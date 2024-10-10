Українські військові збили російський вертоліт Мі-8 на Харківському напрямку, - Генштаб

На даний час відбулося 114 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

За сьогодні противник завдав по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Вовчанська та Тихого.

За наявною інформацією, сьогодні втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці вбитими та пораненими, три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, вертоліт Мі-8, 14 БпЛА та чотири автомобілі. Також українські воїни пошкодили три артсистеми, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 12 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в сім бойових зіткнень. Шість атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зупинені, на даний час точиться бій в районі Часового Яру.

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На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Чотири атаки зупинено українськими воїнами, три боєзіткнення тривають досі.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 103 з них - безповоротно. Знищено 12 артсистем, дві одиниці РСЗВ "Град", чотири бойові броньовані машини та 11 автомобілів, також пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п’ять одиниць автомобільної техніки окупантів.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника, окупанти намагаються просунутись в напрямку Богоявленки.

Окупанти, без успіху, двічі спробували атакувати наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалі спроби штурмів здійснено агресором протягом дня.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 3-ї окремої штурмової бригади та 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

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