Остин после встречи Совета Украины-НАТО: Мы с Украиной и сейчас, и в дальнейшем

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу Совета Украина-НАТО "продуктивной" и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Альянса.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча Совета Украина-НАТО с министром обороны Рустемом Умеровым была "продуктивной".

"Мы по-прежнему привержены поддержке обороны Украины и оказанию помощи, необходимой ей для победы над российской агрессией. Мы рядом с Украиной и сейчас, и на длительную перспективу", - отметил Остин.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО сказал, что никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий по приглашению Украины в Альянс не было.

Также он заявил, что процесс подготовки к передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 идет по плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин обсудит с Умеровым дополнительную помощь по безопасности Украины