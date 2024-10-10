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Зеленский в Париже: Мы не рассматриваем прекращение огня в обмен на западные гарантии

Президент України Володимир Зеленський

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного Альянса.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном. ВИДЕО

По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит с оборудованием.

Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение на использование "определенных боеприпасов на большие расстояния".

"На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT

Это уже пятый визит украинского лидера в Париж с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) переговоры (5052) гарантия (154)


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Топ комментарии
+26
По світу з простягнутою рукою і водночас роздаючи партнерам завдання, ніби він цар світу. Така позиція?
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10.10.2024 20:02
+20
Ну виходячи з сьогоднішніх тенденцій продовження війни буде коштувати Україні кордону в кращому разі по Дніпру. Це буде обумовлено перерозподілом західної військової допомоги в напрямку Ізраіля, відсутністю в України заакумульованих ресурсів для продовження оборонної війни і низькою ефективністю управління державними ресурсами в Україні. Лаг запізнення реагування управління державою складав при нормальному головнокомандувачі десь півроку-рік, зараз цей показник ще більше погіршився. Я не знаю жодного прикладу з історії, коли держава з нижчим рівнем управління державними ресурсами перемагала, а розвалу московії на улуси не буде, там немає "буйних". Якось так.
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10.10.2024 20:13
+17
Пропоную я і пропонують партнери, надати їм і громадянам України реалістичну мету та стратегію. Бо воювати поки путін здохне - це авжеж дуже чудово, але якщо після нього прийде путін 2, далі теж воювати до смерті вже нового путіна? А хто крім вас урапереможців є ще інші люди, котрі хочуть мати якісь перспективи в цій державі, будувати плани, а не лише воювати до свого скону, і щоб їх діти(якщо вони є) теж воювали до своєї смерті.
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10.10.2024 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Правильна позиція.
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10.10.2024 19:54 Ответить
По світу з простягнутою рукою і водночас роздаючи партнерам завдання, ніби він цар світу. Така позиція?
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10.10.2024 20:02 Ответить
Ту, яка забезпечує постачання в Україну зброї, всього іншого, що дозволяє боронити країну.
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10.10.2024 20:05 Ответить
Мариш !
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10.10.2024 22:35 Ответить
пропонуєш не просити у світу допомоги? така твоя позиція?
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10.10.2024 20:05 Ответить
Пропоную я і пропонують партнери, надати їм і громадянам України реалістичну мету та стратегію. Бо воювати поки путін здохне - це авжеж дуже чудово, але якщо після нього прийде путін 2, далі теж воювати до смерті вже нового путіна? А хто крім вас урапереможців є ще інші люди, котрі хочуть мати якісь перспективи в цій державі, будувати плани, а не лише воювати до свого скону, і щоб їх діти(якщо вони є) теж воювали до своєї смерті.
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10.10.2024 20:09 Ответить
А можна простіше: що й скільки ми маємо віддати кацапам. Бо воду лити в тексті це таке...
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10.10.2024 20:11 Ответить
Вже віддали, і повернути те військовим шляхом одній Україні без західних військ або допомоги Китаю, чи якогось фантасмагоричного варіанту з "ядерним пеплом" неможливо.
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10.10.2024 20:18 Ответить
Кац прєдлагаєт сдацца?
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10.10.2024 20:19 Ответить
Вимагаю ЗЕ з його кодлом піти нах, замість них Уряд Національного порятунку, повернути Залужного і його людей з заслання. Для початку
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11.10.2024 08:26 Ответить
ага. будеш будувати плани на Воркуті чи в Магадані. ху йлу на твої плани буде абсолютно начхати. в нього стосовно тебе уже давно є план.
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10.10.2024 20:13 Ответить
Ця позиція приведе нас до катастрофи.
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10.10.2024 20:08 Ответить
Уже два роки зброя йде. І не зменшується. Тому вирішуйте самі
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10.10.2024 20:12 Ответить
А якщо перестане йти зброя і гроші??? Ми ж майже на 100% залежимо від партнерів. Але з такою владою мародерів як у нас, не довго чекати, поки їх це все задовбає і вони перестануть фінансувати корумповану країну. І що тоді? Чекаю на відповідь, дуже цікаво почитати твою думку.
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10.10.2024 20:15 Ответить
То чому таку корумповану вже 2,5 років фінансують й озброюють?
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10.10.2024 20:18 Ответить
Пропонуєш і далі перевіряти терпіння партнерів?
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10.10.2024 20:20 Ответить
З Афганістаном вже таке було, але ж у нас "ета другоє", "щит Європи". Якщо назвались щитом - то будьте готові ловити ракети на свої голови.
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10.10.2024 20:21 Ответить
"Щит Європи" тільки в телемарафоні, і дурних головах. Нічого Європі не загрожує.
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10.10.2024 20:27 Ответить
Все правильно. Щоб населення визнавало себе "щитом" для когось десь і охочіше йшло до армії. І щоб в усіх бідах був винуватий захід, який свій "щит" недостатньо забезпечує. А Вова буде і далі рукавадіть "щитом".
