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Для реализации "Плана победы" предусматриваются законодательные изменения, - Стефанчук

Стефанчук про законодавчі зміни для втілення

Для эффективно реализации "Плана победы" предусматриваются законодательные изменения. К каждому из пунктов документа будет целый ряд законодательных инициатив.

Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера ВР, после представления "Плана победы" будет наработан ряд законодательных изменений для его эффективной реализации.

"Бесспорно, предусматриваются законодательные изменения для воплощения "Плана победы". По каждому из пунктов у нас будет целый ряд законодательных инициатив",- сказал Стефанчук.

Как рассказал спикер парламента, будут созданы межфракционные группы, которые будут нарабатывать проекты соответствующих законов.

К работе над законодательными инициативами также будут привлечены представители Кабинета Министров и Офиса президента.

Также читайте: Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.

"Бесспорно, вопрос приглашения в НАТО - это вопрос политический, но он тоже потребует принятия некоторых соответствующих законов, которые будут направлены на приближение нас к стандартам НАТО", - сказал Стефанчук.

Он также добавил, что по каждому пункту "Плана победы", по каждому вопросу "будет проработан единый общий план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для его реализации".

Напомним, что в среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".

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Автор: 

законопроект (3229) Стефанчук Руслан (658) План победы (85)


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Топ комментарии
+23
Для початку це список бажань до Санти, а не план.

Причому частина цих бажань тут і зараз нездійснена.

Ви могли б подумати, що ЗЄ мрійник.
Але ніт!!!
Він брехло та дебіл. Він вичавив з себе навіть за допомогою усіх свої радників-зрадників повну ***** для замилювання очей.
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16.10.2024 17:54
+21
Красти без перерви....
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16.10.2024 17:48
+17
"План" адресован Западу, а "законы" под него- лохам.
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16.10.2024 17:52
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Правила форума Совет форумчан
Красти без перерви....
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16.10.2024 17:48 Ответить
І до смерти. Напевне вибори відмінять, або ще якусь капость впхають у зґвалтовану Конституцію. А можливо змінять кордони. Тут нічого доброго чекати не варто.
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16.10.2024 17:59 Ответить
Шо вы такое говорите? Вот тут доказательства - https://www.facebook.com/reel/562326589563689
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16.10.2024 18:21 Ответить
Да, откуда у скудоумого юмор? Аха?
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16.10.2024 18:39 Ответить
Нові штрафи , нові податки ще одне нове міністерство мабуть та і так решта дрібниці , зарплати всім помічникам депутатів підняти .....
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16.10.2024 19:45 Ответить
"План" адресован Западу, а "законы" под него- лохам.
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16.10.2024 17:52 Ответить
Цей дощ надовго
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16.10.2024 17:54 Ответить
Альо, а може вже досить нові закони приймати, бо що не закон від президента чи слуг народа, тим більша халепа для пересічного україньця! Від ваших законів виграють тільки кацапи та євреї!🤬
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16.10.2024 17:54 Ответить
можу вгадати усі хотілки путлера чз парламент :російська друга державна , москальська церква , ната-ні , чотири області віддамо ....іі ця свинота зелена видасть усе за "Пперемогу " !!!
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16.10.2024 18:20 Ответить
ви втілите, ви втілюни планів, в вас вірять всі.
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16.10.2024 17:54 Ответить
Для початку це список бажань до Санти, а не план.

Причому частина цих бажань тут і зараз нездійснена.

Ви могли б подумати, що ЗЄ мрійник.
Але ніт!!!
Він брехло та дебіл. Він вичавив з себе навіть за допомогою усіх свої радників-зрадників повну ***** для замилювання очей.
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16.10.2024 17:54 Ответить
А який план перемоги хотів би побачити український народ- .

1. Обстановка на фронті і в світі. Визнати нарешті, що Путін не зупиниться ні через рік, не через п'ять. Виходити з того, що ЄДИНИЙ спосіб зупинити пуйла, це завдати йому ще більших втрат і підривати росію зсередини.

2. Людські ресурси. Скільки ми протримаємося якщо мобілізація залишиться як зараз? Скільки якщо призивний вік зменшимо до 20 років? Скільки, якщо зменшимо до 18? Які заходи треба аби покращити хід мобілізації? Що робити, аби мобілізовані потрапляли на фронт підготовлені адекватно? Чому дезертири і ухилянти бігають безкарні?

3. Економіка країни. Ми почуємо нарешті, скільки влада готова призвати, і скільки людей мають лишитися в тилу, аби підтримувати ще працюючі галузі?

