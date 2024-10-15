Пока нет риска ядерной эскалации со стороны РФ, - представитель НАТО Тернер

По последним оценкам НАТО, пока не существует серьезного риска какой-либо ядерной эскалации со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

"Россия уже достаточно долго "бряцает" ядерным оружием, и, конечно, существует угроза, что это дестабилизирует и подрывает меры ядерного сдерживания. Но, во-первых, надо четко отметить, что, по последним оценкам НАТО, пока не существует серьезного риска какой-либо ядерной эскалации со стороны России. Во-вторых, мы, конечно, наблюдаем за тем, что происходит в реальности и, в частности, за ядерной доктриной РФ. Но с точки зрения этой реальности мы не видим признаков подготовки к существенно другой ядерной политике России", - отметил Тернер.

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Представитель НАТО также напомнил, что Альянс существует для обороны и сдерживания.

"У нас есть все возможности для защиты союзников, и нас такое поведение не остановит. В такой сфере лишняя риторика бесполезна, поэтому мы не собираемся в нее втягиваться. Мы и в дальнейшем будем спокойными и взвешенными, принимая решения, необходимые для поддержки Украины", - заявил он.

Кроме того, Тернер добавил, что члены НАТО стабильно посылают Москве сигнал, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя развязывать.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что России не запугать НАТО угрозами.