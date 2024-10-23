Атака "Шахедів" на Київщину: влучань в критичну та цивільну інфраструктуру немає, уламки впали поза населеними пунктами

У ніч на 23 жовтня 2024 року війська РФ продовжували атакувати Київщину із застосуванням ударних БпЛА. Тривога тривала майже всю ніч.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Попередньо, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти критичної чи цивільної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджено багатоповерхівки, була пожежа на ринку. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 жовтня 2024 року під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО.

Як повідомлялося, пізно ввечері 22 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Нагадаємо, 21 жовтня через падіння уламків "Шахеда" на 5-поверхівку у Глевасі на Київщині було евакуйовано понад 40 мешканців.