В оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза. ВИДЕО
В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горит нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, что о пожаре сообщают местные паблики и жители.
Официальных комментариев нет.
В свою очередь, ASTRA публикует видео, на котором, как отмечается, зафиксирован пожар в Ровеньках.
Как сообщалось, вечером 10 мая 2024 года в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и тоже загорелась нефтебаза.
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Марта Шепель #549182
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Trevo Trow
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