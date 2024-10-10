Зеленский в Париже: Мы не рассматриваем прекращение огня в обмен на западные гарантии

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного Альянса.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", - сказал президент.

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По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит с оборудованием.

Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение на использование "определенных боеприпасов на большие расстояния".

"На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров", - пояснил Зеленский.

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Это уже пятый визит украинского лидера в Париж с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.