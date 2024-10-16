УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5871 відвідувач онлайн
Новини
2 190 49

США діють обережно у питанні збиття ракет над Україною, оскільки Росія озброєна ядерною зброєю, - Politico

Чому США не збивають ракети РФ над Україною, як над Ізраїлем

Україна хоче, щоб Сполучені Штати допомагали їй збивати російські ракети, як роблять це над Ізраїлем, але Вашингтон не хоче робити цього, оскільки Росія має ядерну зброю, а Іран - ні. 

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі й обережно в Україні, дуже проста: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран - ні. 

"Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не сподобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни", - заявив старший помічник Сенату США, який працює над питаннями щодо України.

Він попередив про набагато більший ризик, якщо США збиватимуть ракети над Україною, як над Ізраїлем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль відкинув пропозицію України спільно протидіяти іранським "Шахедам", - посол Корнійчук

Двоє чиновників адміністрації Байдена, які говорили на умовах анонімності, висловили ту ж думку.

Як пише Politico, відправлення американських військ для збивання російських ракет над Україною може спровокувати пряме військове зіткнення між двома великими ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни - з "потенційно апокаліптичними наслідками".

Тоді як на Близькому Сході Сполучені Штати можуть збивати ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з "ядерним" противником.

Читайте також: Росія може відновити масовані удари по Україні з початком опалювального сезону, – РНБО

Допомога Україні від країн НАТО

Водночас, Київ хоче, щоб Польща і Румунія, на територію яких неодноразово залітали російські БпЛА, активно втрутилися і почали їх збивати, як у власному повітряному просторі, так і над західними областями України.

Київ і Варшава домовилися обговорити таку можливість у нещодавній угоді про взаємну безпеку, але поки що Польща не змінює своєї політики.

Двоє українських офіцерів протиповітряної оборони на умовах анонімності сказали виданню, що над Ізраїлем збивати ракети легше, ніж над Україною, оскільки Ізраїль — маленька країна. Це означає, що США можуть використовувати свої корабельні системи протиповітряної оборони. Україна ж величезна і недоступна для західних флотів: її союзникам довелося б розміщувати засоби ППО на західному кордоні країни, від яких вони могли б захистити лише прилеглу територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розгорнуть в Ізраїлі батарею протиракетного комплексу THAAD та її екіпаж, - Пентагон

Країнам НАТО, можливо, також доведеться піднімати реактивні винищувачі над Україною, що може призвести до прямих зіткнень з РФ - саме того, чого Білий дім намагається уникнути, пишуть журналісти.

Водночас американські посадовці визнали, що їм відомо про зростаюче розчарування в Україні, але заявили, що вони працюють над новими постачаннями зброї, які, як вони сподіваються, "зменшать це занепокоєння".

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

Також читайте: Сибіга та Блінкен скоординували позиції України та США "напередодні великих міжнародних подій"

Автор: 

Ізраїль (1657) ракети (4057) США (23326) Україна (5952) ядерна зброя (1166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
над Польщею теж збивати не можно, оскільки росія озброєна ядерною зброєю.
показати весь коментар
16.10.2024 11:56
+7
Тому що чмирі,сцикуни та нікчеми. Оце єдина жорстка відповідь.
показати весь коментар
16.10.2024 11:55
+6
як жеж кацапи тупанули з цілью нападу! як би вони пішли на Польщу, замість України, то вже дійсно мили б свої лапті в Гібралтарі
показати весь коментар
16.10.2024 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для того, чтобы с тобой поступали как с Израилем - нужно и вести себя как Израиль, а не быковать.
показати весь коментар
16.10.2024 11:54 Відповісти
А ще краще - Ми (Україна) не маємо ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо.
А нє, щось тут не так, го краще продамо, відомо, за "гарантії"
А гарнтії потужні, що навіть про збиття мова не йде, бо США - кукі какі в штанці.
показати весь коментар
16.10.2024 12:17 Відповісти
Вообще-то это именно мы отказались обратиться к США с просьбой предоставить нам статус "основного союзника вне НАТО", как Израиль или Тайвань. когда была такая возможность, когда была двухпартийная поддержка этого вопроса на Капитолийском холме.

