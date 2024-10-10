Зеленский в Париже: Мы не рассматриваем прекращение огня в обмен на западные гарантии
Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного Альянса.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", - сказал президент.
По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит с оборудованием.
Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение на использование "определенных боеприпасов на большие расстояния".
"На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров", - пояснил Зеленский.
Это уже пятый визит украинского лидера в Париж с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.
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Правда, потужно получилось тільки з підвищенням податків, а все решта Байден з Порошенко завадили
В то время как на Донбассе насмерть бьются те, кем
НАША БАРБИ рулит
И вам еще Байден не нравится?
Который во время страшного урагана остался со своим народом
А вам бы хотелось ,чтобы Байден чкурнул в Париж?
Пани Зеленская была нужна для прикрытия этого
Но , видимо, ей уже надоело....
И она махнула рукой на фаворитов своего супруга...
Ванечка Федоров
73% из нас сказали : Любим тебя !Хотим тебя!
А когда любовь начала увядать
И 73% резко упали до 25%
Надо было ситуацию спасать
Путин спас
Начал большую войну
И теперь уже не важно - что вы думаете....
Вас долго еще НИ О ЧЕМ не будут спрашивать
А еще прикроют Украинскую правду
И возьмутся за Цензор
Мама дорогая ! Это ж надо было додуматься - привести таких ублюдков во власть...
Трухани багажники Єрмачка чи Татарова. Чи жаба давить...
Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
Судячи зі всього роль Лукашенко-2 їх цілком влаштовує.