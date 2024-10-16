США діють обережно у питанні збиття ракет над Україною, оскільки Росія озброєна ядерною зброєю, - Politico

Україна хоче, щоб Сполучені Штати допомагали їй збивати російські ракети, як роблять це над Ізраїлем, але Вашингтон не хоче робити цього, оскільки Росія має ядерну зброю, а Іран - ні.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі й обережно в Україні, дуже проста: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран - ні.

"Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не сподобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни", - заявив старший помічник Сенату США, який працює над питаннями щодо України.

Він попередив про набагато більший ризик, якщо США збиватимуть ракети над Україною, як над Ізраїлем.

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Двоє чиновників адміністрації Байдена, які говорили на умовах анонімності, висловили ту ж думку.

Як пише Politico, відправлення американських військ для збивання російських ракет над Україною може спровокувати пряме військове зіткнення між двома великими ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни - з "потенційно апокаліптичними наслідками".

Тоді як на Близькому Сході Сполучені Штати можуть збивати ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з "ядерним" противником.

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Допомога Україні від країн НАТО

Водночас, Київ хоче, щоб Польща і Румунія, на територію яких неодноразово залітали російські БпЛА, активно втрутилися і почали їх збивати, як у власному повітряному просторі, так і над західними областями України.

Київ і Варшава домовилися обговорити таку можливість у нещодавній угоді про взаємну безпеку, але поки що Польща не змінює своєї політики.

Двоє українських офіцерів протиповітряної оборони на умовах анонімності сказали виданню, що над Ізраїлем збивати ракети легше, ніж над Україною, оскільки Ізраїль — маленька країна. Це означає, що США можуть використовувати свої корабельні системи протиповітряної оборони. Україна ж величезна і недоступна для західних флотів: її союзникам довелося б розміщувати засоби ППО на західному кордоні країни, від яких вони могли б захистити лише прилеглу територію.

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Країнам НАТО, можливо, також доведеться піднімати реактивні винищувачі над Україною, що може призвести до прямих зіткнень з РФ - саме того, чого Білий дім намагається уникнути, пишуть журналісти.

Водночас американські посадовці визнали, що їм відомо про зростаюче розчарування в Україні, але заявили, що вони працюють над новими постачаннями зброї, які, як вони сподіваються, "зменшать це занепокоєння".

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

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