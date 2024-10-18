Остін після зустрічі Ради України-НАТО: Ми з Україною і зараз, і надалі
Глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч Ради Україна-НАТО "продуктивною" та запевнив у подальшій підтримці з боку Альянсу.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зустріч Ради Україна-НАТО з міністром оборони Рустемом Умєровим була "продуктивною".
"Ми як і раніше віддані підтримці оборони України та наданню допомоги, необхідної їй для перемоги над російською агресією. Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив Остін.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО сказав, що жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.
Також він заявив, що процес підготовки до передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 йде за планом.
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зліва генерал Лойд Остін
закінчив академію сухопутних військ в 76 році і почав служити в збройних силах США дослужився до генерала Армії США , кавалер багатьох нагород за видатні заслуги перед батьківщиною в 21 році призначений міністром оборони США
справа Умеров просто людина ахмєтова , все так і живемо 😪
Не плутай з Головнокомандувачем та НачШтабу.
Ай, да Остін, лицар без страху та докору, як і Шольц та Байден.
Дав же ж Бог нам партнерів балаболів, не те що Північна Корея та Іран у Бензоколонки, яким нас....ть на те що про них хтось думає, вони своє діло роблять.
Йому працювати главою Пентагону залишилося усього та нічого. А розписується на довгі роки уперед. Це, як у нас приймають програми до 2030 року, не знаючи, що буде завтра.
Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.
Інші факти
Байден обіцяв використати до кінця каденції, тобто до 20 січня 2025
Залишок PDA 2024 - 5млрд,
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
Залишилось 90 днів, допомога кожні 14 - 20 днів
кожні 14 днів, 6 поставок, сума від 3млрд до 4.5млрд
кожні 20 днів, 4 поставки, сума від 2млрд до 3млрд
Виходить, щоб виконати обіцянку надати виділені Конгресом кошти
потрібні поставки кожні 14 дні, на 750+млн
Інакше залишок буде надавати наступний президент
Про 4.8млрд здається вже ніхто не згадує та не обіцяє...