В оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза. ВИДЕО

В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что о пожаре сообщают местные паблики и жители.

Официальных комментариев нет.

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В свою очередь, ASTRA публикует видео, на котором, как отмечается, зафиксирован пожар в Ровеньках.

Как сообщалось, вечером 10 мая 2024 года в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и тоже загорелась нефтебаза.