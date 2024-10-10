Зеленський у Парижі: Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії
Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.
"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", - сказав Президент.
За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.
Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання "певних боєприпасів на великі відстані".
"На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів", - пояснив Зеленський.
Це вже пʼятий візит українського лідера до Парижа від початку повномасштабної російської агресії в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, потужно получилось тільки з підвищенням податків, а все решта Байден з Порошенко завадили
В то время как на Донбассе насмерть бьются те, кем
НАША БАРБИ рулит
И вам еще Байден не нравится?
Который во время страшного урагана остался со своим народом
А вам бы хотелось ,чтобы Байден чкурнул в Париж?
Пани Зеленская была нужна для прикрытия этого
Но , видимо, ей уже надоело....
И она махнула рукой на фаворитов своего супруга...
Ванечка Федоров
73% из нас сказали : Любим тебя !Хотим тебя!
А когда любовь начала увядать
И 73% резко упали до 25%
Надо было ситуацию спасать
Путин спас
Начал большую войну
И теперь уже не важно - что вы думаете....
Вас долго еще НИ О ЧЕМ не будут спрашивать
А еще прикроют Украинскую правду
И возьмутся за Цензор
Мама дорогая ! Это ж надо было додуматься - привести таких ублюдков во власть...
Трухани багажники Єрмачка чи Татарова. Чи жаба давить...
Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
Судячи зі всього роль Лукашенко-2 їх цілком влаштовує.