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10.10.2024 20:31 Ответить
Крадуть більше ніж постачають! Щось треба робити !
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10.10.2024 22:38 Ответить
Потужний наш Лідер, скажи?
Правда, потужно получилось тільки з підвищенням податків, а все решта Байден з Порошенко завадили
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10.10.2024 20:09 Ответить
Він міняє "позиції" як шкарпетки
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10.10.2024 20:17 Ответить
З чого би це? А ти у всіх спитав? Мені наприклад подобається варіант коли США дадуть нам гарантії повного захисту.
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10.10.2024 19:56 Ответить
Скільки України хочете віддати кацапам?
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10.10.2024 19:56 Ответить
Ну виходячи з сьогоднішніх тенденцій продовження війни буде коштувати Україні кордону в кращому разі по Дніпру. Це буде обумовлено перерозподілом західної військової допомоги в напрямку Ізраіля, відсутністю в України заакумульованих ресурсів для продовження оборонної війни і низькою ефективністю управління державними ресурсами в Україні. Лаг запізнення реагування управління державою складав при нормальному головнокомандувачі десь півроку-рік, зараз цей показник ще більше погіршився. Я не знаю жодного прикладу з історії, коли держава з нижчим рівнем управління державними ресурсами перемагала, а розвалу московії на улуси не буде, там немає "буйних". Якось так.
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10.10.2024 20:13 Ответить
Ну, описали ви, а чому саме до Дніпра, чому не до Збруча? Карпат?
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10.10.2024 20:16 Ответить
Бо це влаштує країни Європи. Місця за столом сильних країн в Європі вже зайняті і ніхто не планує поступатися своїм місцем. Десь половину України ослаблену тяжкою війною європейці готові терпіти, а ось ціла Україна, яка перемогла у війні з москалями для них буде загрозою.
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10.10.2024 20:47 Ответить
І я ніяким чином не вважаю, що вони вчиняють неправильно. Якби Україна була на їх місці то діяла так само.
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10.10.2024 20:48 Ответить
Бо ніхто з європейських країн, дотичних до нас, а їх досить багато (Польща, Румунія, Словаччина і навіть та ж Угорщина) не хоче мати близько біля своїх кордонів відроджений РСРС. Тож певний бар'єр їм все ж таки треба. При цьому зовсім необов'язково, щоб цей бар'єр включав Крим, Донбас і що там ще? Це для нас принципово, для них - ні.
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11.10.2024 03:54 Ответить
який ще переросподіл в бік Ізраіля? Їм скоро взагалі ембарго введуть! І звідки вам знати про кількість ресурсів України?! єдине в чоми ви праві, це низький рівень управління, але ж, на росії він ще нижчий...
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10.10.2024 23:55 Ответить
Диктатура, здатна концентрувати всі свої ресурси на виконання цілей диктатора. Демократія те саме може зробити тільки при наявності адекватного управління. Саме тому Україна не може, на даний час, ефективно концентрувати ресурси та зусилля, а хаос в управлінні приводить до надлишкових витрат обмежених ресурсів, що ще більше ускладнює ситуацію. Диктатури не придатні для ефективного управління в мирний час, але мають просто колосальний потенціал для застосування під час війни. А управлінці у москалів, на даний час, кращі і ефективніші за 5-6 менеджерів, що вручну намагаються керувати системою. Курська операція була необхідна на початку 2023, а в 2024 це вже запізно і допоможе, як мертвому припарка. Москалі не будуть вибивати ЗСУ з територій, з яких вони і самі вийдуть, бо ці території дуже не підходять для наступу, а продовжують тиснути на найбільш зручних для себе напрямках. Як Ви думаєте, про що це свідчить ? Як на мене це свідчить про більш ефективне планування та розуміння ситуації, яка склалася, але Ви і надалі можете вважати їх ідіотами це не змінить реальність.
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11.10.2024 05:28 Ответить
Усе вірно написано, тільки у нас не демократія, а у них не диктатура!! І у них і у нас КЛЕПТОКРАТІЇ!!!
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11.10.2024 09:22 Ответить
Ну а як бути, у нас макаки при владі, вони що не зроблять то тільки гірше буде, немає варіанту такого, щоб після їх дій стало краще. І тепер час грає проти нас, бо вони шкодять з кожним днем все більше. На зараз маємо вибрати із двух зол і сподіватись на майбутнє...
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10.10.2024 22:32 Ответить
Гарантії повного захисту від США для України це щось із творчості Франка Герберта чи Айзека Азімова (фантастика). А реальність така що вони не дозволяють навіть удари західною зброєю по військових об'єктах на росії.
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10.10.2024 20:03 Ответить
а що мається на увазі під гарантіями повного захисту?
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10.10.2024 20:04 Ответить
База США десь під Дніпром...
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10.10.2024 22:33 Ответить
Ну і США це навіщо?
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11.10.2024 02:52 Ответить
Ага, а в обмін на гарантії затребують реформи, відмову від диктарури, вибори.... Ні, таке їм не підходить. Краще роль Лукашенко-2. Тільки для цього треба спочатку винищити всіх тих хто може захищати країну. Розвалити армію, винищити патріотів. А потім скажуть "ой, ніхто нє хочет ваєвать, паєтаму надаздавацца!"
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11.10.2024 05:52 Ответить
Як можна розглядати те чого ніхто реально не пропонує.
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10.10.2024 19:57 Ответить
