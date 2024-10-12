Генштаб подтверждает удар по нефтебазе в оккупированных Ровеньках: там хранили нефтепродукты для нужд российской армии

Сегодня, 12 октября, ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.

"На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются", - отмечают в Генштабе.

Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Генштаб также напоминает, что ранее эта нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

"Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается", - резюмируют в пресс-центре Генштаба.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сейчас в оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза. Как сообщалось, вечером 10 мая 2024 года в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и тоже загорелась нефтебаза.