Знищено 4 з 6 ракет та 42 із 98 дронів, ще 46 "Шахедів" локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 19 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну із застосуванням керованих авіаційних ракет та ударних БпЛА типу "Shahed" і дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, із 21.00 18 жовтня радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

"46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Кілька ворожих БпЛА - ще в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", - додають у Повітряних силах.

Обстріл України у ніч на 19 жовтня 2024 року

Як повідомлялося, зранку 19 жовтня 2024 року на Київщині знову працювали сили ППО. За даними КМВА, знищено усі "Шахеди", які загрожували Києву. Поранено жінку, пошкоджено будинок та автівки.

Також Цензор. НЕТ інформував, що ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення. Окрім того, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині