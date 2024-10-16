Для втілення "Плану перемоги" передбачаються законодавчі зміни, - Стефанчук
Для ефективно реалізації "Плану перемоги" передбачаються законодавчі зміни. До кожного з пунктів документа буде ціла низка законодавчих ініціатив.
Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами спікера ВР, після представлення "Плану перемоги" буде напрацьована низка законодавчих змін для його ефективної реалізації.
"Безперечно, передбачаються законодавчі зміни для втілення "Плану перемоги". По кожному з пунктів у нас буде ціла низка законодавчих ініціатив",- сказав Стефанчук.
Як розповів спікер парламенту, будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проєкти відповідних законів.
До роботи над законодавчими ініціативами також будуть долучені представники Кабінету Міністрів та Офісу президента.
"Безперечно, питання запрошення до НАТО – це питання політичне, але воно теж буде потребувати прийняття деяких відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення нас до стандартів НАТО", - сказав Стефанчук.
Він також додав, що по кожному пункту "Плану перемоги", по кожному питанню "буде пропрацьований єдиний спільний план законопроєктної роботи, яку має виконати парламент для його реалізації".
Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".
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Причому частина цих бажань тут і зараз нездійснена.
Ви могли б подумати, що ЗЄ мрійник.
Але ніт!!!
Він брехло та дебіл. Він вичавив з себе навіть за допомогою усіх свої радників-зрадників повну ***** для замилювання очей.
1. Обстановка на фронті і в світі. Визнати нарешті, що Путін не зупиниться ні через рік, не через п'ять. Виходити з того, що ЄДИНИЙ спосіб зупинити пуйла, це завдати йому ще більших втрат і підривати росію зсередини.
2. Людські ресурси. Скільки ми протримаємося якщо мобілізація залишиться як зараз? Скільки якщо призивний вік зменшимо до 20 років? Скільки, якщо зменшимо до 18? Які заходи треба аби покращити хід мобілізації? Що робити, аби мобілізовані потрапляли на фронт підготовлені адекватно? Чому дезертири і ухилянти бігають безкарні?
3. Економіка країни. Ми почуємо нарешті, скільки влада готова призвати, і скільки людей мають лишитися в тилу, аби підтримувати ще працюючі галузі?
4. Забезпечення фронту ************ і технікою. Що робиться, що зроблено? Що планується робити? Те що найближче мені - як реформувати забезпечення підрозділів Сил безпілотних систем безпілотниками НЕ через екстра неефективну систему тендерів МО?
5. Будівництво фортифікацій - я хочу почути аналіз, чому у нас з цим постійні проблеми і як зробити, аби український солдат оборонявся на обладнаних ******** позиціях, що збереже йому життя та здоров'я?
6. Аналіз наступу в Курській області і відповідь на питання - якого лиха ми взагалі туди полізли, в той час як ворог наступав на Донбасі? Не придумувати відмазки штибу «хатітє пакажу звідки на Суми гатовілась нападєніє», а чітко сказати - що планували, чого досягли, які причини? І які висновки та хто відповідатиме.
7. Стосунки із західними союзниками - реальний стан, чого чекати і що робити? Відправити депутатів аби працювали з американськими і британськими громадами, використати дипломатичні таланти Порршенка і його команди - все це. Як здобути результат? Які реальні перспективи вступу до ЄС і НАТО і що для того треба робити?
8. Стратегічний план оборони на наступні 10 років. Виходимо з того, що путін не зупиниться. Якщо під'їде «чорний лебідь» значить пощастить. А якщо ні? Де ми чекаємо головних ударів, як укріплюємося, як плануємо ресурси?
9. Наші дії в разі завершення військової кампанії. Виходити з того що Москва знову намагатиметься нападати. Як проводити санацію економіки в стислі терміни? Як вирішувати проблему безробіття демобілізованих фронтовиків, як забезпечити догляд за інвалідами? Тощо.
Замість цього нам намалювали інший план. План як канючити гроші, яких уже дають все менше.
почніть, зебіли з себе - покайтеся, і, для початку, поверніть намарадерене у бюджет... - отож, вор'Йо воно ворйо і є... понаобирали лайна, йуристів-академіків-заочників..
втіленням плануперемоги"?
"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь РФ западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны даже не упоминается. Нет слов", - написал аналитик на своей странице в X (Twitter).
Объясняя свою позицию, аналитик подчеркнул, что его поразили не сами представленные пункты, а то, что реализация каждого из них уже была отвергнута западными партнерами.
"В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", - заявляет Рёпке.
Наводити цитати з висерів репке, це не стільки несмак і повна дурь, як рашизм.
Дивно, а що ця ріпка пропонує з «дієвого»? Та ні хріна.
Щодо плану. План такий як і війна, коли для України це страшна війна, а для інших - конфлікт.
Всі пункти правильні. І доречні. Всі пункти мав би не Зеленський представляти а скажімо Байден з Шольцем і Столтенбергом одразу після нападу росії на Україну, як би вони були відповідальними людьми, людьми далекоглядними і сильними, якби вони були людьми які не хочуть весь світ занапастити на глобальні війни, своєю безхребетністю і меркатинильністю.
Саме тому прийшлось Зеленському цей план Заходу озвучити самому. Єдино не вистачає вже нашого пункту плану в якому мали озвучити, що в разі відмови нам в підтримці всі заборони на виїзд з України будуть зняті з всіх громадян України, аби не віддати йогона првне винищення рашизмофашизму. Бо Життя українців так само дорогоцінно як євреїв, американців, німців і всіх народів світу яких НАТО чомусь захищає без додаткових принизливих умов, наче ми третій сорт.
Це він сам придумав "план" чи жОПа президента-Ермак з подоляком?
Констатація сухих фактів в стислій формі.
2. Законодавчі зміни
3. Активні форсування на всій лінії фронту без явної підготовки до зими з боку кацапів.
Я ні на що не натякаю але виглядає як готується здача територій по факту і якісь там чергові меморандуми про НАТО
Давайте разувати все і всіх.
Всі хртіли реформи в правоохоронних органах, ви її отримали.
Всі хотіли реформ в медицині, ви її так само отримали, крупа і армія круп не дасть збрехати.
Всі хотіли реформи по боротьбі з корупцією, ви її отримали. Тепер корупція кладе на лопатки всю країну!
Але не має у вас жодних вимог і звинувачень в бік «реформаторів», а насправді руйників всіх підвалин законності і порядку в Україні, аби Україна стала ше більш залежною, слабкою і нездатною самостійно впоратись з цими наслідками руйнування держави і права
Бо молилися на «активістів» «реформаторів» а по суті на армію фріків мар'ян безуглих з явними ознаками ефекту Даніннга Крюгера
Зараз мене немає жодних сумнівів, що сорес за допомогою свого війська фріків, готував Україну до того аби вона мала величезні втрати на всіх фронтах.
Щодо правохоронної системи, то це як поганому танцюристу заважають яйця, так кримінальному світу і світу фріків мріючих про хаос, завжди хочеться найбільше і найпершим знищити поліцію, прокурату, суди і абсолютно все, що стоїть.на заваді їх мрії.
P.S.Колись дитячі загони змагалися між собою,
хто набрав більше загальної ваги за час відпочинку.
1. Підвищення податків
2. Підвищення тарифів
3. Мобілізація з 16 до 70
4. Відміна виборів, по життєві терміни президента та народних депутатів
5. Підвищення з/п всім чиновникам,депутатам і поліції