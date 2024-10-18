Остин после встречи Совета Украины-НАТО: Мы с Украиной и сейчас, и в дальнейшем
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу Совета Украина-НАТО "продуктивной" и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Альянса.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, встреча Совета Украина-НАТО с министром обороны Рустемом Умеровым была "продуктивной".
"Мы по-прежнему привержены поддержке обороны Украины и оказанию помощи, необходимой ей для победы над российской агрессией. Мы рядом с Украиной и сейчас, и на длительную перспективу", - отметил Остин.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО сказал, что никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий по приглашению Украины в Альянс не было.
Также он заявил, что процесс подготовки к передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 идет по плану.
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зліва генерал Лойд Остін
закінчив академію сухопутних військ в 76 році і почав служити в збройних силах США дослужився до генерала Армії США , кавалер багатьох нагород за видатні заслуги перед батьківщиною в 21 році призначений міністром оборони США
справа Умеров просто людина ахмєтова , все так і живемо 😪
Не плутай з Головнокомандувачем та НачШтабу.
Ай, да Остін, лицар без страху та докору, як і Шольц та Байден.
Дав же ж Бог нам партнерів балаболів, не те що Північна Корея та Іран у Бензоколонки, яким нас....ть на те що про них хтось думає, вони своє діло роблять.
Йому працювати главою Пентагону залишилося усього та нічого. А розписується на довгі роки уперед. Це, як у нас приймають програми до 2030 року, не знаючи, що буде завтра.
Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.
Інші факти
Байден обіцяв використати до кінця каденції, тобто до 20 січня 2025
Залишок PDA 2024 - 5млрд,
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
Залишилось 90 днів, допомога кожні 14 - 20 днів
кожні 14 днів, 6 поставок, сума від 3млрд до 4.5млрд
кожні 20 днів, 4 поставки, сума від 2млрд до 3млрд
Виходить, щоб виконати обіцянку надати виділені Конгресом кошти
потрібні поставки кожні 14 дні, на 750+млн
Інакше залишок буде надавати наступний президент
Про 4.8млрд здається вже ніхто не згадує та не обіцяє...