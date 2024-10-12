Генштаб підтверджує удар по нафтобазі в окупованих Ровеньках: там зберігали нафтопродукти для потреб російської армії
Сьогодні, 12 жовтня, вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.
"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", - наголошують у Генштабі.
Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Генштаб також нагадує, що раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.
"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває", - резюмують у пресцентрі Генштабу.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наразі в окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.
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то, де нестиковка?
з сирським все зрозуміло, то генштаб, замарафонився?
"...на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти" Джерело: