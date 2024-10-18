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Новини
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Остін після зустрічі Ради України-НАТО: Ми з Україною і зараз, і надалі

Остін прокоментував зустріч Ради Україна-НАТО

Глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч Ради Україна-НАТО "продуктивною" та запевнив у подальшій підтримці з боку Альянсу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч Ради Україна-НАТО з міністром оборони Рустемом Умєровим була "продуктивною".

"Ми як і раніше віддані підтримці оборони України та наданню допомоги, необхідної їй для перемоги над російською агресією. Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив Остін.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО сказав, що жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.

Також він заявив, що процес підготовки до передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 йде за планом.

Читайте: Остін обговорить з Умєровим додаткову безпекову допомогу Україні

Автор: 

НАТО (6530) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
+6
Те саме що після Афганістану чи В'єтнаму - нічого.
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18.10.2024 16:07 Відповісти
+5
Мислєнно я с вамі.
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18.10.2024 16:08 Відповісти
+4
"продуктивність" по американськи-Не прийняття україни в НАТО, що означає продовження знищення України і геноциду українців рашистським вбивцею.Лицемірні ,брехливі аферисти
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18.10.2024 16:07 Відповісти
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єдине питання - що планується після того, як з такою підтримкою фізично закінчаться українці (не приведи Боже!)?...
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18.10.2024 16:02 Відповісти
Те саме що після Афганістану чи В'єтнаму - нічого.
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18.10.2024 16:07 Відповісти
"продуктивність" по американськи-Не прийняття україни в НАТО, що означає продовження знищення України і геноциду українців рашистським вбивцею.Лицемірні ,брехливі аферисти
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18.10.2024 16:07 Відповісти
Білорусію теж не приймають...
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18.10.2024 16:18 Відповісти
мабуть любиш "дранікі" ???
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18.10.2024 16:26 Відповісти
Чому бларуссія не в НАТО?!
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18.10.2024 16:27 Відповісти
запитання Твої ,Тебе видають...Так любиш "драніки".чи то "дируни" ?
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18.10.2024 16:35 Відповісти
Я люблю деруни. А чому білароссія не в НАТО?
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18.10.2024 17:20 Відповісти
штук 40 драніків,пів літри перваку, "барматухи", або "бояришні".може бути "Рускій лєс" "Тройний" або хліб пропитаний гуталіном, після чого береш "трубу" і дзвониш рашистському куйлу"Чому "бульборусія не в НАТІ???"
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18.10.2024 19:58 Відповісти
вони в одкб, вітя
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18.10.2024 17:26 Відповісти
Мислєнно я с вамі.
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18.10.2024 16:08 Відповісти
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!
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18.10.2024 17:03 Відповісти
На фото :
зліва генерал Лойд Остін
закінчив академію сухопутних військ в 76 році і почав служити в збройних силах США дослужився до генерала Армії США , кавалер багатьох нагород за видатні заслуги перед батьківщиною в 21 році призначений міністром оборони США
справа Умеров просто людина ахмєтова , все так і живемо 😪
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18.10.2024 16:12 Відповісти
Міністрами оборони в багатьох країнах не військові, і це нормально.
Не плутай з Головнокомандувачем та НачШтабу.
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18.10.2024 16:57 Відповісти
до речі, в твоїй любимій раіссі теж не військовий, якщо ти не знав.
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18.10.2024 16:59 Відповісти
І шо цікаво - жодного слова про потужнішого та йього бредні з планом. От тіки Україна знов купилась на слова чергового фраєра. То рецідівіст, то клоун - піаніст не традіційник.
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18.10.2024 16:13 Відповісти
Бла-бла-бла, крайня занепокоєність, у НАТО не приймемо, продуктивно поточили ляси.

Ай, да Остін, лицар без страху та докору, як і Шольц та Байден.
Дав же ж Бог нам партнерів балаболів, не те що Північна Корея та Іран у Бензоколонки, яким нас....ть на те що про них хтось думає, вони своє діло роблять.
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18.10.2024 16:15 Відповісти
"Ми як і раніше віддані підтримці оборони України та наданню допомоги, необхідної їй для перемоги над російською агресією. Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив Остін. Джерело:
Йому працювати главою Пентагону залишилося усього та нічого. А розписується на довгі роки уперед. Це, як у нас приймають програми до 2030 року, не знаючи, що буде завтра.
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18.10.2024 16:27 Відповісти
І зараз і надалі з Україною,будем виражати озабочченості
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18.10.2024 16:33 Відповісти
лицемірні потвори
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18.10.2024 17:28 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-ukraina-domovylasia-zi-shtatamy-nova-dopomoha-bude-kozhni-dva-try-tyzhni Зеленський: Україна домовилася зі Штатами - нова допомога буде кожні два-три тижні

Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.

Інші факти
Байден обіцяв використати до кінця каденції, тобто до 20 січня 2025
Залишок PDA 2024 - 5млрд,
PDA 2022-2023 - 4.8млрд

Залишилось 90 днів, допомога кожні 14 - 20 днів
кожні 14 днів, 6 поставок, сума від 3млрд до 4.5млрд
кожні 20 днів, 4 поставки, сума від 2млрд до 3млрд

Виходить, щоб виконати обіцянку надати виділені Конгресом кошти
потрібні поставки кожні 14 дні, на 750+млн

Інакше залишок буде надавати наступний президент
Про 4.8млрд здається вже ніхто не згадує та не обіцяє...
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18.10.2024 17:49 Відповісти
Думає він. Дурень думкою багатіє...
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18.10.2024 18:14 Відповісти
 
 