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Новости
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США действуют осторожно в вопросе сбивания ракет над Украиной, поскольку Россия вооружена ядерным оружием, - Politico

Чому США не збивають ракети РФ над Україною, як над Ізраїлем

Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты помогали ей сбивать российские ракеты, как делают это над Израилем, но Вашингтон не хочет делать этого, поскольку Россия имеет ядерное оружие, а Иран - нет.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, очень проста: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдивый, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", - заявил старший помощник Сената США, который работает над вопросами по Украине.

Он предупредил о гораздо большем риске, если США будут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем.

Читайте: Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук

Двое чиновников администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, высказали то же мнение.

Как пишет Politico, отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя крупными ядерными державами мира на фоне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны - с "потенциально апокалиптическими последствиями".

Тогда как на Ближнем Востоке Соединенные Штаты могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с "ядерным" противником.

Также читайте: Трамп: Постараюсь положить конец войне в Украине как избранный президент США

Помощь Украине от стран НАТО

В то же время, Киев хочет, чтобы Польша и Румыния, на территорию которых неоднократно залетали российские БпЛА, активно вмешались и начали их сбивать, как в собственном воздушном пространстве, так и над западными областями Украины.

Киев и Варшава договорились обсудить такую возможность в недавнем соглашении о взаимной безопасности, но пока что Польша не меняет своей политики.

Двое украинских офицеров противовоздушной обороны на условиях анонимности сказали изданию, что над Израилем сбивать ракеты легче, чем над Украиной, поскольку Израиль - маленькая страна. Это означает, что США могут использовать свои корабельные системы противовоздушной обороны. Украина же огромна и недоступна для западных флотов: ее союзникам пришлось бы размещать средства ПВО на западной границе страны, от которых они могли бы защитить лишь прилегающую территорию.

Также читайте: США в ОБСЕ: России следует помнить, что любое ядерное оружие не должно быть применено

Странам НАТО, возможно, также придется поднимать реактивные истребители над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с РФ - именно того, чего Белый дом пытается избежать, пишут журналисты.

В то же время американские чиновники признали, что им известно о растущем разочаровании в Украине, но заявили, что они работают над новыми поставками оружия, которые, как они надеются, "уменьшат это беспокойство".

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, поскольку российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными.

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Автор: 

Израиль (1939) ракеты (3600) США (27082) Украина (45006) ядерное оружие (1348)


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Топ комментарии
+12
над Польщею теж збивати не можно, оскільки росія озброєна ядерною зброєю.
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16.10.2024 11:56
+7
Тому що чмирі,сцикуни та нікчеми. Оце єдина жорстка відповідь.
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16.10.2024 11:55
+6
як жеж кацапи тупанули з цілью нападу! як би вони пішли на Польщу, замість України, то вже дійсно мили б свої лапті в Гібралтарі
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16.10.2024 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Для того, чтобы с тобой поступали как с Израилем - нужно и вести себя как Израиль, а не быковать.
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16.10.2024 11:54 Ответить
А ще краще - Ми (Україна) не маємо ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо.
А нє, щось тут не так, го краще продамо, відомо, за "гарантії"
А гарнтії потужні, що навіть про збиття мова не йде, бо США - кукі какі в штанці.
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16.10.2024 12:17 Ответить
Вообще-то это именно мы отказались обратиться к США с просьбой предоставить нам статус "основного союзника вне НАТО", как Израиль или Тайвань. когда была такая возможность, когда была двухпартийная поддержка этого вопроса на Капитолийском холме.

