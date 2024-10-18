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Остин после встречи Совета Украины-НАТО: Мы с Украиной и сейчас, и в дальнейшем

Остін прокоментував зустріч Ради Україна-НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу Совета Украина-НАТО "продуктивной" и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Альянса.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча Совета Украина-НАТО с министром обороны Рустемом Умеровым была "продуктивной".

"Мы по-прежнему привержены поддержке обороны Украины и оказанию помощи, необходимой ей для победы над российской агрессией. Мы рядом с Украиной и сейчас, и на длительную перспективу", - отметил Остин.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО сказал, что никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий по приглашению Украины в Альянс не было.

Также он заявил, что процесс подготовки к передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 идет по плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин обсудит с Умеровым дополнительную помощь по безопасности Украины

Автор: 

НАТО (10070) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (565)


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Топ комментарии
+6
Те саме що після Афганістану чи В'єтнаму - нічого.
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18.10.2024 16:07 Ответить
+5
Мислєнно я с вамі.
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18.10.2024 16:08 Ответить
+4
"продуктивність" по американськи-Не прийняття україни в НАТО, що означає продовження знищення України і геноциду українців рашистським вбивцею.Лицемірні ,брехливі аферисти
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18.10.2024 16:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
єдине питання - що планується після того, як з такою підтримкою фізично закінчаться українці (не приведи Боже!)?...
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18.10.2024 16:02 Ответить
Те саме що після Афганістану чи В'єтнаму - нічого.
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18.10.2024 16:07 Ответить
"продуктивність" по американськи-Не прийняття україни в НАТО, що означає продовження знищення України і геноциду українців рашистським вбивцею.Лицемірні ,брехливі аферисти
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18.10.2024 16:07 Ответить
Білорусію теж не приймають...
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18.10.2024 16:18 Ответить
мабуть любиш "дранікі" ???
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18.10.2024 16:26 Ответить
Чому бларуссія не в НАТО?!
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18.10.2024 16:27 Ответить
запитання Твої ,Тебе видають...Так любиш "драніки".чи то "дируни" ?
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18.10.2024 16:35 Ответить
Я люблю деруни. А чому білароссія не в НАТО?
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18.10.2024 17:20 Ответить
штук 40 драніків,пів літри перваку, "барматухи", або "бояришні".може бути "Рускій лєс" "Тройний" або хліб пропитаний гуталіном, після чого береш "трубу" і дзвониш рашистському куйлу"Чому "бульборусія не в НАТІ???"
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18.10.2024 19:58 Ответить
вони в одкб, вітя
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18.10.2024 17:26 Ответить
Мислєнно я с вамі.
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18.10.2024 16:08 Ответить
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!
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18.10.2024 17:03 Ответить
На фото :
зліва генерал Лойд Остін
закінчив академію сухопутних військ в 76 році і почав служити в збройних силах США дослужився до генерала Армії США , кавалер багатьох нагород за видатні заслуги перед батьківщиною в 21 році призначений міністром оборони США
справа Умеров просто людина ахмєтова , все так і живемо 😪
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18.10.2024 16:12 Ответить
Міністрами оборони в багатьох країнах не військові, і це нормально.
Не плутай з Головнокомандувачем та НачШтабу.
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18.10.2024 16:57 Ответить
до речі, в твоїй любимій раіссі теж не військовий, якщо ти не знав.
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18.10.2024 16:59 Ответить
І шо цікаво - жодного слова про потужнішого та йього бредні з планом. От тіки Україна знов купилась на слова чергового фраєра. То рецідівіст, то клоун - піаніст не традіційник.
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18.10.2024 16:13 Ответить
Бла-бла-бла, крайня занепокоєність, у НАТО не приймемо, продуктивно поточили ляси.

Ай, да Остін, лицар без страху та докору, як і Шольц та Байден.
Дав же ж Бог нам партнерів балаболів, не те що Північна Корея та Іран у Бензоколонки, яким нас....ть на те що про них хтось думає, вони своє діло роблять.
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18.10.2024 16:15 Ответить
"Ми як і раніше віддані підтримці оборони України та наданню допомоги, необхідної їй для перемоги над російською агресією. Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив Остін. Джерело:
Йому працювати главою Пентагону залишилося усього та нічого. А розписується на довгі роки уперед. Це, як у нас приймають програми до 2030 року, не знаючи, що буде завтра.
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18.10.2024 16:27 Ответить
І зараз і надалі з Україною,будем виражати озабочченості
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18.10.2024 16:33 Ответить
лицемірні потвори
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18.10.2024 17:28 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-ukraina-domovylasia-zi-shtatamy-nova-dopomoha-bude-kozhni-dva-try-tyzhni Зеленський: Україна домовилася зі Штатами - нова допомога буде кожні два-три тижні

Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.

Інші факти
Байден обіцяв використати до кінця каденції, тобто до 20 січня 2025
Залишок PDA 2024 - 5млрд,
PDA 2022-2023 - 4.8млрд

Залишилось 90 днів, допомога кожні 14 - 20 днів
кожні 14 днів, 6 поставок, сума від 3млрд до 4.5млрд
кожні 20 днів, 4 поставки, сума від 2млрд до 3млрд

Виходить, щоб виконати обіцянку надати виділені Конгресом кошти
потрібні поставки кожні 14 дні, на 750+млн

Інакше залишок буде надавати наступний президент
Про 4.8млрд здається вже ніхто не згадує та не обіцяє...
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18.10.2024 17:49 Ответить
Думає він. Дурень думкою багатіє...
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18.10.2024 18:14 Ответить
 
 