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Новини
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Південна Корея та Велика Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ

Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ

У понеділок, 21 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся із очільником Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Зустріч відбулася у Сеулі.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі Юн поділився останньою інформацією про підготовку КНДР військ до направлення у Росію для підтримки її війни в Україні та пообіцяв тісно співпрацювати з Великою Британією і НАТО для протидії загрозам з боку Півночі", - пише видання.

Також південнокорейський президент висловив бажання посилити співпрацю між Сеулом і Лондоном в оборонній сфері, зокрема виробництві озброєння для військово-морських і військово-повітряних сил. Зазначається, що Леммі погодився на це.

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Своєю чергою очільник британського МЗС засудив незаконні дії росіян, серед яких - надання фіктивних паспортів північнокорейцям для відправки в російські військові підрозділи.

Леммі заявив, що Британія також прагне посилити співпрацю з Південною Кореєю в галузі передових оборонних технологій щодо проєктів Pillar 2 партнерства з безпеки AUKUS, утвореного Австралією, Британією й США.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня , президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.

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Автор: 

Велика Британія (5663) КНДР (1252) росія (66070) Південна Корея (469) Леммі Девід (62)


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На хер солі ще насипте які протидії на третьому році війни,що за недолуге рішеня... .
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21.10.2024 18:46 Відповісти
ЮК+ПК це сила!
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21.10.2024 18:51 Відповісти
Вже трози запіздно триндіти бо через пару місяців тої кореї не буде.
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21.10.2024 19:07 Відповісти
З якого це дива?
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21.10.2024 20:04 Відповісти
Вместе взявшись за руки выразят ВОТТАКЕННУЮ озабоченность?
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21.10.2024 19:20 Відповісти
 
 