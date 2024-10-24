Ми знаємо, що у війні переможе не злочинець, а той, хто об’єднує народи на основі людських цінностей та Статуту ООН, - Зеленський

У війні з Росією переможе не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об'єднує народи на основі Статуту ООН і фундаментальних людських цінностей. Сьогодні День ООН у всьому світі, а не десь в Казані.

Про це глава держави заявив під час Третього Парламентського саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що Статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

Зараз, коли деякі лідери держав зібрались на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує і депортує, а той, хто обʼєднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

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Він додав, що "хотілося б нагадати всій міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН у всьому світі, а не десь в Казані".

"Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право. Йдеться не тільки про Україну. Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати.

Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру", - резюмував президент.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також стало відомо, що 23 жовтня до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.