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Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше

Умєров підбив підсумки зустрічей із європейськими колегами

Міністр оборони України Рустем Умєров впродовж тижня провів зустрічі із колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Сторони обговорили низку питань, зокрема, посилення обороноздатності України, збільшення виробництва зброї та використання заморожених російських активів.

Про це очільник оборонного відомства розповів у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював у межах роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати", - сказав Умєров.

За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

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"Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою", - заявив очільник Міноборони.

Ще одне питання, яке Умєров обговорив зі своїми європейськими колегами - це використання заморожених російських активів. Він зазначив, що заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб.

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Окрім цього, Умєров розповів, що  у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням.

"Під час зустрічі з президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", - розповів міністр.

Наостанок він подякував урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

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Автор: 

Міноборони (7452) оборона (4812) зброя (7505) виробництво (1647) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+9
Де наша балістика, барига ахметовський???
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13.10.2024 16:56
+8
як надоїло слухати цей бред від зелених мерзотників
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13.10.2024 17:10
+5
Такі маленькі,по 1,6 м, але доху@.
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13.10.2024 17:09
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І ще рак на горі свисне.
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13.10.2024 16:49 Відповісти
А на горі зараз Шольц... Яки сказав что більше не буде надавати важку зброю...
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13.10.2024 17:05 Відповісти
Коли? - звиздіти перестанеш - по всіх видах зброі в рази менше
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13.10.2024 16:49 Відповісти
Суліма, перелогуйся, я тебе впізнав🤣
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13.10.2024 17:48 Відповісти
битва, за друге місце!
хто кого перетікточить?
умєров чи сирській.
буданов, різко здав позиції.
про перше місце, сподіваюсь, не треба пояснювати?
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13.10.2024 16:55 Відповісти
https://www.unian.ua/war/nimechchina-bilshe-ne-planuye-peredavati-ukrajini-vazhku-tehniku-bild-12785901.html Тим часом Шольц приватно повідомив своє оточення, що припиняє постачання зброї Україні від слова "взагалі" . Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої, повідомляє https://t.me/BILD_Russian/19284 BILD , посилаючись на документи Міноборони. Бо Німеччина вважає, що на сьогодні, зараз зброя Україні непотрібна через те, що Україна не планує контрнаступу.
Таким чином, після відправки вже анонсованих 18 танків Leopard-2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.
"У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Україна найближчим часом не зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання, обгрунтовуючи причину.
За інформацією BILD, під час свого туру Європою з "планом перемоги" президент України Володимир Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Перша - це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей у Росії, для чого Україні необхідні подальші поставки далекобійної зброї - Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. А друга - це прискорена процедура вступу до НАТО (включно з гарантіями безпеки щодо Росії).
"За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав", - пише видання. Як зазначив у коментарі BILD політолог Карло Масала, Зеленський не просунувся вперед за двома ключовими пунктами свого плану перемоги, "тому з точки зору України європейський тур виявився невдалим". Ситуація погіршилася тим, що президент США Джо Байден скасував заплановану зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні.
"Ніяких нових заяв, ніякої нової допомоги", - підсумував військовий блогер German Aid To Ukraine, який документує всю німецьку військову допомогу для України.
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13.10.2024 16:56 Відповісти
уніан?
дядя, ти женеш!!!
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13.10.2024 17:03 Відповісти
та не тільки УНІАН. Багато хто друканув цю інфу. Просто: 1.іншого джерела з державною не знайшов. 2.А потім подумав "якщо навіть УНФАН таке друкує - то варто переколіпастити".
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13.10.2024 17:36 Відповісти
Ще зранку в ТГ була така інфа (зі згадкою про "BILD") , але я не наважився сюди це притягнути. Поживемо - побачимо.
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13.10.2024 18:17 Відповісти
отож бо
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13.10.2024 18:43 Відповісти


Німецькі солдати їздили на змагання з російськими військовими.