4. Забезпечення фронту ************ і технікою. Що робиться, що зроблено? Що планується робити? Те що найближче мені - як реформувати забезпечення підрозділів Сил безпілотних систем безпілотниками НЕ через екстра неефективну систему тендерів МО?

5. Будівництво фортифікацій - я хочу почути аналіз, чому у нас з цим постійні проблеми і як зробити, аби український солдат оборонявся на обладнаних ******** позиціях, що збереже йому життя та здоров'я?

6. Аналіз наступу в Курській області і відповідь на питання - якого лиха ми взагалі туди полізли, в той час як ворог наступав на Донбасі? Не придумувати відмазки штибу «хатітє пакажу звідки на Суми гатовілась нападєніє», а чітко сказати - що планували, чого досягли, які причини? І які висновки та хто відповідатиме.

7. Стосунки із західними союзниками - реальний стан, чого чекати і що робити? Відправити депутатів аби працювали з американськими і британськими громадами, використати дипломатичні таланти Порршенка і його команди - все це. Як здобути результат? Які реальні перспективи вступу до ЄС і НАТО і що для того треба робити?

8. Стратегічний план оборони на наступні 10 років. Виходимо з того, що путін не зупиниться. Якщо під'їде «чорний лебідь» значить пощастить. А якщо ні? Де ми чекаємо головних ударів, як укріплюємося, як плануємо ресурси?

9. Наші дії в разі завершення військової кампанії. Виходити з того що Москва знову намагатиметься нападати. Як проводити санацію економіки в стислі терміни? Як вирішувати проблему безробіття демобілізованих фронтовиків, як забезпечити догляд за інвалідами? Тощо.

Замість цього нам намалювали інший план. План як канючити гроші, яких уже дають все менше.
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16.10.2024 17:56 Ответить
У вашому плані забагато знаків питання. Це не план.
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16.10.2024 18:05 Ответить
"Вопроснік"
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16.10.2024 18:14 Ответить
Це не до мене розумнику це я виклав думку міжнародних експертів (може бути поганий переклад) ,однак як ти такий талан тебе вже напевно запросили в опу як консультанта.
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16.10.2024 18:19 Ответить
План - це про "що робити", а не "хто винен" і "що робити?".
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17.10.2024 10:29 Ответить
«Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі», - так реагує посол США в НАТО Джуліан Сміт на деякі положення документу під назвою «План Перемоги».
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16.10.2024 17:58 Ответить
У москалів був "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 план путіна ", в нас - незламний "план Зеленського"... Щось цей косплей вже затрахав. Без плану ж ніяк не можна було почати "такі потрібні для перемоги" законодавчі реформи. Третій рік війни...
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16.10.2024 18:01 Ответить
Вангую, що зелень під казочки про план перемоги, узаконить свою диктатуру.
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16.10.2024 18:01 Ответить
навряд чи для того, щоб не красти і не зраджувати Україні потрібна зміна законодавства...
почніть, зебіли з себе - покайтеся, і, для початку, поверніть намарадерене у бюджет... - отож, вор'Йо воно ворйо і є... понаобирали лайна, йуристів-академіків-заочників..
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16.10.2024 18:04 Ответить
Яке беззаконня буде узаконюватися під прикриттям "втіленням плану перемоги"?
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16.10.2024 18:04 Ответить
Конституцію під себе переписати щоб.
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16.10.2024 18:06 Ответить
Первым делом предлагаю переименовать Украину в Незламну Краину, а Зеленского в потужного президента. И обязать всегда это говорить. Так победим.
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16.10.2024 18:08 Ответить
Шо, опять?
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16.10.2024 18:16 Ответить
Аналитик Bild Юлиан Рёпке раскритиковал представленный план победы президента Украины Владимира Зеленского.

"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь РФ западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны даже не упоминается. Нет слов", - написал аналитик на своей странице в X (Twitter).

Объясняя свою позицию, аналитик подчеркнул, что его поразили не сами представленные пункты, а то, что реализация каждого из них уже была отвергнута западными партнерами.

"В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", - заявляет Рёпке.
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16.10.2024 18:17 Ответить
Этот репке давно сломался о русскую коленку. Несите нового!

Наводити цитати з висерів репке, це не стільки несмак і повна дурь, як рашизм.

Дивно, а що ця ріпка пропонує з «дієвого»? Та ні хріна.

Щодо плану. План такий як і війна, коли для України це страшна війна, а для інших - конфлікт.

