Южная Корея и Великобритания договорились противодействовать угрозам сотрудничества КНДР и РФ

В понедельник, 21 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль встретился с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Встреча состоялась в Сеуле.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи Юн поделился последней информацией о подготовке КНДР войск к направлению в Россию для поддержки ее войны в Украине и пообещал тесно сотрудничать с Великобританией и НАТО для противодействия угрозам со стороны Севера", - пишет издание.

Также южнокорейский президент выразил желание усилить сотрудничество между Сеулом и Лондоном в оборонной сфере, в частности производстве вооружения для военно-морских и военно-воздушных сил. Отмечается, что Лемми согласился на это.

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В свою очередь глава британского МИД осудил незаконные действия россиян, среди которых - предоставление фиктивных паспортов северокорейцам для отправки в российские военные подразделения.

Лемми заявил, что Британия также стремится усилить сотрудничество с Южной Кореей в области передовых оборонных технологий по проектам Pillar 2 партнерства по безопасности AUKUS, образованного Австралией, Британией и США.

Напомним, что в конце прошлой недели, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

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