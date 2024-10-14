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Байден наприкінці тижня відвідає Берлін, - уряд Німеччини

Байден відвідає Німеччину наприкінці тижня

Президент США Джо Байден здійснить візит до Німеччини наприкінці цього тижня.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу вам підтвердити, що президент Байден здійснить зрештою наприкінці цього тижня свій візит", - зазначив він.

Речник не зміг назвати пункти програми, адже вона ще проробляється у тісному контакті між сторонами.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

За даними ЗМІ, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Читайте: США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2892) візит (1607) Німеччина (7469)


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"Рамштаин" все? - тільки круги на воді?
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14.10.2024 13:35 Відповісти
От блін, а Бубочка Бонапарте тільки з Берліна повернувся... Це ж треба, отак розминутися! Чи може вже від нього тікають та ухиляються?
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14.10.2024 13:42 Відповісти
Байден буде, а Раммштайн - ні.
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14.10.2024 13:53 Відповісти
Байден повинен був кинути країну під час урагану щоб потім противники у пресі це смакували і кинути тінь на всіх демократів, що ніби їм байдуже на власну країну?
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14.10.2024 13:58 Відповісти
Можна було в онлайні провести
послати Камалу, або Блінкена

А де була Камала - https://www.youtube.com/watch?v=KB5twG7_2TA&t=138s відповідь
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14.10.2024 14:33 Відповісти
Дарагой Леонід Ілліч
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14.10.2024 14:56 Відповісти
 
 