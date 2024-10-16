США действуют осторожно в вопросе сбивания ракет над Украиной, поскольку Россия вооружена ядерным оружием, - Politico

Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты помогали ей сбивать российские ракеты, как делают это над Израилем, но Вашингтон не хочет делать этого, поскольку Россия имеет ядерное оружие, а Иран - нет.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, очень проста: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдивый, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", - заявил старший помощник Сената США, который работает над вопросами по Украине.

Он предупредил о гораздо большем риске, если США будут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем.

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Двое чиновников администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, высказали то же мнение.

Как пишет Politico, отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя крупными ядерными державами мира на фоне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны - с "потенциально апокалиптическими последствиями".

Тогда как на Ближнем Востоке Соединенные Штаты могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с "ядерным" противником.

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Помощь Украине от стран НАТО

В то же время, Киев хочет, чтобы Польша и Румыния, на территорию которых неоднократно залетали российские БпЛА, активно вмешались и начали их сбивать, как в собственном воздушном пространстве, так и над западными областями Украины.

Киев и Варшава договорились обсудить такую возможность в недавнем соглашении о взаимной безопасности, но пока что Польша не меняет своей политики.

Двое украинских офицеров противовоздушной обороны на условиях анонимности сказали изданию, что над Израилем сбивать ракеты легче, чем над Украиной, поскольку Израиль - маленькая страна. Это означает, что США могут использовать свои корабельные системы противовоздушной обороны. Украина же огромна и недоступна для западных флотов: ее союзникам пришлось бы размещать средства ПВО на западной границе страны, от которых они могли бы защитить лишь прилегающую территорию.

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Странам НАТО, возможно, также придется поднимать реактивные истребители над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с РФ - именно того, чего Белый дом пытается избежать, пишут журналисты.

В то же время американские чиновники признали, что им известно о растущем разочаровании в Украине, но заявили, что они работают над новыми поставками оружия, которые, как они надеются, "уменьшат это беспокойство".

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, поскольку российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными.

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