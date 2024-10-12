В окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. ВIДЕО
В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки горить нафтобаза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Зазначимо, що про пожежу повідомляють місцеві пабліки та мешканці.
Офіційних коментарів немає.
Своєю чергою, ASTRA публікує відео, на якому, як зазначається, зафіксовано пожежу у Ровеньках.
Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.
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Марта Шепель #549182
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