаччина і навіть та ж Угорщина) не хоче мати близько біля своїх кордонів відроджений РСРС. Тож певний бар'єр їм все ж таки треба. При цьому зовсім необов'язково, щоб цей бар'єр включав Крим, Донбас і що там ще? Це для нас принципово, для них - ні.
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11.10.2024 03:54 Відповісти
який ще переросподіл в бік Ізраіля? Їм скоро взагалі ембарго введуть! І звідки вам знати про кількість ресурсів України?! єдине в чоми ви праві, це низький рівень управління, але ж, на росії він ще нижчий...
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10.10.2024 23:55 Відповісти
Диктатура, здатна концентрувати всі свої ресурси на виконання цілей диктатора. Демократія те саме може зробити тільки при наявності адекватного управління. Саме тому Україна не може, на даний час, ефективно концентрувати ресурси та зусилля, а хаос в управлінні приводить до надлишкових витрат обмежених ресурсів, що ще більше ускладнює ситуацію. Диктатури не придатні для ефективного управління в мирний час, але мають просто колосальний потенціал для застосування під час війни. А управлінці у москалів, на даний час, кращі і ефективніші за 5-6 менеджерів, що вручну намагаються керувати системою. Курська операція була необхідна на початку 2023, а в 2024 це вже запізно і допоможе, як мертвому припарка. Москалі не будуть вибивати ЗСУ з територій, з яких вони і самі вийдуть, бо ці території дуже не підходять для наступу, а продовжують тиснути на найбільш зручних для себе напрямках. Як Ви думаєте, про що це свідчить ? Як на мене це свідчить про більш ефективне планування та розуміння ситуації, яка склалася, але Ви і надалі можете вважати їх ідіотами це не змінить реальність.
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11.10.2024 05:28 Відповісти
Усе вірно написано, тільки у нас не демократія, а у них не диктатура!! І у них і у нас КЛЕПТОКРАТІЇ!!!
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11.10.2024 09:22 Відповісти
Ну а як бути, у нас макаки при владі, вони що не зроблять то тільки гірше буде, немає варіанту такого, щоб після їх дій стало краще. І тепер час грає проти нас, бо вони шкодять з кожним днем все більше. На зараз маємо вибрати із двух зол і сподіватись на майбутнє...
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10.10.2024 22:32 Відповісти
Гарантії повного захисту від США для України це щось із творчості Франка Герберта чи Айзека Азімова (фантастика). А реальність така що вони не дозволяють навіть удари західною зброєю по військових об'єктах на росії.
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10.10.2024 20:03 Відповісти
а що мається на увазі під гарантіями повного захисту?
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10.10.2024 20:04 Відповісти
База США десь під Дніпром...
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10.10.2024 22:33 Відповісти
Ну і США це навіщо?
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11.10.2024 02:52 Відповісти
Ага, а в обмін на гарантії затребують реформи, відмову від диктарури, вибори.... Ні, таке їм не підходить. Краще роль Лукашенко-2. Тільки для цього треба спочатку винищити всіх тих хто може захищати країну. Розвалити армію, винищити патріотів. А потім скажуть "ой, ніхто нє хочет ваєвать, паєтаму надаздавацца!"
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11.10.2024 05:52 Відповісти
Як можна розглядати те чого ніхто реально не пропонує.
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10.10.2024 19:57 Відповісти
А ти звісно був присутній на всіх зустрічах і точно знаєш хто, що пропонує.
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10.10.2024 20:10 Відповісти
Шукати кошти на власну ракетну программу звісно важко,коли мільярди йдуть на ефемерний асфальт.
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10.10.2024 19:59 Відповісти
Припинення війни залежить від параші з пуйлом, а не від США чи країн Євросоюзу. Зупинити їх можна лише економічним шляхом - мінімізувавши доходи параші різними методами: ембарго, санкції, конфіскація коштів.
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10.10.2024 20:01 Відповісти
від США і країн ЄС теж залежить. засипали би вони Україну зброєю і дійсно контролювали ефективність діючих санкцій, паралельно вводячи нові санкції і посилюючи вже введені, то і війна була би уже на фазі закінчення.
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10.10.2024 20:09 Відповісти
Психіатричну лікарню пора розглядати
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10.10.2024 20:02 Відповісти
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10.10.2024 20:03 Відповісти
Імпєрєц.
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10.10.2024 20:49 Відповісти
Так ещё никто никаких гарантий НЕ озвучил . Очём можно говорить ?
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10.10.2024 20:05 Відповісти
Балачки ні про що -- а кацапів чим зупиняти?
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10.10.2024 20:05 Відповісти
Людьми звісно. В нас же немає числа недопустимих втрат, тож воюватимемо і далі, щоб мародери при владі продовжували красти.
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10.10.2024 20:12 Відповісти
Зеленський хоче передати свої повноваження Єрмаку на час свого лікування за кордоном.В нього загострились хронічні та психологічні хвороби.
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10.10.2024 20:13 Відповісти
А чому Єрмаку ? Стефанчук є.
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10.10.2024 20:15 Відповісти
Які хвороби ?
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10.10.2024 20:18 Відповісти
ротовий зенурез...
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10.10.2024 21:38 Відповісти
Якби ще хтось вірив його заявам.Зе підставний актор,всім єрмак керує
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10.10.2024 20:15 Відповісти
Вони всі набили кишені і гайда в теплі країни а ми ?
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10.10.2024 20:22 Відповісти
А нас в холодні краї десь в магаданський край.
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10.10.2024 20:25 Відповісти
Ішак пудрить мізки своїм кукуріканням, але в натурі все відбуваєтья навпаки. Ішак хоче в очах народу бути "героєм", тому і висуває завідомо нереальні до виконання вимоги. Воно ж не скаже, що я все що можна і не можна просрав, і тепер партнери мають рятувати ситуацію.
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10.10.2024 20:17 Відповісти
НАША БАРБИ - в Париже?
В то время как на Донбассе насмерть бьются те, кем
НАША БАРБИ рулит
И вам еще Байден не нравится?
Который во время страшного урагана остался со своим народом
А вам бы хотелось ,чтобы Байден чкурнул в Париж?
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10.10.2024 20:19 Відповісти
цікаво яке лихо принесе на хвості бідоносець у Францію
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10.10.2024 20:20 Відповісти
Або вірус або якесь стихійне лихо .
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10.10.2024 20:26 Відповісти
Нарід а де міссіс скумбрія по 8 грн поділась ?
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10.10.2024 20:28 Відповісти
А то вы не знаете про гомосексуальность нашего Лидера?
Пани Зеленская была нужна для прикрытия этого
Но , видимо, ей уже надоело....
И она махнула рукой на фаворитов своего супруга...
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10.10.2024 20:32 Відповісти
Єрмак видать його коханець ? Писець..тьфу гидота...
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10.10.2024 20:39 Відповісти
Уже появился новый
Ванечка Федоров
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10.10.2024 20:40 Відповісти
Тільки чим далі, тим щось нас менше питають..
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10.10.2024 20:29 Відповісти
Нас спросили весной 2019
73% из нас сказали : Любим тебя !Хотим тебя!
А когда любовь начала увядать
И 73% резко упали до 25%
Надо было ситуацию спасать
Путин спас
Начал большую войну
И теперь уже не важно - что вы думаете....
Вас долго еще НИ О ЧЕМ не будут спрашивать
А еще прикроют Украинскую правду
И возьмутся за Цензор
Мама дорогая ! Это ж надо было додуматься - привести таких ублюдков во власть...
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10.10.2024 20:37 Відповісти
Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. -тоді нахера просишся в НАТО.???Ось і вся антиукраїнська діяльність "зеленого" зрадника .В НАТО ніхто після цих заяв Україну ще років 50 не буде запрошувати.а куйло "зезеденту" за це вже мабуть виписав чек "юдиними срібняками" ???
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10.10.2024 20:42 Відповісти
"Броннік, каска, автомат, окоп, стрілять, москаль...просто усратца." К. Верес.
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10.10.2024 20:43 Відповісти
Чи не єдиний, хто нечасто дає інтерв'ю, а коли дає, то точно не з пропагандистськими лозунгами. Певно тому й рідко їх дає... А всякі аеророзвідники добами сидять на різних етерах.
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10.10.2024 21:02 Відповісти
Человек выдает случайные потужные фразы, которые постоянно противоречат друг другу. Шиза.
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10.10.2024 20:44 Відповісти
Потужний уже раз в 10 переплюнув Кличка,
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10.10.2024 20:51 Відповісти
"...шукаємо кошти на внутрішнє виробництво..."

