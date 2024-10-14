Байден наприкінці тижня відвідає Берлін, - уряд Німеччини

Президент США Джо Байден здійснить візит до Німеччини наприкінці цього тижня.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу вам підтвердити, що президент Байден здійснить зрештою наприкінці цього тижня свій візит", - зазначив він.

Речник не зміг назвати пункти програми, адже вона ще проробляється у тісному контакті між сторонами.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

За даними ЗМІ, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

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