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16.10.2024 12:53 Ответить
Тому що чмирі,сцикуни та нікчеми. Оце єдина жорстка відповідь.
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16.10.2024 11:55 Ответить
Яка маячня, адміністрація ліваків вже не знає як виправдати свою кастрованість
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16.10.2024 11:56 Ответить
над Польщею теж збивати не можно, оскільки росія озброєна ядерною зброєю.
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16.10.2024 11:56 Ответить
Та росії взагалі заважати не можна. Бо ядерна зброя. КНДР теж.
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16.10.2024 12:20 Ответить
ну і Ірану до купи, бо там якісь підозрілі землетруси відбуваються. А років через десять після захоплення Тайваню прийдеться вже і талібів страхатись.
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16.10.2024 12:37 Ответить
Да це повний пепець-спочатку забрали в нас всю ядерку пообіцяв безпеку якусь ефимерну безпеку, тепер злякалися ядерних погроз путіна та наклали повні штани хренові вояки. По території орків теж не дають бити своїми ракетами. Ну що це за союзнички?
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16.10.2024 11:59 Ответить
Це потужні партнери, повні рішучості та стурбованості!
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16.10.2024 12:01 Ответить
Вы бы почитали что про то, кто именно, когда и кому передал наше ЯО.
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16.10.2024 12:06 Ответить
Кучма и Кравчук заключили крайне невыгодную для Украины сделку, их вина в большей степени, но отрицать беспрецедентное давление со стороны администрации Клинтона, будет лицемерием.
Об этом сам тогдашний обитатель Белого дома поведал в одном из недавних интервью.
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16.10.2024 13:08 Ответить
Вообще-то ЯО было отдано вопреки решению Рады и задолго до формального подписания меморандума. Читайте фактаж.
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16.10.2024 13:48 Ответить
Мабуть цей світ вже заслуговує на зникнення!
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16.10.2024 11:59 Ответить
Гєгємони!
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16.10.2024 11:59 Ответить
Понятно, что боятся ядерного оружия, но тогда зачем было Украину лишать ядерного оружия, требовать разоружения, филькину грамоту в виде меморандума подписывать. Если бы было ядерное оружие в Украине, то и кацапы сюда бы не полезли бы, а теперь трясут ядерной дубинкой на весь мир, напав на слабую Украину.
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16.10.2024 12:00 Ответить
для того, щоб боятися на одного менше. така собі стратегія.
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16.10.2024 12:17 Ответить
Акуенный мы будапештский меморандум заключили. Мало того что на все гарантии насрали так еще отказываются сбивать ракеты которые по нам летят потому что у рашки есть ЯО которое США отобрали у нас и передали рашистам. Вот поетому я и говорю что пока мі не востановим ЯО нас будут иметь и подкидывать ботинками все кому не лень. Интересно, Тайвань и южную корею США так же не будет защищать потому что у северной кореи и китая так же есть ЯО?
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16.10.2024 12:00 Ответить
Треба йти в союз з Глобальним Півднем (Індія, Китай, АОЕ), розробляти ЯЗ і слати нахєр сцикунів з їх "стурбованістю", бо зникнемо зі світової мапи! Захід - деградував, він вже не здатен нам забезпечити "кришу" від кацапів.
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16.10.2024 12:07 Ответить
там процвітає чудова демократія з концтаборами й смертною карою. нашим зумерам не зайде.
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16.10.2024 12:22 Ответить
треба йти варити борщ... не існує ніякого союзу Глобального Півдня. Китай і Індія - це не союзники, а споконвічні конкуренти, а якщо точніше, то вони по суті вороги з давніх давен.
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16.10.2024 12:24 Ответить
як ти собі уявляєш ядерну війну проти мородору? ну матимем ми 10 ракет з ЯЗ. ну ******* разом по містах мордору. вони зіб'ють половину, і 5 іхніх міст будуть в руїнах. у відповідь по нас прилетить 100 ракет, з яких мі зіб'ємо 75, і 25 наших міст лежатимуть в руїнах. Думай.Те.
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16.10.2024 12:21 Ответить
А нам и не нужно бить по всем городам Сосии и курятникам. Хватит ударить только по моцкве где собралась вся росийская ылита. И ЯО ето в первую оружие сдерживание а не войны. Рашисты станут тише травы на следующий же день как у нас появится ЯО и перестанут нас пугать своими ядерными ударами. А то что у нас нету ЯО ето нас никак не обезопасивает от ядерных ударов со стороны Сосии, когда ***** покажется что оно уже не в состоянии захватить Украину чисто пушечным мясом
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16.10.2024 12:26 Ответить
У КНДР докуа ядерних ракет? Всі знають що ні. Але навіть декілька штук ставить раком всіх навколо. Кім досягає всього що хоче виключно шантажом шарахнуть ракетою. Йому надають паливо, продовольство кожен раз коли він починає погрожувати. Висновок, всі бояться самої наявності у противника такої зброї а не її кількості. Іран зробить десяток, якщо Ізраіль йому не вкоротить життя як державі, і тоді на карті світу появиться ще один Кім. Ще злобніший бо релігійно збочений.
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16.10.2024 12:47 Ответить
бо навпроти пупса з ЯЗ стоїть не придуркуватий кацап, для якого життя - не цінність, а зайвий клопіт, а демократ-ліберал з небажанням отримати найменші проблеми. в цьому різниця.
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16.10.2024 15:27 Ответить
як жеж кацапи тупанули з цілью нападу! як би вони пішли на Польщу, замість України, то вже дійсно мили б свої лапті в Гібралтарі
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16.10.2024 12:00 Ответить
каждое новое заявление все бредовей и бредовей...., трандец, "приплыло" США
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16.10.2024 12:02 Ответить
А може це таке собі гібридне відволікання прой...бів від ОПи їрмакаки?
США забезпечують 70% бюджету країни, давайТЕ пошлемо їх і...?
Хто заплатить чинушам, штабним, пенсам нарешті?
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16.10.2024 12:33 Ответить
простите, но США не обеспечивает 70 процев бюджета країни - основной донор бюджета Украины являеться Евросоюз и значительно опережает США P.s изучите сперва суть вопроса
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16.10.2024 13:30 Ответить
паРаша зважди мала ЯЗ, якого ж дідька ви тоді вписувались за Україну, щоб тепер сцикливо з-за її спідниці виглядати? Не можеш срати, не мучай жопу! Якби ви нам мізки не парили своїм пустишкою-меморандумом, зараз би і війни б не було. Бо ми б розраховували на себе, і не розпилювали страт авіа, та не знищували ракети. Йдіть до біса, сцикуни, разом з кацапами!
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16.10.2024 12:04 Ответить
Вони то підуть, а куди піде Україна із пустими кишенями?
Невже у нас є гроші на соцвиплати, на армію, на зброю?
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16.10.2024 12:36 Ответить
Їхня млява підтримка хіба що збільшує наші військові кладовища і невідверне загибель країни, так що чи підуть чи не підуть наші любязні партнери - ситуації не поміняє
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16.10.2024 12:55 Ответить
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16.10.2024 12:05 Ответить

