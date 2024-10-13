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Умеров после переговоров с европейскими партнерами: оружия для наших защитников станет больше

Умєров підбив підсумки зустрічей із європейськими колегами

Министр обороны Украины Рустем Умеров в течение недели провел встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, усиление обороноспособности Украины, увеличение производства оружия и использование замороженных российских активов.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Провели продуктивные встречи, имеем мощную поддержку и договоренности, которые приближают нашу победу. Все четыре страны подтвердили: инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс будут расти", - сказал Умеров.

По словам министра, во время встреч были обсуждены конкретные шаги для увеличения производства оружия - как в Украине, так и через создание совместных предприятий с нашими европейскими партнерами. Умеров отметил, что это позволит изготавливать технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества.

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"Оружия для наших защитников станет больше. Великобритания поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые существенно усилят наши возможности на поле боя", - заявил глава Минобороны.

Еще один вопрос, который Умеров обсудил со своими европейскими коллегами - это использование замороженных российских активов. Он отметил, что замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд.

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Кроме этого, Умеров рассказал, что во Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады. Министр подчеркнул, что Франция не только обучает, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением.

"Во время встречи с президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА", - рассказал министр.

Напоследок он поблагодарил правительства и народы Франции, Великобритании, Италии и Германии за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

Автор: 

Минобороны (9405) оборона (5228) оружие (10254) производство (474) Умеров Рустем (556)


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Топ комментарии
+9
Де наша балістика, барига ахметовський???
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13.10.2024 16:56
+8
як надоїло слухати цей бред від зелених мерзотників
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13.10.2024 17:10
+5
Такі маленькі,по 1,6 м, але доху@.
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13.10.2024 17:09
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І ще рак на горі свисне.
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13.10.2024 16:49 Ответить
А на горі зараз Шольц... Яки сказав что більше не буде надавати важку зброю...
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13.10.2024 17:05 Ответить
Коли? - звиздіти перестанеш - по всіх видах зброі в рази менше
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13.10.2024 16:49 Ответить
Суліма, перелогуйся, я тебе впізнав🤣
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13.10.2024 17:48 Ответить
битва, за друге місце!
хто кого перетікточить?
умєров чи сирській.
буданов, різко здав позиції.
про перше місце, сподіваюсь, не треба пояснювати?
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13.10.2024 16:55 Ответить
https://www.unian.ua/war/nimechchina-bilshe-ne-planuye-peredavati-ukrajini-vazhku-tehniku-bild-12785901.html Тим часом Шольц приватно повідомив своє оточення, що припиняє постачання зброї Україні від слова "взагалі" . Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої, повідомляє https://t.me/BILD_Russian/19284 BILD , посилаючись на документи Міноборони. Бо Німеччина вважає, що на сьогодні, зараз зброя Україні непотрібна через те, що Україна не планує контрнаступу.
Таким чином, після відправки вже анонсованих 18 танків Leopard-2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.
"У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Україна найближчим часом не зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання, обгрунтовуючи причину.
За інформацією BILD, під час свого туру Європою з "планом перемоги" президент України Володимир Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Перша - це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей у Росії, для чого Україні необхідні подальші поставки далекобійної зброї - Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. А друга - це прискорена процедура вступу до НАТО (включно з гарантіями безпеки щодо Росії).
"За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав", - пише видання. Як зазначив у коментарі BILD політолог Карло Масала, Зеленський не просунувся вперед за двома ключовими пунктами свого плану перемоги, "тому з точки зору України європейський тур виявився невдалим". Ситуація погіршилася тим, що президент США Джо Байден скасував заплановану зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні.
"Ніяких нових заяв, ніякої нової допомоги", - підсумував військовий блогер German Aid To Ukraine, який документує всю німецьку військову допомогу для України.
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13.10.2024 16:56 Ответить
уніан?
дядя, ти женеш!!!
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13.10.2024 17:03 Ответить
та не тільки УНІАН. Багато хто друканув цю інфу. Просто: 1.іншого джерела з державною не знайшов. 2.А потім подумав "якщо навіть УНФАН таке друкує - то варто переколіпастити".
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13.10.2024 17:36 Ответить
Ще зранку в ТГ була така інфа (зі згадкою про "BILD") , але я не наважився сюди це притягнути. Поживемо - побачимо.
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13.10.2024 18:17 Ответить
отож бо
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13.10.2024 18:43 Ответить


Німецькі солдати їздили на змагання з російськими військовими.

