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Генштаб подтверждает удар по нефтебазе в оккупированных Ровеньках: там хранили нефтепродукты для нужд российской армии

Горить нафтобаза в Ровеньках

Сегодня, 12 октября, ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.

"На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются", - отмечают в Генштабе.

Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Генштаб также напоминает, что ранее эта нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

"Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается", - резюмируют в пресс-центре Генштаба.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сейчас в оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза. Как сообщалось, вечером 10 мая 2024 года в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и тоже загорелась нефтебаза.

Автор: 

Генштаб ВС (6421) пожар (5968) нефтепродукты (148) Луганская область (6506)


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Топ комментарии
+11
Головна нестиковка відбулася на виборчій дільниці.
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12.10.2024 10:33
+2
генштаб підтверджує удар, у сирського позитивна динаміка ураження та знищення ворожих цілей, а кацапи ******** і лізуть і лізуть.
то, де нестиковка?
з сирським все зрозуміло, то генштаб, замарафонився?
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12.10.2024 09:54
+1
редактори, будь ласка, не пишіть нісенітниць - нафта там не зберігається.
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12.10.2024 14:08
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генштаб підтверджує удар, у сирського позитивна динаміка ураження та знищення ворожих цілей, а кацапи ******** і лізуть і лізуть.
то, де нестиковка?
з сирським все зрозуміло, то генштаб, замарафонився?
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12.10.2024 09:54 Ответить
Головна нестиковка відбулася на виборчій дільниці.
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12.10.2024 10:33 Ответить
редактори, будь ласка, не пишіть нісенітниць - нафта там не зберігається.
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12.10.2024 14:08 Ответить
там пише "де зберігались нафтопродукти", а це не нафта, відчуйте, як кажуть, різницю. Самі не пишіть нісенітниць, як той чорний генерал з нато патякав про підвищення світових цін на бензин в америці внаслідок наших ударів по росєйських нафтобазах.
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13.10.2024 14:52 Ответить
ваші паралелі з генралом тут недоречні, і читайте уважно текст новини:
"...на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти" Джерело:
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14.10.2024 04:58 Ответить
ніби є вже реактивні дрони, є й щось інше, а далі і далі бочки з нафтою, чи з пальним, чи шо там ще може бути. А розподільчі підстанції якось навіть не згадуються...хм, воно ; все на відкритому повітрі стоїть. Це між будинками трансформатори в цегляних будівлях, Їх одним дроном не візьмеш. Такий стоїть у мене в подвір"ї, на ньому висить десь 15 будинків, та й попасти між будинками складно. Що не так з нашими повітряними силами, чого зациклилися на тих бочках??🤔
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13.10.2024 14:48 Ответить
ВРАГА НЕОБХОДИМО БИТЬ НЕ ЧЕСТНО А БЫСТРО !!!
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14.10.2024 07:23 Ответить
ВРАГ НЕ СОПЕРНИК А ЖЕРТВА ПРИРОДЫ !!!
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14.10.2024 07:24 Ответить
Чаще, больше надо
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14.10.2024 08:49 Ответить
 
 