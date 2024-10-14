Байден в конце недели посетит Берлин, - правительство Германии
Президент США Джо Байден совершит визит в Германию в конце этой недели.
Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу вам подтвердить, что президент Байден осуществит наконец-то в конце этой недели свой визит", - отметил он.
Спикер не смог назвать пункты программы, ведь она еще прорабатывается в тесном контакте между сторонами.
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.
По данным СМИ, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.
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