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Новини Війна
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Ми знаємо, що у війні переможе не злочинець, а той, хто об’єднує народи на основі людських цінностей та Статуту ООН, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

У війні з Росією переможе не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об'єднує народи на основі Статуту ООН і фундаментальних людських цінностей. Сьогодні День ООН у всьому світі, а не десь в Казані. 

Про це глава держави заявив під час Третього Парламентського саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що Статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

Зараз, коли деякі лідери держав зібрались на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує і депортує, а той, хто обʼєднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський 

Він додав, що "хотілося б нагадати всій міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН у всьому світі, а не десь в Казані".

"Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право. Йдеться не тільки про Україну. Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати.

Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру", - резюмував президент. 

Читайте також: Декларація саміту БРІКС продемонструвала, що об’єднання не має єдиної позиції щодо агресії РФ проти України, - МЗС 

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також стало відомо, що 23 жовтня до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) ООН (3380) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+10
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24.10.2024 12:52 Відповісти
+4
Остапа понесло
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24.10.2024 12:29 Відповісти
+4
Та нехай би завоювали. Були би ми американським штатом, ***** би сюди ніколи не полізло.
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24.10.2024 12:58 Відповісти
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Остапа понесло
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24.10.2024 12:29 Відповісти
План прёт.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
Демократ демагог
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24.10.2024 12:30 Відповісти
Балабол
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24.10.2024 12:58 Відповісти
що воно нюхало
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24.10.2024 12:32 Відповісти
ООН - це всесвітня говорільня - по великому рахунку зараз нічого не вирішує
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24.10.2024 12:32 Відповісти
"переможе не злочинець, а той, хто об'єднує народи на основі людських цінностей та Статуту ООН..." Джерело: https://censor.net/ua/n3516536

Кєтай?
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24.10.2024 12:36 Відповісти
Ну, як тобі ще не дойшло... "Подивись в очі" Гутеррішу.
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24.10.2024 12:47 Відповісти
+ і почитай про ООН:
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827 ООН - покровительница терроризма? (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833 ООН - покровительница терроризма? (Часть 2)
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24.10.2024 12:49 Відповісти
Ничего не понял, нас шо, Штаты завоюють... Пля, бульо-бульо, а такого ще не бульо. Який дурбентiй ще дурнiшому друкуе цю галiматiю? Это просто жэстя.
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24.10.2024 12:50 Відповісти
...очманiти.
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24.10.2024 12:53 Відповісти
Та нехай би завоювали. Були би ми американським штатом, ***** би сюди ніколи не полізло.
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24.10.2024 12:58 Відповісти
Це в Україні теперішній в пріоритеті людські цінності? Ну-ну
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24.10.2024 12:51 Відповісти
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24.10.2024 12:52 Відповісти
Я теж не чекав таке чмо, навiть увi снi. Тому й був проти.
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24.10.2024 12:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/24/7481167/ Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов - СМИ
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24.10.2024 12:55 Відповісти
В противном случае тяжело будет сверяться с кремлевскими курантами.
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24.10.2024 12:57 Відповісти
Слова переможе НЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ і НАСТОРОЖУЮТЬ і дають НАДІЮ на вибори в Україні))
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24.10.2024 12:58 Відповісти
Вибори це ж затримання і суд ..
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24.10.2024 13:02 Відповісти
Мы знаем, что в войне победит не преступник, а тот, кто объединяет народы на основе человеческих ценностей и Устава ООН, - Зеленский Источник:

-- победы на основе /Устава ООН/ не будет ... нельзя одержать верх /филькиной грамотой/
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24.10.2024 13:02 Відповісти
переможе не тільки лиш той, але єрмак, шашлик і подоляк )))
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24.10.2024 13:04 Відповісти
У ********* світі, на жаль, може бути усе навпаки
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24.10.2024 13:11 Відповісти
Та вже як об'єднав ти 🤡 ,х...м по роялю ,так страшне ,хоч сті ,хоч падай !!!
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24.10.2024 13:47 Відповісти
Статут ООНи це шо? Макулатура! Бо головний ООНовець по свистку до ***** прискакав. І в оченята ***** (про шо Зеля мріяв) заглядає!
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24.10.2024 14:24 Відповісти
кого ти об'єднюєш, який народ? Тебе на кожному вуглі на*уй посилають!
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24.10.2024 19:14 Відповісти
Це ЗЕ попередив, що всім пі»да, бо він як злочинець не може перемогти іншого бандюгана
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25.10.2024 06:45 Відповісти
 
 