Видання Bild встановило, що німецькі солдати брали участь у змаганнях, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація. На них була присутня російська армія. На фото з росіянами «засвітилися» німці.
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13.10.2024 17:55 Відповісти
Де наша балістика, барига ахметовський???
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13.10.2024 16:56 Відповісти
Вся під асфальт пішла !!))
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13.10.2024 17:06 Відповісти
А хто ії тобі зробить? Для того наука повинна бути.
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13.10.2024 17:37 Відповісти
А кто проверит твои слова?
Поставляли, например, 10 000 снарядов, теперь поставят 11 000 штук.
Это тоже больше.
А сев. корея в это время молча поставила россии 3 млн. снарядов, по сравнению с 1 млн. накануне.
Вот это больше.
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13.10.2024 16:57 Відповісти
Лохторат,який ще не злиняв по закордонню!!))
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13.10.2024 17:07 Відповісти
Добре,але може бути запізно,бо москалі можуть привезти корейців для прориву фронту(Варто наших союзників спитати про французький легіон,наприклад.
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13.10.2024 16:58 Відповісти
я дурєю с вас!
ну, які, в сраку, корейці?
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13.10.2024 17:05 Відповісти
Такі маленькі,по 1,6 м, але доху@.
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13.10.2024 17:09 Відповісти
то, їх, у себе в концтаборі, *****.
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13.10.2024 17:11 Відповісти
Звіздобол ,на букву Пі !!))
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13.10.2024 17:05 Відповісти
В общем, это единственная проблема - как прожить, имея все. Видимо, скрывать надо. Скрывать и просить. И жить все лучше и лучше, скрывая это, чтоб просить все больше и больше. А то, что будет лучше - я убежден. Только надо как-то дожить. Как и сколько - пока не скажу. Ну, просто потому, что… Да и вряд ли это кого-то спасет, когда станет еще лучше!
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13.10.2024 17:07 Відповісти
Дай Бог!
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13.10.2024 17:09 Відповісти
як надоїло слухати цей бред від зелених мерзотників
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13.10.2024 17:10 Відповісти
Якби не Умєров, не знаю щоб було !
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13.10.2024 17:15 Відповісти
зброї для наших захисників стане більше

Пісня, яку тобі дудять у вуха, невдовзі викличе бажання затопити по пиці.
А та, яка виконується майже три роки поспіль...
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13.10.2024 17:22 Відповісти
Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати", - сказав
Все це, мабуть, Литвин написав, оте чмо-спічрайтер Буби.
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13.10.2024 17:33 Відповісти
Щось бреше це ушльопок, Шольц після візіти Зеленського заявиви, що в наступному році не планують посттавляте важке озброєння для України!
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13.10.2024 17:38 Відповісти
https://glavcom.ua/world/world-politics/nimechchina-ne-vidpravljatime-ukrajini-dalekobijni-raketi-zajava-sholtsa-1020469.html
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13.10.2024 17:39 Відповісти
нам Скальпов и Щадов хватает
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13.10.2024 17:55 Відповісти
👀👀👀
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13.10.2024 17:53 Відповісти
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13.10.2024 18:02 Відповісти
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13.10.2024 18:11 Відповісти
Не *******, брехуни! Єдине, що ви робите - це тільки брешете.
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13.10.2024 18:58 Відповісти
зброї для наших захисників стане більше
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Это годится для употребления только для блудомарафона

Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться
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А это ответ Умерову, что оружия больше не будет.
И скорее всего, пока не завершатся выборы в США.
А потом варианты...
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13.10.2024 19:09 Відповісти
Это намек на то, чтобы зебилы даже не мунькали продавать оружие своего производства.
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13.10.2024 22:35 Відповісти
Зебилы ездят у Запада канючат оружие, а сами наметили свои изделия продавать. SURE, после этого Запад свернет нам поставки оружия. Зеасфальтисты уже хотят в своих откатах переквалифицироваться в зеоружейников.
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13.10.2024 22:33 Відповісти
Хотів паралізувати дві агенції злиттям, а тепер каже про зброю.
Хто постачальник, спецтехноекспрот(Петров)?
Що везе роками?
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14.10.2024 02:56 Відповісти
 
 