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Новости
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Байден в конце недели посетит Берлин, - правительство Германии

Байден відвідає Німеччину наприкінці тижня

Президент США Джо Байден совершит визит в Германию в конце этой недели.

Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу вам подтвердить, что президент Байден осуществит наконец-то в конце этой недели свой визит", - отметил он.

Спикер не смог назвать пункты программы, ведь она еще прорабатывается в тесном контакте между сторонами.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

По данным СМИ, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Читайте: США готовы начать переговоры с РФ, Китаем и КНДР для снижения ядерной угрозы, - Байден

Автор: 

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"Рамштаин" все? - тільки круги на воді?
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14.10.2024 13:35 Ответить
От блін, а Бубочка Бонапарте тільки з Берліна повернувся... Це ж треба, отак розминутися! Чи може вже від нього тікають та ухиляються?
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14.10.2024 13:42 Ответить
Байден буде, а Раммштайн - ні.
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14.10.2024 13:53 Ответить
Байден повинен був кинути країну під час урагану щоб потім противники у пресі це смакували і кинути тінь на всіх демократів, що ніби їм байдуже на власну країну?
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14.10.2024 13:58 Ответить
Можна було в онлайні провести
послати Камалу, або Блінкена

А де була Камала - https://www.youtube.com/watch?v=KB5twG7_2TA&t=138s відповідь
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14.10.2024 14:33 Ответить
Дарагой Леонід Ілліч
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14.10.2024 14:56 Ответить
 
 