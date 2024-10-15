Наразі немає ризику ядерної ескалації з боку РФ, - представник НАТО Тернер

За останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

"Росія вже досить довго "брязкає" ядерною зброєю, і, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування. Але, по-перше, треба чітко відзначити, що, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії. По-друге, ми, звісно, спостерігаємо за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ. Але з точки зору цієї реальності ми не бачимо ознак підготовки до суттєво іншої ядерної політики Росії", - зазначив Тернер.

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Представник НАТО також нагадав, що Альянс існує для оборони та стримування.

"У нас є всі можливості для захисту союзників, і нас така поведінка не зупинить. У такій сфері зайва риторика є марною, тому ми не збираємося в неї втягуватися. Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, ухвалюючи рішення, необхідні для підтримки України", - заявив він.

Крім того, Тернер додав, що члени НАТО стабільно надсилають Москві сигнал, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розв’язувати.

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Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росії не залякати НАТО погрозами.