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16.10.2024 12:06 Ответить
Сцуться і не сором'яться про це заявляти. Державний войовничий тероризм крокує по Світу, дочекаються що ядерний тероризм стане повсякденностю.
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16.10.2024 12:13 Ответить
Когда насильник насиловал школьницу, американские полицейские стояли в стороне и молча наблюдали чтобы не было ескалации и насильник не порезал жертву ножом и даже придерживали жертву за руки чтобы она не царапала насильнику лицо и не злила его еще больше. После того как насильник закончил свои плотские утехи, храбрые американские полицейские посадили изнасилованную и побитую школьницу за стол переговоров с насильником и подписали мировую, в которой насильник обещал что сегодня больше не будет ее насиловать насильно, а жертва со своей стороны пообещала по первому требованию насильника принимать его на дому и исполнять его сексуальные желания. После подписания договора американских полицейских награждали медалями и денежными премиями и приветствовали за прекрасно проделанную работу и урегулирование правопорядка мирным путем.

Книга называется *Новая Америка*
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16.10.2024 12:18 Ответить
Так от і давайте обережно збивати російський непотріб над Україною.
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16.10.2024 12:19 Ответить
так вони і про приєднання України до НАТО скажуть: як ми можемо Україну до НАТО прийняти, коли росія володіє ядерною зброєю? хтось ще вірить що Україну запросять до НАТО?
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16.10.2024 12:19 Ответить
А навіщо у штабі військ НАТО фсб-й агент "козир"- їрмак?
Щоби ЩО?
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16.10.2024 12:35 Ответить
на жаль
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16.10.2024 12:47 Ответить
Думали-думали и придумали..
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16.10.2024 13:21 Ответить
"гаранти ...ви"
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16.10.2024 13:38 Ответить
Скажіть їм хтось, що збиття ракет над цивільними об'єктами і лікарнями - це не ескалація, а порятунок мирних людей. За таке не може бути ніякої ядерної відповіді. Зате такий повітряний щит був би потужним сигналом рф, що нас не можна перемогти таким чином.
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16.10.2024 13:42 Ответить
А з іншого боку як Америка може впрягтися на повну за Україну яка олігархізована як наслідок корумпована, злочинна і де найвищі політичні посади у людей що можуть бути скомпроментовані спецслужбами хла .
Ми не ізраїль який абсолютно національний і де все чітко і прозоро відносно - хто за що і проти кого.

тому друзі думайте головою в першу чергу а потом вже їжте єю
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16.10.2024 13:44 Ответить
Бо ми себе даємо вважати за ніщо. Об'єкт, мля. Цяцька для олігархату.
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16.10.2024 14:21 Ответить
нормальний МІД і президент після такого поставив би питання щодо повернення яз в Україну. Забрати яз, а потім розказувати що ми не допоможемо бо вона у раші, це днище
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16.10.2024 23:38 Ответить
 
 