Генштаб підтверджує удар по нафтобазі в окупованих Ровеньках: там зберігали нафтопродукти для потреб російської армії

Сьогодні, 12 жовтня, вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", - наголошують у Генштабі.

Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Генштаб також нагадує, що раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.

"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває", - резюмують у пресцентрі Генштабу.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наразі в окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.