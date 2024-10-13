Умеров после переговоров с европейскими партнерами: оружия для наших защитников станет больше
Министр обороны Украины Рустем Умеров в течение недели провел встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, усиление обороноспособности Украины, увеличение производства оружия и использование замороженных российских активов.
Об этом глава оборонного ведомства рассказал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Провели продуктивные встречи, имеем мощную поддержку и договоренности, которые приближают нашу победу. Все четыре страны подтвердили: инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс будут расти", - сказал Умеров.
По словам министра, во время встреч были обсуждены конкретные шаги для увеличения производства оружия - как в Украине, так и через создание совместных предприятий с нашими европейскими партнерами. Умеров отметил, что это позволит изготавливать технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества.
"Оружия для наших защитников станет больше. Великобритания поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые существенно усилят наши возможности на поле боя", - заявил глава Минобороны.
Еще один вопрос, который Умеров обсудил со своими европейскими коллегами - это использование замороженных российских активов. Он отметил, что замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд.
Кроме этого, Умеров рассказал, что во Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады. Министр подчеркнул, что Франция не только обучает, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением.
"Во время встречи с президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА", - рассказал министр.
Напоследок он поблагодарил правительства и народы Франции, Великобритании, Италии и Германии за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.
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хто кого перетікточить?
умєров чи сирській.
буданов, різко здав позиції.
про перше місце, сподіваюсь, не треба пояснювати?
Таким чином, після відправки вже анонсованих 18 танків Leopard-2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.
"У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Україна найближчим часом не зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання, обгрунтовуючи причину.
За інформацією BILD, під час свого туру Європою з "планом перемоги" президент України Володимир Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Перша - це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей у Росії, для чого Україні необхідні подальші поставки далекобійної зброї - Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. А друга - це прискорена процедура вступу до НАТО (включно з гарантіями безпеки щодо Росії).
"За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав", - пише видання. Як зазначив у коментарі BILD політолог Карло Масала, Зеленський не просунувся вперед за двома ключовими пунктами свого плану перемоги, "тому з точки зору України європейський тур виявився невдалим". Ситуація погіршилася тим, що президент США Джо Байден скасував заплановану зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні.
"Ніяких нових заяв, ніякої нової допомоги", - підсумував військовий блогер German Aid To Ukraine, який документує всю німецьку військову допомогу для України.
дядя, ти женеш!!!
Німецькі солдати їздили на змагання з російськими військовими.
Видання Bild встановило, що німецькі солдати брали участь у змаганнях, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація. На них була присутня російська армія. На фото з росіянами «засвітилися» німці.
Поставляли, например, 10 000 снарядов, теперь поставят 11 000 штук.
Это тоже больше.
А сев. корея в это время молча поставила россии 3 млн. снарядов, по сравнению с 1 млн. накануне.
Вот это больше.
ну, які, в сраку, корейці?
Пісня, яку тобі дудять у вуха, невдовзі викличе бажання затопити по пиці.
А та, яка виконується майже три роки поспіль...
Все це, мабуть, Литвин написав, оте чмо-спічрайтер Буби.
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Это годится для употребления только для блудомарафона
Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться
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А это ответ Умерову, что оружия больше не будет.
И скорее всего, пока не завершатся выборы в США.
А потом варианты...
Хто постачальник, спецтехноекспрот(Петров)?
Що везе роками?