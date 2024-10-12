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В окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. ВIДЕО

В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначимо, що про пожежу повідомляють місцеві пабліки та мешканці.

Офіційних коментарів немає.

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Своєю чергою, ASTRA публікує відео, на якому, як зазначається, зафіксовано пожежу у Ровеньках.

Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.

Автор: 

пожежа (4350) нафтопродукти (612) Луганська область (4890)


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Наша фабрика, наша. А що зробиш, треба..
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12.10.2024 07:53 Відповісти
На те вони і кацапські нафтобази, щоб горіти. А ось чому НПЗ давно не чіпають - то якась неприємна загадка. Таке враження, що в акції москальських НПЗ добряче вклалися Байден з Бубою.
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12.10.2024 08:35 Відповісти
НПЗ тільки після п'ятого листопада підуть.
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12.10.2024 14:54 Відповісти
Там і без старого Йосипа інвесторів не бракує.
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12.10.2024 16:55 Відповісти
дайте людям спокійно вибори првести, а ви тут із свєю війною лізете
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12.10.2024 17:13 Відповісти
Це неможливо, занепокоєність - їхнє все.
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12.10.2024 18:45 Відповісти
Супер !!! дивно що тільки зараз ...
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12.10.2024 09:37 Відповісти
 
 