Видання Bild встановило, що німецькі солдати брали участь у змаганнях, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація. На них була присутня російська армія. На фото з росіянами «засвітилися» німці.
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13.10.2024 17:55 Ответить
Де наша балістика, барига ахметовський???
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13.10.2024 16:56 Ответить
Вся під асфальт пішла !!))
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13.10.2024 17:06 Ответить
А хто ії тобі зробить? Для того наука повинна бути.
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13.10.2024 17:37 Ответить
А кто проверит твои слова?
Поставляли, например, 10 000 снарядов, теперь поставят 11 000 штук.
Это тоже больше.
А сев. корея в это время молча поставила россии 3 млн. снарядов, по сравнению с 1 млн. накануне.
Вот это больше.
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13.10.2024 16:57 Ответить
Лохторат,який ще не злиняв по закордонню!!))
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13.10.2024 17:07 Ответить
Добре,але може бути запізно,бо москалі можуть привезти корейців для прориву фронту(Варто наших союзників спитати про французький легіон,наприклад.
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13.10.2024 16:58 Ответить
я дурєю с вас!
ну, які, в сраку, корейці?
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13.10.2024 17:05 Ответить
Такі маленькі,по 1,6 м, але доху@.
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13.10.2024 17:09 Ответить
то, їх, у себе в концтаборі, *****.
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13.10.2024 17:11 Ответить
Звіздобол ,на букву Пі !!))
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13.10.2024 17:05 Ответить
В общем, это единственная проблема - как прожить, имея все. Видимо, скрывать надо. Скрывать и просить. И жить все лучше и лучше, скрывая это, чтоб просить все больше и больше. А то, что будет лучше - я убежден. Только надо как-то дожить. Как и сколько - пока не скажу. Ну, просто потому, что… Да и вряд ли это кого-то спасет, когда станет еще лучше!
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13.10.2024 17:07 Ответить
Дай Бог!
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13.10.2024 17:09 Ответить
як надоїло слухати цей бред від зелених мерзотників
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13.10.2024 17:10 Ответить
Якби не Умєров, не знаю щоб було !
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13.10.2024 17:15 Ответить
зброї для наших захисників стане більше

Пісня, яку тобі дудять у вуха, невдовзі викличе бажання затопити по пиці.
А та, яка виконується майже три роки поспіль...
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13.10.2024 17:22 Ответить
Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати", - сказав
Все це, мабуть, Литвин написав, оте чмо-спічрайтер Буби.
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13.10.2024 17:33 Ответить
Щось бреше це ушльопок, Шольц після візіти Зеленського заявиви, що в наступному році не планують посттавляте важке озброєння для України!
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13.10.2024 17:38 Ответить
https://glavcom.ua/world/world-politics/nimechchina-ne-vidpravljatime-ukrajini-dalekobijni-raketi-zajava-sholtsa-1020469.html
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13.10.2024 17:39 Ответить
нам Скальпов и Щадов хватает
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13.10.2024 17:55 Ответить
👀👀👀
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13.10.2024 17:53 Ответить
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13.10.2024 18:02 Ответить
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13.10.2024 18:11 Ответить
Не *******, брехуни! Єдине, що ви робите - це тільки брешете.
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13.10.2024 18:58 Ответить
зброї для наших захисників стане більше
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Это годится для употребления только для блудомарафона

Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться
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А это ответ Умерову, что оружия больше не будет.
И скорее всего, пока не завершатся выборы в США.
А потом варианты...
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13.10.2024 19:09 Ответить
Это намек на то, чтобы зебилы даже не мунькали продавать оружие своего производства.
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13.10.2024 22:35 Ответить
Зебилы ездят у Запада канючат оружие, а сами наметили свои изделия продавать. SURE, после этого Запад свернет нам поставки оружия. Зеасфальтисты уже хотят в своих откатах переквалифицироваться в зеоружейников.
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13.10.2024 22:33 Ответить
Хотів паралізувати дві агенції злиттям, а тепер каже про зброю.
Хто постачальник, спецтехноекспрот(Петров)?
Що везе роками?
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14.10.2024 02:56 Ответить
 
 