показати весь коментар
16.10.2024 12:53 Відповісти
Тому що чмирі,сцикуни та нікчеми. Оце єдина жорстка відповідь.
показати весь коментар
16.10.2024 11:55 Відповісти
Яка маячня, адміністрація ліваків вже не знає як виправдати свою кастрованість
показати весь коментар
16.10.2024 11:56 Відповісти
над Польщею теж збивати не можно, оскільки росія озброєна ядерною зброєю.
показати весь коментар
16.10.2024 11:56 Відповісти
Та росії взагалі заважати не можна. Бо ядерна зброя. КНДР теж.
показати весь коментар
16.10.2024 12:20 Відповісти
ну і Ірану до купи, бо там якісь підозрілі землетруси відбуваються. А років через десять після захоплення Тайваню прийдеться вже і талібів страхатись.
показати весь коментар
16.10.2024 12:37 Відповісти
Да це повний пепець-спочатку забрали в нас всю ядерку пообіцяв безпеку якусь ефимерну безпеку, тепер злякалися ядерних погроз путіна та наклали повні штани хренові вояки. По території орків теж не дають бити своїми ракетами. Ну що це за союзнички?
показати весь коментар
16.10.2024 11:59 Відповісти
Це потужні партнери, повні рішучості та стурбованості!
показати весь коментар
16.10.2024 12:01 Відповісти
Вы бы почитали что про то, кто именно, когда и кому передал наше ЯО.
показати весь коментар
16.10.2024 12:06 Відповісти
Кучма и Кравчук заключили крайне невыгодную для Украины сделку, их вина в большей степени, но отрицать беспрецедентное давление со стороны администрации Клинтона, будет лицемерием.
Об этом сам тогдашний обитатель Белого дома поведал в одном из недавних интервью.
показати весь коментар
16.10.2024 13:08 Відповісти
Вообще-то ЯО было отдано вопреки решению Рады и задолго до формального подписания меморандума. Читайте фактаж.
показати весь коментар
16.10.2024 13:48 Відповісти
Мабуть цей світ вже заслуговує на зникнення!
показати весь коментар
16.10.2024 11:59 Відповісти
Гєгємони!
показати весь коментар
16.10.2024 11:59 Відповісти
Понятно, что боятся ядерного оружия, но тогда зачем было Украину лишать ядерного оружия, требовать разоружения, филькину грамоту в виде меморандума подписывать. Если бы было ядерное оружие в Украине, то и кацапы сюда бы не полезли бы, а теперь трясут ядерной дубинкой на весь мир, напав на слабую Украину.
показати весь коментар
16.10.2024 12:00 Відповісти
для того, щоб боятися на одного менше. така собі стратегія.
показати весь коментар
16.10.2024 12:17 Відповісти
Акуенный мы будапештский меморандум заключили. Мало того что на все гарантии насрали так еще отказываются сбивать ракеты которые по нам летят потому что у рашки есть ЯО которое США отобрали у нас и передали рашистам. Вот поетому я и говорю что пока мі не востановим ЯО нас будут иметь и подкидывать ботинками все кому не лень. Интересно, Тайвань и южную корею США так же не будет защищать потому что у северной кореи и китая так же есть ЯО?
показати весь коментар
16.10.2024 12:00 Відповісти
Треба йти в союз з Глобальним Півднем (Індія, Китай, АОЕ), розробляти ЯЗ і слати нахєр сцикунів з їх "стурбованістю", бо зникнемо зі світової мапи! Захід - деградував, він вже не здатен нам забезпечити "кришу" від кацапів.
показати весь коментар
16.10.2024 12:07 Відповісти
там процвітає чудова демократія з концтаборами й смертною карою. нашим зумерам не зайде.
показати весь коментар
16.10.2024 12:22 Відповісти
треба йти варити борщ... не існує ніякого союзу Глобального Півдня. Китай і Індія - це не союзники, а споконвічні конкуренти, а якщо точніше, то вони по суті вороги з давніх давен.
показати весь коментар
16.10.2024 12:24 Відповісти
як ти собі уявляєш ядерну війну проти мородору? ну матимем ми 10 ракет з ЯЗ. ну ******* разом по містах мордору. вони зіб'ють половину, і 5 іхніх міст будуть в руїнах. у відповідь по нас прилетить 100 ракет, з яких мі зіб'ємо 75, і 25 наших міст лежатимуть в руїнах. Думай.Те.
показати весь коментар
16.10.2024 12:21 Відповісти
А нам и не нужно бить по всем городам Сосии и курятникам. Хватит ударить только по моцкве где собралась вся росийская ылита. И ЯО ето в первую оружие сдерживание а не войны. Рашисты станут тише травы на следующий же день как у нас появится ЯО и перестанут нас пугать своими ядерными ударами. А то что у нас нету ЯО ето нас никак не обезопасивает от ядерных ударов со стороны Сосии, когда ***** покажется что оно уже не в состоянии захватить Украину чисто пушечным мясом
показати весь коментар
16.10.2024 12:26 Відповісти
У КНДР докуа ядерних ракет? Всі знають що ні. Але навіть декілька штук ставить раком всіх навколо. Кім досягає всього що хоче виключно шантажом шарахнуть ракетою. Йому надають паливо, продовольство кожен раз коли він починає погрожувати. Висновок, всі бояться самої наявності у противника такої зброї а не її кількості. Іран зробить десяток, якщо Ізраіль йому не вкоротить життя як державі, і тоді на карті світу появиться ще один Кім. Ще злобніший бо релігійно збочений.
показати весь коментар
16.10.2024 12:47 Відповісти
бо навпроти пупса з ЯЗ стоїть не придуркуватий кацап, для якого життя - не цінність, а зайвий клопіт, а демократ-ліберал з небажанням отримати найменші проблеми. в цьому різниця.
показати весь коментар
16.10.2024 15:27 Відповісти
як жеж кацапи тупанули з цілью нападу! як би вони пішли на Польщу, замість України, то вже дійсно мили б свої лапті в Гібралтарі
показати весь коментар
16.10.2024 12:00 Відповісти
каждое новое заявление все бредовей и бредовей...., трандец, "приплыло" США
показати весь коментар
16.10.2024 12:02 Відповісти
А може це таке собі гібридне відволікання прой...бів від ОПи їрмакаки?
США забезпечують 70% бюджету країни, давайТЕ пошлемо їх і...?
Хто заплатить чинушам, штабним, пенсам нарешті?
показати весь коментар
16.10.2024 12:33 Відповісти
простите, но США не обеспечивает 70 процев бюджета країни - основной донор бюджета Украины являеться Евросоюз и значительно опережает США P.s изучите сперва суть вопроса
показати весь коментар
16.10.2024 13:30 Відповісти
паРаша зважди мала ЯЗ, якого ж дідька ви тоді вписувались за Україну, щоб тепер сцикливо з-за її спідниці виглядати? Не можеш срати, не мучай жопу! Якби ви нам мізки не парили своїм пустишкою-меморандумом, зараз би і війни б не було. Бо ми б розраховували на себе, і не розпилювали страт авіа, та не знищували ракети. Йдіть до біса, сцикуни, разом з кацапами!
показати весь коментар
16.10.2024 12:04 Відповісти
Вони то підуть, а куди піде Україна із пустими кишенями?
Невже у нас є гроші на соцвиплати, на армію, на зброю?
показати весь коментар
16.10.2024 12:36 Відповісти
Їхня млява підтримка хіба що збільшує наші військові кладовища і невідверне загибель країни, так що чи підуть чи не підуть наші любязні партнери - ситуації не поміняє
показати весь коментар
16.10.2024 12:55 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2024 12:05 Відповісти