Всі пункти правильні. І доречні. Всі пункти мав би не Зеленський представляти а скажімо Байден з Шольцем і Столтенбергом одразу після нападу росії на Україну, як би вони були відповідальними людьми, людьми далекоглядними і сильними, якби вони були людьми які не хочуть весь світ занапастити на глобальні війни, своєю безхребетністю і меркатинильністю.

Саме тому прийшлось Зеленському цей план Заходу озвучити самому. Єдино не вистачає вже нашого пункту плану в якому мали озвучити, що в разі відмови нам в підтримці всі заборони на виїзд з України будуть зняті з всіх громадян України, аби не віддати йогона првне винищення рашизмофашизму. Бо Життя українців так само дорогоцінно як євреїв, американців, німців і всіх народів світу яких НАТО чомусь захищає без додаткових принизливих умов, наче ми третій сорт.
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17.10.2024 00:05 Ответить
Які висери?
Це він сам придумав "план" чи жОПа президента-Ермак з подоляком?
Констатація сухих фактів в стислій формі.
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17.10.2024 07:51 Ответить
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17.10.2024 08:33 Ответить
1. Приховані пункти плану перемоги
2. Законодавчі зміни
3. Активні форсування на всій лінії фронту без явної підготовки до зими з боку кацапів.

Я ні на що не натякаю але виглядає як готується здача територій по факту і якісь там чергові меморандуми про НАТО
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16.10.2024 18:19 Ответить
як казав Віні Пух,- "єто жжж не спроста",- нічого доброго це рило для українців за 4 роки не прийняло
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16.10.2024 18:42 Ответить
Хоч хтось зрозумів,що партнерам здають всі самі цінні ресурси(які їх цікавлять)?Мало того,що в кредитах,то ще й не буде чим віддавати,бо всі надра будуть розподілені!
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16.10.2024 18:44 Ответить
Тільки можна собі уявити як це фото наосто** іло украаїнцям.
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16.10.2024 18:51 Ответить
Це які зміни Зельоні удумали? Узаконити традиційне ігнорування Конституції?
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16.10.2024 19:04 Ответить
Для перемоги України, треба міняти владу разом з Генштабом. Для початку повернути Генштаб під командуванням генерала Муженко. Армія та фронт, це не сцена для КВК. Можливо треба депутатів ВР змінити на комітет рятування України, де мають бути не злодії при владі, а патріоти? Погляньте яка численність поліцаїв в Україні, суддів, прокурорів та другої нечисті, та які гроші йдуть на них, та починаєш замислюватися, чи бажають депутати ВР перемоги України? Який зараз толк з ВР, суддів, прокурорів, поліцаїв, коли вони є першими правопорушниками в країні. Поки в країні сидять вороги України, перемоги не буде.
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16.10.2024 19:04 Ответить
А скільки злочинців в освіті, медицині, місцевих радах і міноборони? А скілткскількі зловживань і злочинів виявляють в армії?
Давайте разувати все і всіх.
Всі хртіли реформи в правоохоронних органах, ви її отримали.
Всі хотіли реформ в медицині, ви її так само отримали, крупа і армія круп не дасть збрехати.
Всі хотіли реформи по боротьбі з корупцією, ви її отримали. Тепер корупція кладе на лопатки всю країну!
Але не має у вас жодних вимог і звинувачень в бік «реформаторів», а насправді руйників всіх підвалин законності і порядку в Україні, аби Україна стала ше більш залежною, слабкою і нездатною самостійно впоратись з цими наслідками руйнування держави і права

Бо молилися на «активістів» «реформаторів» а по суті на армію фріків мар'ян безуглих з явними ознаками ефекту Даніннга Крюгера

Зараз мене немає жодних сумнівів, що сорес за допомогою свого війська фріків, готував Україну до того аби вона мала величезні втрати на всіх фронтах.

Щодо правохоронної системи, то це як поганому танцюристу заважають яйця, так кримінальному світу і світу фріків мріючих про хаос, завжди хочеться найбільше і найпершим знищити поліцію, прокурату, суди і абсолютно все, що стоїть.на заваді їх мрії.
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17.10.2024 08:47 Ответить
Цікаво на скільки тонн збільшилася вага депутатів цього скликання?!
P.S.Колись дитячі загони змагалися між собою,
хто набрав більше загальної ваги за час відпочинку.
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16.10.2024 19:19 Ответить
Законодавчі зміни
1. Підвищення податків
2. Підвищення тарифів
3. Мобілізація з 16 до 70
4. Відміна виборів, по життєві терміни президента та народних депутатів
5. Підвищення з/п всім чиновникам,депутатам і поліції
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16.10.2024 22:05 Ответить
 
 