УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини
5 917 11

Генштаб підтверджує удар по нафтобазі в окупованих Ровеньках: там зберігали нафтопродукти для потреб російської армії

Горить нафтобаза в Ровеньках

Сьогодні, 12 жовтня, вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", - наголошують у Генштабі.

Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО

Генштаб також нагадує, що раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.

"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває", - резюмують у пресцентрі Генштабу.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наразі в окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) пожежа (4350) нафтопродукти (612) Луганська область (4890)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Головна нестиковка відбулася на виборчій дільниці.
показати весь коментар
12.10.2024 10:33
+2
генштаб підтверджує удар, у сирського позитивна динаміка ураження та знищення ворожих цілей, а кацапи ******** і лізуть і лізуть.
то, де нестиковка?
з сирським все зрозуміло, то генштаб, замарафонився?
показати весь коментар
12.10.2024 09:54
+1
редактори, будь ласка, не пишіть нісенітниць - нафта там не зберігається.
показати весь коментар
12.10.2024 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
генштаб підтверджує удар, у сирського позитивна динаміка ураження та знищення ворожих цілей, а кацапи ******** і лізуть і лізуть.
то, де нестиковка?
з сирським все зрозуміло, то генштаб, замарафонився?
показати весь коментар
12.10.2024 09:54 Відповісти
Головна нестиковка відбулася на виборчій дільниці.
показати весь коментар
12.10.2024 10:33 Відповісти
редактори, будь ласка, не пишіть нісенітниць - нафта там не зберігається.
показати весь коментар
12.10.2024 14:08 Відповісти
там пише "де зберігались нафтопродукти", а це не нафта, відчуйте, як кажуть, різницю. Самі не пишіть нісенітниць, як той чорний генерал з нато патякав про підвищення світових цін на бензин в америці внаслідок наших ударів по росєйських нафтобазах.
показати весь коментар
13.10.2024 14:52 Відповісти
ваші паралелі з генралом тут недоречні, і читайте уважно текст новини:
"...на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти" Джерело:
показати весь коментар
14.10.2024 04:58 Відповісти
ніби є вже реактивні дрони, є й щось інше, а далі і далі бочки з нафтою, чи з пальним, чи шо там ще може бути. А розподільчі підстанції якось навіть не згадуються...хм, воно ; все на відкритому повітрі стоїть. Це між будинками трансформатори в цегляних будівлях, Їх одним дроном не візьмеш. Такий стоїть у мене в подвір"ї, на ньому висить десь 15 будинків, та й попасти між будинками складно. Що не так з нашими повітряними силами, чого зациклилися на тих бочках??🤔
показати весь коментар
13.10.2024 14:48 Відповісти
ВРАГА НЕОБХОДИМО БИТЬ НЕ ЧЕСТНО А БЫСТРО !!!
показати весь коментар
14.10.2024 07:23 Відповісти
ВРАГ НЕ СОПЕРНИК А ЖЕРТВА ПРИРОДЫ !!!
показати весь коментар
14.10.2024 07:24 Відповісти
Чаще, больше надо
показати весь коментар
14.10.2024 08:49 Відповісти
 
 