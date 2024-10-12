В окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза. ВIДЕО

В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначимо, що про пожежу повідомляють місцеві пабліки та мешканці.

Офіційних коментарів немає.

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Своєю чергою, ASTRA публікує відео, на якому, як зазначається, зафіксовано пожежу у Ровеньках.

Як повідомлялося, ввечері 10 травня 2024 року в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та теж загорілась нафтобаза.