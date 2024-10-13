Умеров после переговоров с европейскими партнерами: оружия для наших защитников станет больше

Министр обороны Украины Рустем Умеров в течение недели провел встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, усиление обороноспособности Украины, увеличение производства оружия и использование замороженных российских активов.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Провели продуктивные встречи, имеем мощную поддержку и договоренности, которые приближают нашу победу. Все четыре страны подтвердили: инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс будут расти", - сказал Умеров.

По словам министра, во время встреч были обсуждены конкретные шаги для увеличения производства оружия - как в Украине, так и через создание совместных предприятий с нашими европейскими партнерами. Умеров отметил, что это позволит изготавливать технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества.

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"Оружия для наших защитников станет больше. Великобритания поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые существенно усилят наши возможности на поле боя", - заявил глава Минобороны.

Еще один вопрос, который Умеров обсудил со своими европейскими коллегами - это использование замороженных российских активов. Он отметил, что замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд.

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Кроме этого, Умеров рассказал, что во Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады. Министр подчеркнул, что Франция не только обучает, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением.

"Во время встречи с президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА", - рассказал министр.

Напоследок он поблагодарил правительства и народы Франции, Великобритании, Италии и Германии за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

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