показати весь коментар
16.10.2024 12:06 Відповісти
Сцуться і не сором'яться про це заявляти. Державний войовничий тероризм крокує по Світу, дочекаються що ядерний тероризм стане повсякденностю.
показати весь коментар
16.10.2024 12:13 Відповісти
Когда насильник насиловал школьницу, американские полицейские стояли в стороне и молча наблюдали чтобы не было ескалации и насильник не порезал жертву ножом и даже придерживали жертву за руки чтобы она не царапала насильнику лицо и не злила его еще больше. После того как насильник закончил свои плотские утехи, храбрые американские полицейские посадили изнасилованную и побитую школьницу за стол переговоров с насильником и подписали мировую, в которой насильник обещал что сегодня больше не будет ее насиловать насильно, а жертва со своей стороны пообещала по первому требованию насильника принимать его на дому и исполнять его сексуальные желания. После подписания договора американских полицейских награждали медалями и денежными премиями и приветствовали за прекрасно проделанную работу и урегулирование правопорядка мирным путем.

Книга называется *Новая Америка*
показати весь коментар
16.10.2024 12:18 Відповісти
Так от і давайте обережно збивати російський непотріб над Україною.
показати весь коментар
16.10.2024 12:19 Відповісти
так вони і про приєднання України до НАТО скажуть: як ми можемо Україну до НАТО прийняти, коли росія володіє ядерною зброєю? хтось ще вірить що Україну запросять до НАТО?
показати весь коментар
16.10.2024 12:19 Відповісти
А навіщо у штабі військ НАТО фсб-й агент "козир"- їрмак?
Щоби ЩО?
показати весь коментар
16.10.2024 12:35 Відповісти
на жаль
показати весь коментар
16.10.2024 12:47 Відповісти
Думали-думали и придумали..
показати весь коментар
16.10.2024 13:21 Відповісти
"гаранти ...ви"
показати весь коментар
16.10.2024 13:38 Відповісти
Скажіть їм хтось, що збиття ракет над цивільними об'єктами і лікарнями - це не ескалація, а порятунок мирних людей. За таке не може бути ніякої ядерної відповіді. Зате такий повітряний щит був би потужним сигналом рф, що нас не можна перемогти таким чином.
показати весь коментар
16.10.2024 13:42 Відповісти
А з іншого боку як Америка може впрягтися на повну за Україну яка олігархізована як наслідок корумпована, злочинна і де найвищі політичні посади у людей що можуть бути скомпроментовані спецслужбами хла .
Ми не ізраїль який абсолютно національний і де все чітко і прозоро відносно - хто за що і проти кого.

тому друзі думайте головою в першу чергу а потом вже їжте єю
показати весь коментар
16.10.2024 13:44 Відповісти
Бо ми себе даємо вважати за ніщо. Об'єкт, мля. Цяцька для олігархату.
показати весь коментар
16.10.2024 14:21 Відповісти
нормальний МІД і президент після такого поставив би питання щодо повернення яз в Україну. Забрати яз, а потім розказувати що ми не допоможемо бо вона у раші, це днище
показати весь коментар
16.10.2024 23:38 Відповісти
 
 