РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12239 посетителей онлайн
Новости Видео
4 864 7

В оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза. ВИДЕО

В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что о пожаре сообщают местные паблики и жители.

Официальных комментариев нет.

Также читайте: "Факельное горение" на пораженной 7 октября нефтебазе отсутствует, - Феодосийские оккупационные власти

В свою очередь, ASTRA публикует видео, на котором, как отмечается, зафиксирован пожар в Ровеньках.

Как сообщалось, вечером 10 мая 2024 года в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и тоже загорелась нефтебаза.

Автор: 

пожар (5968) нефтепродукты (148) Луганская область (6506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша фабрика, наша. А що зробиш, треба..
показать весь комментарий
12.10.2024 07:53 Ответить
На те вони і кацапські нафтобази, щоб горіти. А ось чому НПЗ давно не чіпають - то якась неприємна загадка. Таке враження, що в акції москальських НПЗ добряче вклалися Байден з Бубою.
показать весь комментарий
12.10.2024 08:35 Ответить
НПЗ тільки після п'ятого листопада підуть.
показать весь комментарий
12.10.2024 14:54 Ответить
Там і без старого Йосипа інвесторів не бракує.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:55 Ответить
дайте людям спокійно вибори првести, а ви тут із свєю війною лізете
показать весь комментарий
12.10.2024 17:13 Ответить
Це неможливо, занепокоєність - їхнє все.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:45 Ответить
Супер !!! дивно що тільки зараз ...
показать весь комментарий
12.10.2024 09:37 Ответить
 
 