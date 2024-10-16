Для реализации "Плана победы" предусматриваются законодательные изменения, - Стефанчук

Для эффективно реализации "Плана победы" предусматриваются законодательные изменения. К каждому из пунктов документа будет целый ряд законодательных инициатив.

Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера ВР, после представления "Плана победы" будет наработан ряд законодательных изменений для его эффективной реализации.

"Бесспорно, предусматриваются законодательные изменения для воплощения "Плана победы". По каждому из пунктов у нас будет целый ряд законодательных инициатив",- сказал Стефанчук.

Как рассказал спикер парламента, будут созданы межфракционные группы, которые будут нарабатывать проекты соответствующих законов.

К работе над законодательными инициативами также будут привлечены представители Кабинета Министров и Офиса президента.

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"Бесспорно, вопрос приглашения в НАТО - это вопрос политический, но он тоже потребует принятия некоторых соответствующих законов, которые будут направлены на приближение нас к стандартам НАТО", - сказал Стефанчук.

Он также добавил, что по каждому пункту "Плана победы", по каждому вопросу "будет проработан единый общий план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для его реализации".

Напомним, что в среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".

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