Уничтожены 4 из 6 ракет и 42 из 98 дронов, еще 46 "Шахедов" локационно утрачены, - Воздушные силы

В ночь на 19 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с применением управляемых авиационных ракет и ударных БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, с 21.00 18 октября радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98-ти вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, по состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также на этот час есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

"46 российских беспилотников пока локально потеряно, информация о сбивании/падении уточняется и обновляется. Несколько вражеских БпЛА - еще в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" - добавляют в Воздушных силах.

Обстрел Украины в ночь на 19 октября 2024 года

Как сообщалось, утром 19 октября 2024 года на Киевщине снова работали силы ПВО. По данным КГВА, уничтожены все "Шахеды", которые угрожали Киеву. Ранена женщина, повреждены дом и машины.

Также Цензор. НЕТ информировал, что враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание. Кроме того, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.