Південна Корея та Велика Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ

У понеділок, 21 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся із очільником Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Зустріч відбулася у Сеулі.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі Юн поділився останньою інформацією про підготовку КНДР військ до направлення у Росію для підтримки її війни в Україні та пообіцяв тісно співпрацювати з Великою Британією і НАТО для протидії загрозам з боку Півночі", - пише видання.

Також південнокорейський президент висловив бажання посилити співпрацю між Сеулом і Лондоном в оборонній сфері, зокрема виробництві озброєння для військово-морських і військово-повітряних сил. Зазначається, що Леммі погодився на це.

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Своєю чергою очільник британського МЗС засудив незаконні дії росіян, серед яких - надання фіктивних паспортів північнокорейцям для відправки в російські військові підрозділи.

Леммі заявив, що Британія також прагне посилити співпрацю з Південною Кореєю в галузі передових оборонних технологій щодо проєктів Pillar 2 партнерства з безпеки AUKUS, утвореного Австралією, Британією й США.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня , президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.

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