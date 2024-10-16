Для втілення "Плану перемоги" передбачаються законодавчі зміни, - Стефанчук

Для ефективно реалізації "Плану перемоги" передбачаються законодавчі зміни. До кожного з пунктів документа буде ціла низка законодавчих ініціатив.

Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами спікера ВР, після представлення "Плану перемоги" буде напрацьована низка законодавчих змін для його ефективної реалізації.

"Безперечно, передбачаються законодавчі зміни для втілення "Плану перемоги". По кожному з пунктів у нас буде ціла низка законодавчих ініціатив",- сказав Стефанчук.

Як розповів спікер парламенту, будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проєкти відповідних законів.

До роботи над законодавчими ініціативами також будуть долучені представники Кабінету Міністрів та Офісу президента.

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"Безперечно, питання запрошення до НАТО – це питання політичне, але воно теж буде потребувати прийняття деяких відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення нас до стандартів НАТО", - сказав Стефанчук.

Він також додав, що по кожному пункту "Плану перемоги", по кожному питанню "буде пропрацьований єдиний спільний план законопроєктної роботи, яку має виконати парламент для його реалізації".

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".

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