А ти звісно був присутній на всіх зустрічах і точно знаєш хто, що пропонує.
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10.10.2024 20:10 Ответить
Шукати кошти на власну ракетну программу звісно важко,коли мільярди йдуть на ефемерний асфальт.
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10.10.2024 19:59 Ответить
Припинення війни залежить від параші з пуйлом, а не від США чи країн Євросоюзу. Зупинити їх можна лише економічним шляхом - мінімізувавши доходи параші різними методами: ембарго, санкції, конфіскація коштів.
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10.10.2024 20:01 Ответить
від США і країн ЄС теж залежить. засипали би вони Україну зброєю і дійсно контролювали ефективність діючих санкцій, паралельно вводячи нові санкції і посилюючи вже введені, то і війна була би уже на фазі закінчення.
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10.10.2024 20:09 Ответить
Психіатричну лікарню пора розглядати
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10.10.2024 20:02 Ответить
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10.10.2024 20:03 Ответить
Імпєрєц.
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10.10.2024 20:49 Ответить
Так ещё никто никаких гарантий НЕ озвучил . Очём можно говорить ?
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10.10.2024 20:05 Ответить
Балачки ні про що -- а кацапів чим зупиняти?
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10.10.2024 20:05 Ответить
Людьми звісно. В нас же немає числа недопустимих втрат, тож воюватимемо і далі, щоб мародери при владі продовжували красти.
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10.10.2024 20:12 Ответить
Зеленський хоче передати свої повноваження Єрмаку на час свого лікування за кордоном.В нього загострились хронічні та психологічні хвороби.
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10.10.2024 20:13 Ответить
А чому Єрмаку ? Стефанчук є.
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10.10.2024 20:15 Ответить
Які хвороби ?
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10.10.2024 20:18 Ответить
ротовий зенурез...
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10.10.2024 21:38 Ответить
Якби ще хтось вірив його заявам.Зе підставний актор,всім єрмак керує
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10.10.2024 20:15 Ответить
Вони всі набили кишені і гайда в теплі країни а ми ?
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10.10.2024 20:22 Ответить
А нас в холодні краї десь в магаданський край.
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10.10.2024 20:25 Ответить
Ішак пудрить мізки своїм кукуріканням, але в натурі все відбуваєтья навпаки. Ішак хоче в очах народу бути "героєм", тому і висуває завідомо нереальні до виконання вимоги. Воно ж не скаже, що я все що можна і не можна просрав, і тепер партнери мають рятувати ситуацію.
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10.10.2024 20:17 Ответить
НАША БАРБИ - в Париже?
В то время как на Донбассе насмерть бьются те, кем
НАША БАРБИ рулит
И вам еще Байден не нравится?
Который во время страшного урагана остался со своим народом
А вам бы хотелось ,чтобы Байден чкурнул в Париж?
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10.10.2024 20:19 Ответить
цікаво яке лихо принесе на хвості бідоносець у Францію
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10.10.2024 20:20 Ответить
Або вірус або якесь стихійне лихо .
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10.10.2024 20:26 Ответить
Нарід а де міссіс скумбрія по 8 грн поділась ?
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10.10.2024 20:28 Ответить
А то вы не знаете про гомосексуальность нашего Лидера?
Пани Зеленская была нужна для прикрытия этого
Но , видимо, ей уже надоело....
И она махнула рукой на фаворитов своего супруга...
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10.10.2024 20:32 Ответить
Єрмак видать його коханець ? Писець..тьфу гидота...
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10.10.2024 20:39 Ответить
Уже появился новый
Ванечка Федоров
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10.10.2024 20:40 Ответить
Тільки чим далі, тим щось нас менше питають..
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10.10.2024 20:29 Ответить
Нас спросили весной 2019
73% из нас сказали : Любим тебя !Хотим тебя!
А когда любовь начала увядать
И 73% резко упали до 25%
Надо было ситуацию спасать
Путин спас
Начал большую войну
И теперь уже не важно - что вы думаете....
Вас долго еще НИ О ЧЕМ не будут спрашивать
А еще прикроют Украинскую правду
И возьмутся за Цензор
Мама дорогая ! Это ж надо было додуматься - привести таких ублюдков во власть...
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10.10.2024 20:37 Ответить
Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. -тоді нахера просишся в НАТО.???Ось і вся антиукраїнська діяльність "зеленого" зрадника .В НАТО ніхто після цих заяв Україну ще років 50 не буде запрошувати.а куйло "зезеденту" за це вже мабуть виписав чек "юдиними срібняками" ???
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10.10.2024 20:42 Ответить
"Броннік, каска, автомат, окоп, стрілять, москаль...просто усратца." К. Верес.
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10.10.2024 20:43 Ответить
Чи не єдиний, хто нечасто дає інтерв'ю, а коли дає, то точно не з пропагандистськими лозунгами. Певно тому й рідко їх дає... А всякі аеророзвідники добами сидять на різних етерах.
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10.10.2024 21:02 Ответить
Человек выдает случайные потужные фразы, которые постоянно противоречат друг другу. Шиза.
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10.10.2024 20:44 Ответить
Потужний уже раз в 10 переплюнув Кличка,
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10.10.2024 20:51 Ответить
"...шукаємо кошти на внутрішнє виробництво..."

