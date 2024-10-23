Атака "Шахедов" на Киевщину: попаданий в критическую и гражданскую инфраструктуру нет, обломки упали вне населенных пунктов

В ночь на 23 октября 2024 года войска РФ продолжали атаковать Киевскую область с применением ударных БпЛА. Тревога продолжалась почти всю ночь.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Предварительно, падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 октября 2024 года во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Как сообщалось, поздно вечером 22 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Напомним, 21 октября из-за падения обломков "Шахеда" на 5-этажку в Глевахе Киевской области были эвакуированы более 40 жителей.