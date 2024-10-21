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Южная Корея и Великобритания договорились противодействовать угрозам сотрудничества КНДР и РФ

Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ

В понедельник, 21 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль встретился с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Встреча состоялась в Сеуле.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи Юн поделился последней информацией о подготовке КНДР войск к направлению в Россию для поддержки ее войны в Украине и пообещал тесно сотрудничать с Великобританией и НАТО для противодействия угрозам со стороны Севера", - пишет издание.

Также южнокорейский президент выразил желание усилить сотрудничество между Сеулом и Лондоном в оборонной сфере, в частности производстве вооружения для военно-морских и военно-воздушных сил. Отмечается, что Лемми согласился на это.

Также читайте: Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины

В свою очередь глава британского МИД осудил незаконные действия россиян, среди которых - предоставление фиктивных паспортов северокорейцам для отправки в российские военные подразделения.

Лемми заявил, что Британия также стремится усилить сотрудничество с Южной Кореей в области передовых оборонных технологий по проектам Pillar 2 партнерства по безопасности AUKUS, образованного Австралией, Британией и США.

Напомним, что в конце прошлой недели, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild

Автор: 

Великобритания (5027) КНДР (1226) россия (96184) Южная Корея (340) Лемми Дэвид (62)


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На хер солі ще насипте які протидії на третьому році війни,що за недолуге рішеня... .
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21.10.2024 18:46 Ответить
ЮК+ПК це сила!
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21.10.2024 18:51 Ответить
Вже трози запіздно триндіти бо через пару місяців тої кореї не буде.
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21.10.2024 19:07 Ответить
З якого це дива?
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21.10.2024 20:04 Ответить
Вместе взявшись за руки выразят ВОТТАКЕННУЮ озабоченность?
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21.10.2024 19:20 Ответить
 
 