Трухани багажники Єрмачка чи Татарова. Чи жаба давить...
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10.10.2024 21:05 Відповісти
Ну цю заяву можна розглядати як прогрес після пєрєстаньтє стрєлять і правациравать етіх...расіян.
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10.10.2024 21:40 Відповісти
Ічому він такий непутьовий???
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10.10.2024 22:18 Відповісти
Бригаду "Анна Київська" Збройних сил України тренують і повністю оснащують французькі збройні сили, 2300 українських військових наразі проходять навчання у Гранд-Есті на техніці, яку вони використовуватимуть в Україні.

Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
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10.10.2024 22:42 Відповісти
про яке оборудування від Франції йде мова, що він збирається виготовляти, як що над всією країною висить загроза ракетних ударів, це маєчня і хто буде працювати на тих станках, сьогодні не існує ні яких гарантій від стран партнерів, які вже втомилися від війни, а прикончити ворога всім миром,- єдина ціль, а роби що ти можеш,- розгрібай лайно у власній країні і почни з голови
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10.10.2024 22:55 Відповісти
Новий будапештський меморандум яким можна жопу підтерти?
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10.10.2024 22:58 Відповісти
Турист - черевовещун.
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10.10.2024 23:11 Відповісти
В такому випадку, до лав ЗСУ мають стати усі депутати, силовики та їх родичі. А очолити війну з ворогом повинен сам Зеленский. Досить вже прикриватися пересічними українцями, ховаючись по бункерах та Монако.
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11.10.2024 00:13 Відповісти
потужно
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11.10.2024 00:25 Відповісти
Пора ему проводить выборы, а самому идти на фронт - защищать свои чистые идеалы лично.
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11.10.2024 00:59 Відповісти
Та ясно... ми розглядаємо здачу територій без ніяких гарантій, це мінімум, а максимум - я в Ізраїль, а там - кацапи все візьмуть!
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11.10.2024 05:26 Відповісти
Оце правилньо. А то раптом війна завершиться, а не всі патріоти ще винищені. Ні, спочатку треба ліквідувати всх тих хто може запобігти узурпації влади і диктарурі.
Судячи зі всього роль Лукашенко-2 їх цілком влаштовує.
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11.10.2024 05:44 Відповісти
Поїхав по Європі вибивать собі гарантії безпеки після того як щезне з України, потужно?
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11.10.2024 05:55 Відповісти
Доречі дуже схоже на правду, після перевороту до якого вони семимильними кроками ведуть, це цілком реально
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12.10.2024 18:11 Відповісти
 
 