Трухани багажники Єрмачка чи Татарова. Чи жаба давить...
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10.10.2024 21:05 Ответить
Ну цю заяву можна розглядати як прогрес після пєрєстаньтє стрєлять і правациравать етіх...расіян.
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10.10.2024 21:40 Ответить
Ічому він такий непутьовий???
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10.10.2024 22:18 Ответить
Бригаду "Анна Київська" Збройних сил України тренують і повністю оснащують французькі збройні сили, 2300 українських військових наразі проходять навчання у Гранд-Есті на техніці, яку вони використовуватимуть в Україні.

Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
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10.10.2024 22:42 Ответить
про яке оборудування від Франції йде мова, що він збирається виготовляти, як що над всією країною висить загроза ракетних ударів, це маєчня і хто буде працювати на тих станках, сьогодні не існує ні яких гарантій від стран партнерів, які вже втомилися від війни, а прикончити ворога всім миром,- єдина ціль, а роби що ти можеш,- розгрібай лайно у власній країні і почни з голови
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10.10.2024 22:55 Ответить
Новий будапештський меморандум яким можна жопу підтерти?
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10.10.2024 22:58 Ответить
Турист - черевовещун.
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10.10.2024 23:11 Ответить
В такому випадку, до лав ЗСУ мають стати усі депутати, силовики та їх родичі. А очолити війну з ворогом повинен сам Зеленский. Досить вже прикриватися пересічними українцями, ховаючись по бункерах та Монако.
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11.10.2024 00:13 Ответить
потужно
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11.10.2024 00:25 Ответить
Пора ему проводить выборы, а самому идти на фронт - защищать свои чистые идеалы лично.
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11.10.2024 00:59 Ответить
Та ясно... ми розглядаємо здачу територій без ніяких гарантій, це мінімум, а максимум - я в Ізраїль, а там - кацапи все візьмуть!
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11.10.2024 05:26 Ответить
Оце правилньо. А то раптом війна завершиться, а не всі патріоти ще винищені. Ні, спочатку треба ліквідувати всх тих хто може запобігти узурпації влади і диктарурі.
Судячи зі всього роль Лукашенко-2 їх цілком влаштовує.
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11.10.2024 05:44 Ответить
Поїхав по Європі вибивать собі гарантії безпеки після того як щезне з України, потужно?
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11.10.2024 05:55 Ответить
Доречі дуже схоже на правду, після перевороту до якого вони семимильними кроками ведуть, це цілком реально
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12.10.2024 18:11 Ответить
 
 