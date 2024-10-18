Остін після зустрічі Ради України-НАТО: Ми з Україною і зараз, і надалі

Глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч Ради Україна-НАТО "продуктивною" та запевнив у подальшій підтримці з боку Альянсу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч Ради Україна-НАТО з міністром оборони Рустемом Умєровим була "продуктивною".

"Ми як і раніше віддані підтримці оборони України та наданню допомоги, необхідної їй для перемоги над російською агресією. Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив Остін.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО сказав, що жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.

Також він заявив, що процес підготовки до передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 йде за планом.

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