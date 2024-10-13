Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше
Міністр оборони України Рустем Умєров впродовж тижня провів зустрічі із колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Сторони обговорили низку питань, зокрема, посилення обороноздатності України, збільшення виробництва зброї та використання заморожених російських активів.
Про це очільник оборонного відомства розповів у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював у межах роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати", - сказав Умєров.
За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
"Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою", - заявив очільник Міноборони.
Ще одне питання, яке Умєров обговорив зі своїми європейськими колегами - це використання заморожених російських активів. Він зазначив, що заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб.
Окрім цього, Умєров розповів, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням.
"Під час зустрічі з президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", - розповів міністр.
Наостанок він подякував урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.
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хто кого перетікточить?
умєров чи сирській.
буданов, різко здав позиції.
про перше місце, сподіваюсь, не треба пояснювати?
Таким чином, після відправки вже анонсованих 18 танків Leopard-2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.
"У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Україна найближчим часом не зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання, обгрунтовуючи причину.
За інформацією BILD, під час свого туру Європою з "планом перемоги" президент України Володимир Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Перша - це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей у Росії, для чого Україні необхідні подальші поставки далекобійної зброї - Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. А друга - це прискорена процедура вступу до НАТО (включно з гарантіями безпеки щодо Росії).
"За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав", - пише видання. Як зазначив у коментарі BILD політолог Карло Масала, Зеленський не просунувся вперед за двома ключовими пунктами свого плану перемоги, "тому з точки зору України європейський тур виявився невдалим". Ситуація погіршилася тим, що президент США Джо Байден скасував заплановану зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні.
"Ніяких нових заяв, ніякої нової допомоги", - підсумував військовий блогер German Aid To Ukraine, який документує всю німецьку військову допомогу для України.
дядя, ти женеш!!!
Німецькі солдати їздили на змагання з російськими військовими.
Видання Bild встановило, що німецькі солдати брали участь у змаганнях, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація. На них була присутня російська армія. На фото з росіянами «засвітилися» німці.
Поставляли, например, 10 000 снарядов, теперь поставят 11 000 штук.
Это тоже больше.
А сев. корея в это время молча поставила россии 3 млн. снарядов, по сравнению с 1 млн. накануне.
Вот это больше.
ну, які, в сраку, корейці?
Пісня, яку тобі дудять у вуха, невдовзі викличе бажання затопити по пиці.
А та, яка виконується майже три роки поспіль...
Все це, мабуть, Литвин написав, оте чмо-спічрайтер Буби.
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Это годится для употребления только для блудомарафона
Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться
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А это ответ Умерову, что оружия больше не будет.
И скорее всего, пока не завершатся выборы в США.
А потом варианты...
Хто постачальник, спецтехноекспрот(Петров)?
Що везе роками?