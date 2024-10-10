Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении, - Генштаб

В настоящее время произошло 114 боевых столкновений. Самой горячей сегодня является ситуация на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Волчанска и Тихого.

По имеющейся информации, сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БПЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. До сих пор продолжается четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек остановлены, в настоящее время идет бой в районе Часова Яра.

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На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Четыре атаки остановлены украинскими воинами, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиновое 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Уничтожено 12 артсистем, две единицы РСЗО "Град", четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники оккупантов.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки, где украинские защитники отразили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отразили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявленки.

Оккупанты безуспешно дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Работино. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачные попытки штурмов осуществлены агрессором в течение дня.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 3-й отдельной штурмовой бригады и 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

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