Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше

Міністр оборони України Рустем Умєров впродовж тижня провів зустрічі із колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Сторони обговорили низку питань, зокрема, посилення обороноздатності України, збільшення виробництва зброї та використання заморожених російських активів.

Про це очільник оборонного відомства розповів у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював у межах роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати", - сказав Умєров.

За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

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"Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою", - заявив очільник Міноборони.

Ще одне питання, яке Умєров обговорив зі своїми європейськими колегами - це використання заморожених російських активів. Він зазначив, що заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб.

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Окрім цього, Умєров розповів, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням.

"Під час зустрічі з президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", - розповів міністр.

Наостанок він подякував урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

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